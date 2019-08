Nico Fittkau ließ den TSV Lesum-Burgdamm nach rund elf Monaten ohne Punktspielsieg wieder jubeln. Er erzielte den 5:4-Siegtreffer gegen Farge. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Fast ein ganzes Jahr mussten die Fußballer des TSV Lesum-Burgdamm auf einen Punktspielsieg warten. Nun rangen die am 22. September 2018 zuletzt mit 4:3 gegen Vahr-Blockdiek erfolgreichen Nordbremer, die folglich aus der Landesliga abgestiegen sind, in der Bremer Bezirksliga den Nachbarn TSV Farge-Rekum dank eines Treffers von Nico Fittkau in der Nachspielzeit mit 5:4 nieder. Der Blumenthaler SV II drehte den Spieß wie bereits am ersten Spieltag nach einem Rückstand noch um und setzte sich am Ende mit 5:3 gegen den FC Roland Bremen durch. Aufsteiger 1. FC Burg gewann ebenfalls, die Partie der SG Aumund-Vegesack II beim SC Lehe-Spaden endeten mit einem Spielabbruch.

TSV Lesum-Burgdamm – TSV Farge-Rekum 5:4 (2:2): „Wir hätten viel mehr Tore schießen müssen“, fand Lesums Übungsleiter Erkan Köseler, der auf die große Gegentorflut im ersten Spiel reagiert und mit dem Blitztransfer von Simeon Nachkov Yordanov vom Neurönnebecker TV einen Abwehrmann geholt hatte. „Ich konnte unsere Defizite in der Abwehr einfach nicht mehr mit ansehen. Mit Simeon haben wir nun einen guten Mann dazubekommen, der auch schon für den SV Grohn in der Landesliga spielte“, informierte Köseler. Trotz der vier Gegentore habe Yordanov der Hintermannschaft auch schon mehr Halt verliehen. Erkan Köseler baute seine Abwehr komplett um und brachte mit Tom Loeck auch einen neuen Torwart. Überragender Spieler in der Offensive war Alex Patehe. Der zweifache Torschütze glänzte vor allem bei seinem Treffer zum 3:2. „Wenn Alex mal richtig abgeht, dann kann ihn kaum jemand stoppen“, erklärte Erkan Köseler.

Sein Gegenüber Malte Golla gratulierte zu einem verdienten Sieg. Er bedankte sich auch bei seinem Schlussmann Marco Kuhnke für ein paar starke Paraden. Dieser hielt seine Farben damit bis zum Schluss im Spiel. „Ich habe aber nach dem 2:4 kein wirkliches Aufbäumen meiner Mannschaft erkannt“, kritisierte Golla. Dass seine Mannen dennoch zum 4:4-Einstand kamen, sei mehr der individuellen Klasse der Brüder Philip und Christian Bohnhardt geschuldet gewesen. „Die beiden haben gut miteinander kombiniert“, ließ Malte Golla wissen. Ansonsten sei bei seinem Team in der Offensive aber vieles Stückwerk geblieben. Farges Deniz Altun sei vor seiner Roten Karte von seinem Gegenspieler geschlagen worden. „Deniz ist dann wegen seiner Beleidigung zwar vollkommen zu Recht vom Platz geflogen. Es ist nur schade, dass der Schiedsrichter die vorausgegangene Tätlichkeit nicht gesehen hat“, sagte Golla.

Blumenthaler SV II – FC Roland Bremen 5:3 (1:3): „Wir sind am Anfang schon wieder unnötig in Rückstand geraten“, sagte Blumenthals Spieler Mirko Vopelensky. Rolands Knipser-Oldie Sadra Farokhnia sah nach neun Minuten, dass BSV-Torhüter Maximilian Braun etwas zu weit vor seinem Kasten stand und hob das Spielgerät aus 20 Metern zum 1:0 über ihn hinweg. Beim 0:2 ließen die Hausherren Kasara Jabbi laufen. Nachdem Torben Vopalensky per Handelfmeter auf 1:2 verkürzt hatte, stellten die Gäste den alten Abstand wieder her. „Wir haben dann aber viel Moral bewiesen“, urteilte Mirko Vopalensky, dessen Bruder Torben nach dem 2:3 von Mola Khan mit einem abgefälschten Freistoß zum 3:3 ausglich. „Durch den Platzverweis gegen meinen Gegenspieler hatten wir mehr Räume. Das hat den Ausschlag für den Sieg gegeben“, erklärte Mirko Vopalensky. Der eingewechselte Trainer Daniel Rosenfeldt fädelte das 4:3 von Mola Khan ein, der ebenso wie Kevin Thiele aus dem ersten Team aushalf. Das 5:3 von Khan bereitete Mirko Leppek mustergültig ein.

SC Lehe-Spaden – SG Aumund-Vegesack 5:3, Abbruch: Der Gast fühlte sich von Anfang an vom Schiedsrichter benachteiligt. „Der hat das komplette Spiel gegen uns gepfiffen“, fand der neue SAV-II-Coach Dave Kankam. Nach einer Stunde verlor Ali Harb die Nerven. Er attackierte den Schiedsrichter, woraufhin dieser das Spiel abbrach. „Ali soll den Schiri geschubst und getreten haben. Ich selbst habe die Szene nicht gesehen“, teilte Kankam mit. Gordon Path habe angegeben, dass Harb ihn getroffen hätte. „Da hätte Ali sich nicht drauf einlassen sollen. Er muss sich besser im Griff haben“, verurteilte Dave Kankam die Tätlichkeit seines Schützlings. Die Nordbremer haben nach einer Besprechung mit Vereinschef Bernd Siems auch schon eine Konsequenz gezogen. „Ali soll den Verein verlassen. Ein solches Verhalten ist nicht nur schlecht für die Mannschaft, sondern fällt auch auf den ganzen Klub zurück“, betonte Kankam.

ATS Buntentor – 1. FC Burg 0:1 (0:1): „Aufgrund unserer Leistung in der ersten Halbzeit geht unser Sieg in Ordnung“, urteilte Burgs Trainer Sascha Steinbusch. Nach einer schönen Kombination über Kevin Stepput und Julian Kubicek auf der linken Seite erzielte Denis Schumann kurz vor der Pause das goldene Tor. Kubicek bugsierte die Kugel im ersten Abschnitt auch noch einmal an den Querbalken. „Außerdem haben wir noch zwei weitere gute Möglichkeiten ausgelassen“, berichtete Steinbusch. Nach dem Pausentee kamen die Hausherren aber besser ins Spiel und erhöhten den Druck, sodass sich der Gast aufs Kontern verlegte. „Wir hätten dabei auch die eine oder andere Kontersituation noch besser ausspielen können“, erklärte Sascha Steinbusch. Selbst in der größten Druckphase der Buntentorer ließen die Burger auf der anderen Seite hinten nur sehr wenig zu.