Freie Bahn hat in dieser Szene der SVGO-Spieler Mario Wendt (links) im siegreichen Heimspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck. (von Lachner)

Bremen-Nord/Schwanewede. Einem 32:27 über den VSK Osterholz-Scharmbeck folgte ein 42:23 bei der HSG Schwanewede/­Neuenkirchen III. Sollte der SVGO II nun am 5. Mai daheim den Spitzenreiter SG Findorff besiegen, käme es zu einem Entscheidungsspiel, da das Torverhältnis bei der dann vorliegenden Punktgleichheit nicht zählt. Dies liegt daran, dass Findorff II nicht gegen SVGO II antrat. Der SVGO III kehrte mit einem 31:22-Triumph über die HSG Delmenhorst III in die Erfolgsspur zurück.

TV Lilienthal – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III kampflos für Lilienthal: In der Woche vor dem Match hatte HSG-Spielertrainer René Tants die Lilienthaler um eine Spielverlegung gebeten, weil die Gäste nicht genügend Akteure für die Partie beim Dritten zusammenbekamen. Doch weil sich beide Vereine nicht auf einen anderen Termin einigen konnten, sagten die „Schwäne“ das Duell am Vormittag des Spieltages ab.

SV Grambke-Oslebshausen III – HSG Delmenhorst III 31:22 (16:12): „Nach zwei ernüchternden Spielen gegen Findorff und Findorff II hatten wir gegen Delmenhorst III einen wirklich guten Tag“, teilte SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis mit. Auch wenn seine Mannschaft erneut nur mit sechs Feldspielern auflaufen konnte, habe sich diese besser auf den Gegner eingestellt als zuletzt. Nach 19 Minuten führten die Gäste mit 13:7 und ließen Delmenhorst nur nach einer Schwächephase in den fünf Minuten vor der Pause auf drei Tore herankommen.

„Delmenhorst III hat sich nach etwa 20 Minuten dazu entschieden, unsere beiden Halbspieler Christian Michael und Sebastian Dunker in Manndeckung zu nehmen“, berichtete Belis. Nach einer kurzen Eingewöhnung auf die neue Abwehr habe seine Formation die dadurch entstandenen freien Räume clever genutzt. „Wir haben den Ball und Gegner gut laufen lassen. Trotz oder gerade wegen der dünnen Personaldecke hatten wir am Ende des Tages zusammen richtig Spaß auf der Platte“, so Belis.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Pahler (3), Haupt (2), Michael (9/2), Belis (6), Dunker (7/2), Siuts (4/1).

SV Grambke-Oslebshausen II – VSK Osterholz-Scharmbeck 32:27 (17:16): „Wenn man so kurz vor einem entscheidenden Spiel steht, geht es nur darum zu gewinnen“, meinte Jörg Rutenberg. Sein Team habe keinen Zugriff auf den Rückraum der Gäste bekommen. „Mit Daniel Schütte, Janis Hilse und Clemens Böschen hat der VSK da aber auch gute Leute“, betonte Rutenberg.

In der Offensive habe seine Mannschaft wahlweise das Aluminium getroffen oder den Keeper des Gastes, Martin Monser, zum „König“ geworfen. „Wir haben auch zahlreiche Bälle in der ersten Welle einfach weggeworfen“, kritisierte Jörg Rutenberg. Gut gefallen habe ihm aber Mario Wendt auf der halbrechten Position. Auch Jonas Pfeiffer habe als Rechtsaußen eine starke Vorstellung abgerufen. Zusammen markierten die beiden Akteure auch immerhin 17 Tore und damit mehr als die Hälfte der Nordbremer Treffer. Nach 50 Minuten eilten die Hausherren vorentscheidend auf 30:22 davon.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske; Süß; Schmidt (1), Lange (2), Allerheiligen (1/1), Stellmascek (2), Wendt (9/4), Wendler (1), Stegemann, Pfeiffer (8), Metzscher (5), Elflein (3), Hellmann.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SV Grambke-Oslebshausen II 23:42 (7:21): Schiedsrichter Matthias Hummrich (HSG Lesum/St. Magnus) verhängte während der gesamten Spielzeit keine Zwei-Minuten-Strafe. „Das Match hatte mehr den Charakter eines Freundschaftsspiels. Die Schwaneweder waren mit ihrem Aufgebot einfach nicht in der Lage, uns ernsthaft zu gefährden“, versicherte Rutenberg. Nachdem Ansgar Metzscher dem Zweiten mit seinem Tor einen 3:1-Vorsprung nach fünf Minuten beschert hatte, fielen zunächst für fünf Minuten keine weiteren Treffer mehr.

Dann war der Bann aber gebrochen. Der Gast setzte sich schnell auf 6:1 ab, ehe René Tants mit einer ersten Auszeit den Spielfluss des Favoriten unterbrechen wollte – dies gelang auch. Florian Pomorski und René Tants selbst brachten die Gastgeber auf 3:6 heran. Damit hatte der Außenseiter aber den Ehrgeiz des Lokalrivalen geweckt. Mit sieben Toren in Serie zog der Titelaspirant entscheidend auf 13:3 davon.

Die Hausherren mussten ohne einen einzigen gelernten Rückraumspieler auskommen. Dies war der HSG-Offensive auch deutlich anzumerken. So geriet der Sieg des Aufstiegskandidaten auch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Vorsprung von 14 Toren nach den ersten 30 Minuten sprach Bände. Viktor Stellmasczek und Sven Stegemann hatten in der Abwehr des Zweiten großen Anteil daran, dass die HSG III gerade einmal sieben Tore in der ersten Halbzeit zustande brachte. „Viktor hat mich dabei besonders in der ersten Hälfte sowohl hinten als auch vorne überzeugt“, ließ Jörg Rutenberg wissen.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Schäfer; Rohdenburg (6), Garstka (1), Hütten (1), Ohlandt, Veronese (1), Pomorski (4/2), Tants (2), Siemer (1), Dörjes (4), Eggers (1), Wischhusen (2).

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske; Süß; Schmidt (2), Lange (6), Allerheiligen (4), Stellmascek (2), Wendt (1), Humann (2), Stegemann (1), Pfeiffer (6), Metzscher (3), Elflein (7), Hellmann (5), Gerber (3).