Dieser brachte sich seinen Sport mithilfe von Youtube-Videos, über Foren und Facebook vor einem Jahr selbst bei. „Dafür macht Sebastian seine Sache wirklich gut“, lobte Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik seinen Neuzugang.

Angefangen hat alles mit einer kleinen Pistolenarmbrust. „Damit habe ich im Garten geschossen. Das wurde aber schnell langweilig, weil ich auf einer Scheibe immer genau dieselbe Stelle getroffen habe“, teilte Sebastian Siede mit. Dann erwarb der Familienvater einen klassischen Holzbogen. „Den habe ich aber bereits nach ein paar Tagen wieder zurückgegeben“, informierte Siede. Es sollte ein Wettbewerbsbogen sein. Deshalb wechselte der Nordbremer zum olympischen Recurvebogen.

„Da habe ich dann immer größere Entfernungen gewählt und auch die ersten Erfolgserlebnisse gehabt“, sagte Sebastian Siede. Immer nachdem er seine Kinder ins Bett gebracht hatte, übte er noch für eine Stunde mit Pfeil und Bogen im Garten. „Dann hat meine Frau Constanze gesagt, dass ich mir doch auch einen Verein suchen könnte“, so Siede. Die Entscheidung sei dabei gegen den Horner HC gefallen, den er gut von seinem Arbeitsplatz aus hätte ansteuern können, und zugunsten des wohnortnahen Blumenthaler SV. Hier wurde er auch schnell Mitglied der Mannschaft in der Bogen-Landesliga Ost.

Ein anderes Hobby ließ Sebastian Siede dafür fallen. Dieser traf sich einmal in der Woche mit Freunden, um Rennen auf der Carrera-Bahn auszutragen. „Die Rennen wurden aber immer mehr zu einer Nebensächlichkeit. Es ging in erster Linie darum, zu grillen und dabei Bier zu trinken“, gab der Wlan-Designer zu bedenken. In der Bogensport-Abteilung der Blumenthaler werde hingegen kein Alkohol konsumiert.

„Da geht man hin, um Sport zu treiben“, versicherte Sebastian Siede. Er sei auch dankbar für die Tipps gewesen, die ihm Uwe Jaschik gegeben habe. Dennoch sei Jaschik nicht unbedingt als Trainer gefragt gewesen.

„Ich habe mir im Internet angeschaut, wie das Bogenschießen funktioniert, wie die Haltung aussehen sollte und wie man einen Pfeil tunen kann“, erklärte der 36-Jährige. Er wisse mittlerweile sogar mehr über den Bogensport als Uwe Jaschik. „Ich bin der Theoretiker, Uwe der Praktiker. Uwe macht einfach und ist damit sehr erfolgreich“, sagte Sebastian Siede. Seine älteste Tochter, Neeltje Siede, hat er auch schon mit dem Bogenvirus infiziert. Die Vierjährige übt auch bereits fleißig im Garten. „Ich lasse sie aber nie alleine mit einem Bogen und passe auf“, betonte der stolze Papa. Er hat Neeltje Siede auch schon mit zum Adventsschießen der Blumenthaler mitgenommen. „Da konnte sie sich Süßigkeiten erschießen“, so Sebastian Siede. Seine 13 Monate alte andere Tochter, Leevke Siede, ist hingegen noch zu jung zum Schießen.

Sebastian Siede stellt seine Pfeile und die Sehnen für den Bogen selbst her. Das Abzugsgewicht bei seiner Sehne beträgt mittlerweile 40 Pfund. „Angefangen hatte ich mit 22 Pfund“, berichtete der gelernte Kaufmann für Bürokommunikation. Um das Muskelzittern beim Spannen des Bogens zu reduzieren, macht Sebastian Siede regelmäßig Krafttraining für die Arme. Dafür muss dieser noch nicht einmal ein Fitnessstudio besuchen, das wegen des Coronavirus ohnehin geschlossen hätte, sondern kann bequem mit eigenen Geräten daheim trainieren.

Er möchte sein Wissen künftig auch mit anderen Bogenschützen teilen und startet deshalb im April einen eigenen Podcast unter Bowcast.fm. „Ich möchte vor allem Anfängern beim Bogenschießen helfen“, ließ der Blumenthaler wissen – geplant sei unter anderem auch ein Interview mit Uwe Jaschik.

Nach sieben Jahren, in denen er als Kaufmann für Bürokommunikation gearbeitet hatte, holte Sebastian Siede sein Abitur mit dem Ziel nach, danach Informatik zu studieren. Doch er begann eine Tätigkeit bei einem IT-Unternehmen, für das er auch heute noch im Einsatz ist und verzichtete auf die Aufnahme eines Studiums. Siede plant Wlan-Netze für Bürogebäude, aber auch für Wohnhäuser. Aufgewachsen ist der gebürtige Delmenhorster in Bremen-Sebaldsbrück.

Mit seiner aus Hagen stammenden Frau Constanze Siede baute er im Jahre 2012 ein Haus in Blumenthal. In diesem Stadtteil wohnt der Sportler nun bereits seit einem Jahrzehnt, weil er schon zwei Jahre zuvor zu seiner damaligen Freundin und jetzigen Frau in den Bremer Norden gezogen war. In seinem Haus findet sogar eine selbst gebaute, 20 Meter lange Carrera-Bahn Platz. Die spielt aber nun nach der neu gewonnenen Leidenschaft nur noch eine untergeordnete Rolle.

„Ich finde es einfach faszinierend, dass man aus großer Entfernung einen Pfeil ins Gold schießen kann, obwohl einem ja nicht Kimme und Korn zur Verfügung stehen“, nannte Sebastian Siede den Hauptgrund für die Ergreifung seines großen Hobbys. Es komme dabei besonders auf Selbstkontrolle und die Anspannung des Körpers an.

„Der Bogensport lässt sich auch prima mit der Familie kombinieren“, machte Siede weitere Werbung für seinen Sport. Die Blumenthaler Bogen-Abteilung sei auch eine sehr lebendige mit einer gemischten Altersstruktur. Und auch wenn derzeit der Trainingsbetrieb wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt ist, kann sich Sebastian Siede weiter munter im heimischen Garten sportlich betätigen. Sein großes Ziel ist die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr – in diesem Jahr finden wegen des Coronavirus keine nationalen Titelkämpfe mehr statt.