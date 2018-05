Die Defensivarbeit des BSV, hier mit Alexander Koscheck (Mitte), war zwar ganz ordentlich, doch im Spiel nach vorne lief gegen JFV Nordwest nicht viel zusammen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Das Nachholspiel der Fußball-A-Junioren des Blumenthaler SV in der Regionalliga Nord gegen den JFV Nordwest endete wie das Hinspiel. Mit einer 0:1 (0:1)-Niederlage gegen die auf dem vierten Tabellenplatz geführten Oldenburger verschärften sich die Abstiegsängste der Nordbremer.

Angesichts der feststehenden Absteiger aus der Bundesliga Nord/Nordost mit Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel wird der zehnte Tabellenrang, auf dem sich die Blumenthaler momentan befinden, wahrscheinlich zum Abstiegsplatz. Um diesen zu verlassen, müssen die Blumenthaler nun auswärts punkten, sie haben drei schwierige Aufgaben auf Plätzen von Spitzenteams (Eimsbüttel, Calenberger Land und Lübeck) vor der Brust, ehe es zum Saisonabschluss im vielleicht entscheidenden Spiel daheim gegen Eichede geht.

Somit waren drei Heimpunkte gegen Nordwest eigentlich ein machbares Muss, wie es Blumenthals Trainer Tarek El-Achmar ausdrückte. "Hätten wir die gleiche Leistung wie gegen Havelse gezeigt, hätten wir Nordwest weggeputzt", sagte der BSV-Verantwortliche. Zwischen dem Auftritt gegen den unangefochtenen Tabellenführer (1:2) zwei Tage zuvor und dem am Dienstagabend hätten aber Welten gelegen, konstatierte Tarek El-Achmar. Seine Mannschaft habe nicht ins Spiel gefunden. Man habe das Feld auch nicht breit gemacht, wie geplant.

Zur Pause brachte Tarek El-Achmar, der zusammen mit Mike Schnäckel und Carsten Herbst auf der Blumenthaler Trainerbank saß, Jeremy-Shan Rostowski für Jan-Luca Warm, um einen schnellen Spieler nach außen zu schicken. Die Spielanlage der Gastgeber wurde in diesem Aspekt zwar besser, doch "insgesamt ging unser Konzept irgendwie nicht auf", bilanzierte Tarek El-Achmar.

Zur Halbzeit lagen die Platzherren nach einem überraschenden und zugleich kuriosen Treffer der Oldenburger mit 0:1 hinten. Es war zugleich das Tor des Tages, weil sich zuvor und auch in den zweiten 45 Minuten beide Teams auf Augenhöhe begegneten, ihre wenigen Torchancen aber nicht in weitere Treffer ummünzten. Torschütze Finn Zeugner hatte in der 44. Minute auf der linken Außenbahn einen Schuss angesetzt und erwischte Blumenthals Torhüter Roy Schleinecke etwas zu weit vor seinem Tor stehend. Der BSV-Keeper flog zwar nach dem Ball, hatte dennoch das Nachsehen. Die Platzherren hatten im ersten Durchgang lediglich durch Avni-Serdar Güngör per Dropkick und Alexander Koscheck, der eine Rückgabe von Avni-Serdar Güngör verzog, gelungene Torabschlüsse vorzuweisen.

Während die Gäste nach einem Pfostentreffer von Torjäger Faruk Celik der möglichen Vorentscheidung nachtrauerten, schafften es Blumenthals Avni-Serdar Güngör, Alexander Koscheck und der eingewechselte Hakan Yavuz nicht, das Spielgerät an JFV-Torhüter Thilo Pöpken vorbeizubringen.

"Wir wussten, dass der Gegner hoch pressen würde, haben aber dafür keine Lösung gefunden", sagte Tarek El-Achmar. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt hat er aber keineswegs aufgegeben und traut seiner Mannschaft auch auf fremden Plätzen einiges zu. "Es wird schwer, aber wir können jeden schlagen", so El-Achmar. Nur die Einstellung und Tagesform seiner Jungs müsse stimmen.

Weitere Informationen

Blumenthaler SV – JFV Nordwest 0:1 (0:1)

Blumenthaler SV: Schleinecke; Herbst (68. Yavuz), Sow, Helmdach, Koscheck, Khan (74. Albrecht), Matar, Warm (46. Rostowski), Güngör (83. Szalach), Labinsky, Prüße

Tor: Finn Zeugner (44.)

Schiedsrichter: Jan-Luca Wilken (SV Jeersdorf)

Zuschauer: 100 GOL