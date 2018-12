Coach Björn Krämer (links) und Co-Trainer Issam El-Madhoun wollen mit der SAV beim diesjährigen Lotto-Masters eine bessere Rolle spielen als im Vorjahr. (Jens Pillnick)

Bremen-Nord. Der personelle Umbruch beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV ist natürlich auch beim Lotto-Masters um den Sparkasse Bremen-Cup ein Thema. Beim traditionellen Amateurturnier in der ÖVB-Arena am Sonntag, 30. Dezember, ab 13 Uhr stehen mit Ennio Cordes, Moritz Hannemann und Jascha Tiemann nur drei Spieler im Kader von Trainer Denis Spitzer, die schon Masters-Erfahrung haben. Die SG Aumund-Vegesack, die im Gegensatz zum Blumenthaler SV im vergangenen Jahr in der Vorrunde scheiterte, rückt indes mit mehr Masters-Routine an.

Parallelen gibt es indes hinsichtlich der Unterstützung von den Rängen. Für die Anhängerschaft der beiden Nordbremer Vereine hat die Veranstaltung Kult-Status, ein ganzer Block wird jeweils – lautstark und in die Vereinsfarben gehüllt – für Unterstützung von den Rängen sorgen. Auf das Derby unter dem Hallendach können die Fans allerdings nur hoffen, denn dafür ist das Überstehen der Vorrunde Pflicht. Der Blumenthaler SV trifft in Gruppe 1 auf den BSC Hastedt, den Bremer SV und den FC Oberneuland, die Gegner der SAV in Gruppe 2 heißen TuS Schwachhausen, SV Werder Bremen U 21 und Brinkumer SV.

Für die SAV, die in der Vergangenheit dreimal das Finale erreichte (aber auch dreimal verlor), beginnt der Budenzauber um 13.30 Uhr mit der Partie gegen Schwachhausen. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Trainer Björn Krämer aus dem Vorrunden-Aus im Vorjahr gelernt hat. Schließlich hatten die Vegesacker laut Krämer 2017 ja viel Zeit, um die erfolgreicheren Mannschaften genau unter die Lupe zu nehmen. „Man muss mit extrem wenig Kontakten spielen, schnell zum Abschluss kommen und es darf keiner stehen bleiben“, nennt Krämer die Merkmale erfolgreichen Indoor-Fußballs. Die Anhäufung von guten Technikern in einem Team will er dabei nicht überbewerten, auch ein ordentliches Zweikampfverhalten und das Spielen mit Köpfchen sei von großer Bedeutung. Gleichen sich Theorie und Praxis, darf mit einer Halbfinalteilnahme der SAV gerechnet werden.

Im Gegensatz zum Vorjahr sind bei der SAV Yusuf Demir, Fahrudin Ramic, Marvin Syla, Muhamed Hodzic und Lennart Kettner neu im Kader. Hinzu kommen Abduallah Basdas, Christian Böhmer, Kasim Uslu, Nick Enghardt und Marius Bosse sowie die beiden Torhüter Florian Schäfers und Marvin Ekuase. Für Ekuase dürfte es die Abschiedsvorstellung im Trikot der SAV werden, denn Björn Krämer teilte mit, dass sich die Wege in dieser Winterpause im Guten trennen. Immer wieder mal hatte es intern Schwierigkeiten gegeben, die auch mit disziplinarischen Maßnahmen geahndet worden waren.

Dass mit Mirko Jankowski, Andreas Radke und Ferdi Uslu wichtige Spieler im Hallen-Aufgebot fehlen, hat mit gerade auskurierten Verletzungen oder von den Spielern gewünschten Schonungsmaßnahmen zu tun. Die Schonung gilt indes nicht für den 37-jährigen Muhamed Hodzic. Er ist schließlich einer von fünf Kandidaten für die Wahl zum Amateur-Fußballer des Jahres und wird sich dem Publikum nicht nur bei der Ehrung um 17.20 Uhr präsentieren. „Ich hoffe extrem, dass er gewinnt“, drückt Björn Krämer seinem Routinier natürlich die Daumen.

