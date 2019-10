Patrick Zrnic (links) zeigte in der Hintermannschaft der Blumenthaler C-Junioren gegen Wolfsburg eine solide Leistung. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die 0:3 (0:0)-Niederlage, die die Fußball-C-Junioren des Blumenthaler SV im Heimspiel der Regionalliga Nord gegen den VfL Wolfsburg kassierten, war standesgemäß. Doch das Zustandekommen sorgte für Enttäuschung und Entsetzen auf und am Spielfeldrand des Burgwall-Stadions. Bei einem Missverständnis zwischen Innenverteidiger Marsel Zrnic und Torhüter Marlon Vogt, das in einen zu kurzen Rückpass mündete, wurde der Ball den hungrigen „Wölfen“ quasi auf dem Silbertablett serviert – und es hieß 1:0 für die Gäste in der 42. Minute.

„Ich habe kein Problem damit zu verlieren. Aber doch nicht mit so einem Eigentor“, haderte BSV-Trainer Peter Moussalli mit dem Geschenk. Ein Geschenk, das der Dosenöffner für den neuen Tabellenführer war, der zwar in allen Belangen schlicht und einfach besser war, aber mit zunehmender Spieldauer seine Geradlinigkeit Richtung BSV-Tor eingebüßt hatte. Was auch ein Verdienst der Nordbremer war, die die Ballverluste im Mittelfeld reduziert hatten und sich nicht mehr dem überfallartigen Umschaltspiel ausgesetzt sahen. Diese Umschaltaktionen hätten in der Anfangsphase auch zu einem klaren Rückstand führen können. Doch sie taten es nicht, weil der BSV seinen Kasten mit Glück und Geschick sauber hielt.

Wolfsburg weiter ohne Gegentor

Gegen den mittlerweile seit 420 Minuten ohne Gegentor gebliebenen VfL Wolfsburg hatten aber auch die Gastgeber ihre Möglichkeiten. Einmal zog Linksaußen Jannes Mahn den Ball knapp am langen Eck vorbei (28.), ein weiteres Mal schoss er nach einem Konter hoch aufs kurze Eck, doch der „Wölfe“-Keeper klärte zur Ecke (35.).

Das 0:0 beim Halbzeitpfiff nach 35 Minuten war ein Meilenstein für den krassen Außenseiter. Und fortan lief die Uhr für den BSV. Bis eben zu dieser 42. Minute, in der den Hoffnungen auf ein Remis oder gar einen Lucky Punch ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Denn Peter Moussalli stellte nach dem Abpfiff fest: „Ich hatte das Gefühl, dass die aus dem Spiel heraus kein Tor mehr schießen. Und dann legen wir uns so ein Ei ins Nest.“

Das bittere Tor brachte den BSV-Nachwuchs, der diese Saison schon bessere Leistungen abgerufen hatte, aber nicht vollends aus der Fassung. 20 Minuten lang blieb es bei diesem einen Gegentor, dann reagierten Peter Moussalli („Wir müssen jetzt ins Risiko gehen“) und sein Trainerteam und stellten auf ein offensiveres 4-4-2 um. Gerade einmal 60 Sekunden später erarbeitete Laurent Marmullaku einen Ball im Laufduell am rechten Flügel perfekt und netzte zum 2:0 ein. Das nur noch für die Statistik bedeutsame 3:0 (67.) zum Endstand bezeichnete Peter Moussalli als weiteres Eigentor. Der in den Wochen zuvor so stark aufspielende Schlussmann Marlo Vogt hatte einen eher harmlosen Schlenzer nicht festhalten können und Mattheo Mazzone mühelos vollstreckt.

„Wir können das definitiv besser. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, erklärte Peter Moussalli abschließend und schwor sein Team ein: „Jetzt geht die Serie für uns erst richtig los.“ Nachdem der BSV es bisher ausschließlich mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu tun hatte, werden künftig Big Points im Abstiegskampf vergeben.