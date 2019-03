Blumenthals Alexander Koscheck steht im Burgwallstadion nach überstandener Grippe gegen die Hastedter wohl wieder im Kader. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die beiden Nordvertreter in der Fußball-Bremen-Liga haben am vergangenen Wochenende Federn lassen müssen. Der Blumenthaler SV beim OSC Bremerhaven (0:4) mehr als die SG Aumund-Vegesack gegen SFL Bremerhaven (3:3). Am Ende dieser Woche soll die Bilanz besser aussehen, verlangen die Trainer. Um deren Wünsche zu erfüllen, müssen die Blumenthaler Akteure am Sonnabend ab 14.30 Uhr gegen den BSC Hastedt und die Vegesacker am Sonntag ab 13 Uhr beim Brinkumer SV allerdings mit besseren Leistungen aufwarten als zuletzt.

Blumenthaler SV – BSC Hastedt: Kräftiger Südwestwind soll am Sonnabend durchs Burgwallstadion blasen. Welcher Mannschaft er gleichzeitig als Rückenwind dient, lässt sich nur schwerlich voraussagen. Nimmt man allerdings nur die jüngsten Vorstellungen beider Teams zum Maßstab, treten die Gäste als Favoriten an. Sie besiegten vor einer Woche den SV Werder Bremen III mit 1:0, während sich die Nordbremer beim OSC Bremerhaven eine blamable 0:4-Packung einhandelten. Anlass genug für Trainer Denis Spitzer, die erste Trainingseinheit in der neuen Woche mit einem Video über die erste Halbzeit im Nordseestadion zu starten. „Es hat viele lange Gesichter in der Runde gegeben“, erzählt der Coach und fährt fort: „Aber auch das Versprechen der Mannschaft, gegen den BSC Hastedt ein anderes Gesicht zeigen zu wollen.“

Einsatzwille muss stimmen

Sollte es das aus dem Heimspiel vor 14 Tagen gegen den ESC Geestemünde sein, können sich die Burgwall-Fans auf eine rasante Vorstellung der Gastgeber freuen. Eine Automatik, die eine Wiederholung dieses Galauftritts garantiert, gibt es freilich nicht. „Die Einstellung jedes einzelnen Spielers muss stimmen“, sagt Spitzer. Nur mit großem Einsatzwillen und hoher Laufbereitschaft könne es gelingen, den BSC Hastedt auf Distanz zu halten.

Die Mannschaft vom Osterdeich hatte ebenso wie die Blumenthaler Probleme, in der Liga Tritt zu fassen. Viele neue Spieler mussten zu einem Kollektiv finden. Das gelang den Gästen schneller als den Nordbremern. Bei der Mannschaft von Trainer Gökhan Deli stehen 31 Pluspunkte zu Buche, das Spitzer-Team weist acht weniger auf. Dass es nach der Begegnung am Sonnabend nur noch fünf sind, ist eine realistische Option. „Vorausgesetzt, wir rufen unsere Qualitäten so ab wie gegen den ESC Geestemünde“, sagt Denis Spitzer.

Er hatte gegen den Tabellenvierten aus der Seestadt das Spiel des Blumenthaler SV aus der Abwehr dirigiert. Und vermutlich wird der BSV-Trainer am Sonnabend ebenfalls in der Startelf stehen. Möglicherweise auch Daniel Younis, der in der Winterpause vom TB Uphusen zum Burgwall wechselte, sowie Alexander Koscheck nach überstandener Grippe.

Brinkumer SV – SG Aumund-Vegesack: Der Blick auf die Zahlen macht es sehr deutlich: Auf der Sportanlage am Brunnenweg in Stuhr werden sich am Sonntag zwei gleichwertige Bremen-Liga-Teams gegenüber stehen. 29 Punkte und ein Torverhältnis von 50:50 lautet die Zwischenbilanz für den Brinkumer SV. Derweil weist das Zeugnis der SAV aktuell 28 Pluspunkte und ein Torverhältnis von 46:45 aus. Und eine weitere Zahl belegt ebenfalls, dass sich der Tabellensiebte und der Tabellenachte sehr nahe stehen: Beide Teams konnten in den letzten fünf Spielen nur einmal gewinnen. Die Vegesacker fahren nun mit dem festen Willen nach Stuhr, beim amtierenden Bremer Meister die optimale Punktausbeute zu verwirklichen. Das bekräftigt jedenfalls ihr Trainer Björn Krämer, der Zuversicht aus der jüngsten Pflichtspielpartie gegen den ESC Bremerhaven saugt. Insbesondere die zweite Halbzeit, in der seine Mannschaft einen 0:3-Rückstand mit großem Einsatzwillen, gepaart mit druckvollem Spiel über die Außenbahnen, wettmachte, lässt Krämer hoffen. Allerdings kann es leicht in die Hose gehen, den Erfolg nur in einer Halbzeit zu suchen. Wichtig sei es, in Brinkum von der ersten Minute an hoch konzentriert aufzutreten, lautet denn auch der Appell des SAV-Trainers an sein Team. Imponiert hat ihm nach eigenen Worten die Kampfkraft der Brinkumer im Match beim Bremer SV. Dass der amtierende Bremer Meister beim Titelanwärter zwar 1:4 verlor, über weite Strecken aber offen gestalten konnte.

Krämer erwartet denn auch ein schweres Auswärtsspiel auf dem Rasenplatz am Brinkumer Brunnenweg. Und damit eine Aufgabe, die nur mit hoher Konzentration über 90 Minuten gelöst werden könne. Über das personelle Aufgebot in der Startformation muss sich der SAV-Coach indes noch den Kopf zerbrechen. Was er als gutes Omen werten darf, weil die Auswahl groß ist.

Die Titelverteidigung haben die Spieler des Brinkumer SV und ihr Trainer Dennis Offermann längst abhaken müssen. Ihre Saisonziele können nur noch heißen, so hoch wie möglich in der Tabelle zu landen, mindestens aber den achten Rang zu erreichen, der zur Teilnahme am winterlichen Hallen-Spektakel berechtigt. Auch in dieser zahlenmäßigen Zielsetzung ähneln sich die SAV und der niedersächsische BSV.