Am Donnerstag fand die letzte von drei Trainingseinheiten der SAV bei Intoor statt, im Gegensatz zu den ersten beiden waren die fürs Masters nominierten dann unter sich. Sie spielten allerdings nicht gegeneinander, sondern testeten gegen einen von Björn Krämer auf die Beine gestellten Gegner, „der schon kicken kann.“

Richtig gut kicken kann auch der Talentschuppen des Blumenthaler SV – das steht außer Frage. Doch wie kommen die Youngster mit den Rahmenbedingungen im Rampenlicht zurecht? „Natürlich hat die Mannschaft wenig Erfahrung. Aber wir werden eine schlagkräftige Truppe mit Außenseiterchancen haben“, erklärt BSV-Trainer Denis Spitzer, der von seinem Hallen-Zocker Oguzhan Dalan, aber auch von technisch hoch veranlagten Spielern wie Mahdi Matar und Mola Khan, die schon bei den deutschen Futsal-Meisterschaft der A-Junioren für Aufsehen gesorgt hatten, einiges erwartet.

Aber Spitzer setzt keinesfalls nur auf seine Ballzauberer. „Die Mischung muss stimmen. Wir brauchen auch einfach nur Arbeiter, die ihren Job machen. Die Balance ist wichtig“, sagt Spitzer, der mit zwei Torhütern, acht fest eingeplanten und zwei Stand-by-Feldspielern antreten will. Den kompletten Kader gab Denis Spitzer gestern Abend erst nach der Teilnahme bei einem Turnier des SV Brake bekannt, fest nominiert waren da bereits die beiden Keeper Jascha Thiemann und Thomas Büttelmann sowie Mola Lamine Khan, Mahdi Matar, Oguzhan Dalan, Moritz Hannemann, Ennio Cordes, Jan-Luca Warm und Jonathan Bondombe-Simba.

Auch wenn die Mannschaft des Blumenthaler SV vor dem ersten Spiel gegen den Vorjahressieger FC Oberneuland, dem die Nordbremer im Finale mit 1:3 unterlagen, mit dem Etikett „jung und unerfahren“ versehen wird, hält Spitzer in der Halle einiges für möglich: „Warum sollen wir nicht gegen Oberneuland oder gegen den Bremer SV punkten?“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Spitzer in der Defensivarbeit. Man müsse in der Abwehr noch höherer Aufwand als in der Offensive betreiben, um keine Tore zu fangen. Man dürfe sich keine leichten Ballverluste erlauben, mit denen man in Kontersituationen gerate. Was der BSV nach vorne bewegen und die Defensive die Erwartungen des Coaches erfüllen kann, wird sich erstmals um 13.15 Uhr gegen den FC Oberneuland zeigen. Der Titelverteidiger ist der persönliche Favorit von Denis Spitzer und habe neben dem starken Kader mit Kristian Arambasic einen sehr guten und erfahrenen Hallentrainer.

Derweil geht Denis Spitzer mit seiner Hoffnung, aus der Außenseiterrolle den Thron zu erklimmen, ganz offen um: „Ich freue mich wahnsinnig, mit der Truppe dort antreten zu können. Wir nehmen es ernst, es wäre ein geiler Titel.“ Ein Titel, der Denis Spitzer als Spieler des Bremer SV und Brinkumer SV nicht vergönnt war. „Er fehlt mir noch ein bisschen“, gibt der BSV-Coach zu. Was noch nicht ist, kann ja noch werden – vielleicht ja schon am Sonntag.

Weitere Informationen

Der Spielplan

13 Uhr: BSC Hastedt – Bremer SV

13.15 Uhr: Blumenthaler SV – FC Oberneuland

13.30 Uhr: TuS Schwachhausen – SG Aumund-Vegesack

13.45 Uhr: SV Werder Bremen U21 – Brinkumer SV

14 Uhr: BSC Hastedt – Blumenthaler SV

14.15 Uhr: Bremer SV – FC Oberneuland

14.50 Uhr: TuS Schwachhausen – SV Werder Bremen U21

15.05 Uhr: SG Aumund-Vegesack – Brinkumer SV

15.20 Uhr: Bremer SV – Blumenthaler SV

16.45 Uhr: 1. Halbfinale

17 Uhr: 2. Halbfinale

17.20 Uhr: Auszeichnung Amateur-Fußballer des Jahres

17.30 Uhr: Entscheidungsschießen um Platz drei

17.45 Uhr: Finale