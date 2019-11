Spielführerin Stephanie Suhren (hinten, Mitte) kann beim Faustball-Zweitligisten Lemwerder TV wegen einer Knieverletzung für viele Monate nicht mitwirken. Zuletzt brachte sie sich als Betreuerin ein. Links Anika Langpaap (Nummer 5), rechts Saskia Gelhaus. (Olaf Schnell)

„Beim 0:1 haben wir ein Geschenk verteilt, aber beim 1:1 auch eins bekommen – und das 2:1 war ein Standard“, berichtete Grohns Mannschaftsführer Jannis Kurkiewicz nach dem 2:1-Erfolg in der Fußball-Landesliga Bremen gegen DJK Germania Blumenthal. Beim Siegtor hatte der 29-Jährige dann sehr viel Zeit zum Überlegen, weil es zuvor heftige Diskussionen um den Elfmeterpfiff gab. „Ich wollte eigentlich schon beim Elfer die Ecke wechseln, bin dann aber doch zum Glück bei meiner alten Ecke geblieben“, meinte Kurkiewicz nach seinem entscheidenden Treffer, der die lange Durststrecke der „Husaren“ (sechs Niederlagen in Folge) beendete.



Da sich Stephanie Suhren in der Vorbereitungsphase am Knie verletzte, bekleidet sie nun in der zweiten Bundesliga beim Faustball-Frauenteam des Lemwerder TV die Betreuerrolle. Am 20. Januar, einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag, soll nun für die LTV-Allrounderin die Operation folgen. Für die Lemwerderanerin ist somit die laufende Hallen- und folgende Feldserie gelaufen. „Ich rechne wohl erst in der Winterserie 2020/21 mit einer Rückkehr ins LTV-Team“, sagte Suhren. Ihre Kapitänsbinde übernahm Anika Langpaap. OSH



Kaum wieder in Betrieb, sorgte die Alwin-Lonke-Halle bei den Handballern auch schon für Verwirrung. Ein Schiedsrichter und eine Zeitnehmerin hatten zunächst aus verschiedenen Gründen die Oslebshauser Halle an der Sperberstraße angesteuert. Der Unparteiische, weil er durch einen Artikel in einer Wochenzeitung verunsichert war, laut dem die Spiele in der Alwin-Lonke-Halle aufgrund der fehlerhaft aufgebrachten Neunmeterlinien nicht stattfinden würden – das Malheur war aber bereits wieder beseitigt worden. Die Zeitnehmerin war wiederum aus Gewohnheit in die Oslebshauser Sportarena gefahren. Beide kamen allerdings pünktlich in der wiedereröffneten Alwin-Lonke-Halle an, deren Sanierung 3,9 Millionen Euro verschlungen hat. In der verfolgten rund 100 Zuschauer das Einweihungsspiel zwischen den Männer-Bremenligisten SV Grambke-Oslebshausen II und HVH (44:26). Die Erfolge der Landesklasse-Frauen über den TV Oyten III (27:23) und der Landesliga-A-Mädchen über die HSG Bützfleth/Drochtersen (31:25) rundeten die erfolgreiche Halleneinweihung ab.



Überrascht schauten die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II drein, als sie mit ihren klebrigen Bällen in der Halle an der Sperberstraße auftauchten. Da dort seit Beginn dieser Saison striktes „Backe“-Verbot herrscht, durften sie Spielgeräte auch nicht zum Aufwärmen des Gastspiels beim SV Grambke-Oslebshausen nutzen. Jochen Feldermann, der vorher mit der SVGO-A-Jugend im Einsatz gewesen war, überließ den Delmenhorstern vorübergehend seinen Mannschaftssatz Bälle, damit sich die Delmestädter gut auf das Spiel vorbereiten konnten. Sportlich gedankt hatten das die Niedersachsen übrigens nicht: Sie entführten mit dem 28:26-Erfolg beide Punkte vom SVGO.



Ein defekter Motor war der Grund, weshalb die Landesliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II die Halle im Gastspiel beim TV Langen wechseln mussten: Eine Trennwand in der Sporthalle am Nordeschweg ließ sich nicht mehr hochfahren. ELO

Rekordverdächtig war das Heimspiel der weiblichen A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen in der Handball-Landesliga gegen das Topteam HSG Bützfleth/Drochtersen. Die Gelb-Blauen bekamen 16 Strafwürfe zugesprochen, von denen sie 13 erfolgreich nutzten. „Wir sind engagiert in die HSG-Abwehrlücken gegangen“, erklärte SVGO-Trainer Stephan Rix, der auf der Bank den wegen einer Trainerfortbildung fehlenden Chefcoach Christoph Harney vertrat. Seine Mannschaft fügte den Niedersachsen damit beim 31:25-Erfolg die erste Niederlage zu. Bützfleth bekam zusätzlich neun Zeitstrafen aufgebrummt, gegen den SVGO wurden acht Siebenmeter (fünf Tore) und drei Zeitstrafen ausgesprochen. ELO



Wermutstropfen für die gerade in die Badminton-Landesliga aufgestiegene SG Aumund-Vegesack III, die nach fünf Spielen immer noch ungeschlagen ist und 8:2 Punkte aufweist. Beim 5:3-Erfolg über den 1. Bremer BC II erlitt Kerstin Wölk im Spiel gegen Leane Fricke einen Achillessehnenabriss und wird der SAV erst wieder in der neuen Saison zur Verfügung stehen. Am Sonnabend, 23. November, 18.30 Uhr, trifft der Tabellenzweite SAV III nun auf den Tabellenführer TuS Komet Arsten II (10:2 Punkte) PJ