Blumenthal. Jonathan „Jeo“ Bondombe-Simba ist das Gesicht des Aufschwungs beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV. Der 20-jährige Offensivmann hat mit seinen sechs Treffern in den vergangenen fünf Spielen entscheidenden Anteil an der stolzen Ausbeute von zwölf Punkten und dem Vorrücken auf Rang zehn.

Zwei Tore erzielte er beim 5:2 gegen BSC Hastedt, drei beim 4:3 gegen ESC Geestemünde und eins beim 3:1 über die Leher TS. Trainer Denis Spitzer lässt ihm an der guten Punktausbeute einen „maßgeblichen Anteil“ zukommen, bezeichnet ihn aber keineswegs als dafür allein verantwortlich: „Alle treten in der Rückrunde erwachsener auf.“ Den nächsten Beweis des Aufschwungs wollen Spieler und Verantwortliche des Blumenthaler SV an diesem Sonnabend ab 15 Uhr darlegen. Dann treffen sie am heimischen Burgwall auf den SV Werder Bremen III, der drei Ränge und vier Punkte hinter den Nordbremern rangiert.

Fußballerisch erwachsener ist auch der von den Regionalliga-A-Junioren des TuS Komet Arsten zum Blumenthaler SV gewechselte „Jeo“ Bondombe-Simba geworden. Doch abseits des Rasenecks beschreiben er sich selbst und sein Trainer ihn mit modernem Vokabular. Trainer Denis Spitzer bezeichnet ihn als superlieb und nett – und als „verplant“. Der 20-Jährige findet sich selbst etwas „verpeilt“.

Zum Toreschießen verdonnert

Verplant und verpeilt. Das sind Wortschöpfungen, die gleichermaßen für lustig und liebenswert, aber auch für unorganisiert, unvorbereitet und zerstreut stehen. Auf dem Fußballplatz trifft das so rein gar nicht zu. Da hat Jonathan Bondombe-Simba einen Plan. Mehr denn je. Und offenbar die richtige Peilung, um den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Den Plan, um erfolgreicher und effektiver Fußball zu spielen, hat ihm Trainer Denis Spitzer aufgezeigt. Der hat ihm nämlich verinnerlicht, dass er als Außenangreifer nicht nur ein Vorbereiter sei. Spitzer will auch Tore von seinem Teil der Flügelzange sehen. „Dafür lasse ich ja oft mit drei Stürmern spielen“, sagt der BSV-Trainer.

Dieser Forderung konnte und wollte sich der junge Mann nicht widersetzen. Nach einer Hinrunde, in der der zusammengewürfelte Haufen nach seiner Einschätzung „oft in Schönheit gestorben ist“, liefert er auch Resultate. Resultate, die plötzlich wieder von der Teilnahme am Amateur-Hallenturnier träumen lassen. „Wenn es so weitergeht, ist sogar Platz sechs möglich“, drückt Bondombe-Simba die neue Zuversicht am Burgwall aus.

Zuversicht, die auch für seine Karriere als Fußballer gilt. Die Bremen-Liga soll für ihn keineswegs Endstation sein. „Ich will so hoch spielen, wie es geht. Ich sehe mich in der Regionalliga, wenn ich das eine oder andere noch verbessere“, sagt Bondombe-Simba, für den der BSV das Sprungbrett dazu sein soll. So glaubt er, dass ihm noch ein Jahr am Burgwall guttun würde, um körperlich stärker sowie fußballerisch klüger zu werden und den jugendlichen Fußball weiter abzustellen. Außerdem sieht er den Blumenthaler SV auf einem Weg, der wieder steil nach oben führen kann: „Das kann was Gutes werden, etwas ganz Großes. Wir wollen nächstes Jahr oben angreifen.“

Die persönliche Entwicklung legt der 1,85 Meter große und 74 Kilogramm schwere Linksfuß, dessen Lieblingsspieler Angel di Maria von Paris St. Germain ist, dabei gerne in die Hände von Trainer Denis Spitzer. „Er ist perfekt. Er ist nicht wie ein Trainer. Er ist wie ein Lehrer, der das Beste für mich will“, beschreibt Jonathan Bondombe-Simba seinen Förderer, der beim Training nicht viel herumschreien würde („Dafür ist Co-Trainer Rainer Raute zuständig“) und Verständnis zeigen würde, wenn er mal zu spät komme. Mit diesen Verspätungen sowie mit der Auslegung von Regeln und Vorgaben lässt sich ebenfalls das beschreiben, was Denis Spitzer und „Jeo“ Bondombe-Simba mit dem Verpeilt- und Verplantsein ausdrücken wollen.

Eine Beschreibung, die keinen negativen Touch hat, sondern Ausdruck der Lebensart ist. Der 20-Jährige beschreibt sich selbst als lustig und humorvoll, seine Familie mit den vier Geschwistern sei musikalisch. Einer seiner Brüder würde rappen, eine Schwester singen. Und auch er singt gerne. Und wenn sein Handy nicht geklaut worden wäre, dann würde er auch gerne für die Musik in der Kabine bei seiner Mannschaft sorgen. Die Wurzeln des in Deutschland geborenen „Jeo“ Bondombe-Simba liegen übrigens in der Demokratischen Republik Kongo, die er als Fünfjähriger mit seiner Familie einen Monat lang besucht hat. Ein Aufenthalt, den er mit „schönen Erinnerungen“ verbindet und bei dem er die vielen Geschwister seiner Mutter kennengelernt habe. Jetzt, 15 Jahre später, würde er gerne wieder in das zentralafrikanische Land reisen. Doch wegen der politischen Lage wird dieses Vorhaben verschoben.

Der leicht klingenden Lebensart des jungen Mannes, der mit seiner Familie in Gröpelingen lebt und über Vatan Spor, Tura Bremen und TuS Komet Arsten beim Blumenthaler SV landete, steht aber der Ehrgeiz als Sportler gegenüber. 100-prozentig wäre er auf Fußball fixiert und seinem von TB Uphusen zum Blumenthaler SV gewechselten Freund Daniel Younis dankbar, dass der ihm in Momenten, in denen er hinschmeißen wollte, immer zur Seite gestanden habe: „Er hat gesagt, dass ich nicht aufgeben soll und dass er an mich glaubt.“ Das Durchhaltevermögen scheint sich jetzt auszuzahlen. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich über das Sprungbrett Blumenthaler SV für einen jungen Mann (der noch nicht entschieden hat, ob er nach seinem Fachabitur studieren oder sich einen Ausbildungsplatz suchen soll) plötzlich die Tür in den bezahlten Fußball öffnet.