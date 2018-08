Elina Vakhrusheva (links) und Katarina Belopotocanova kassierten gegen Poppenbüttel eine unerwartete Niederlage im Doppel. (Christian Kosak)

Marßel. Während das Quartett von Coach Thomas Bienert beim SC Poppenbüttel eine etwas unglückliche 4:8-Niederlage kassierte, machte es mit dem personell geschwächten TuS Germania Schnelsen kurzen Prozess und gewann locker 8:1. Mit 2:2 Punkten ist die SG Marßel momentan Tabellendritter.

SC Poppenbüttel – SG Marßel 8:4: „Es war mehr drin“, stellte Marßels Teammanager Thomas Bienert nach dem gut zweieinhalbstündigen Match fest. Zumindest ein Remis hätte seine Mannschaft dem favorisierten Gastgeber abgetrotzt, wären ein Doppel gewonnen sowie die unglückliche 2:3-Niederlage von Klara Bruns gegen Anna Tietgens vermieden worden.

Der Heimsieg der Hamburgerinnen, die in der vergangenen Saison beide Pflichtspiele gegen die SG Marßel verloren und nach Revanche lechzten, ging zu 50 Prozent auf das Konto ihrer Nummer eins, Olufunke Oshonaike. Die routinierte 42-jährige Nigerianerin präsentierte sich in blendender Verfassung und verbuchte vier der acht Gewinnpunkte des Sport-Clubs. Sie gewann an der Seite von Larissa Schmidt das Doppel gegen Klara Bruns und Sofia Stefanska 3:1 und gab sich auch in den Einzeln gegen Marßels Topspielerinnen Elina Vakhrusheva (3:0) und Katarina Belopotocanova (3:0) keine Blöße. Nur Klara Bruns, Marßels Nummer drei, konnte der Hamburgerin bei der 1:3-Niederlage einen Satz abringen.

Sehr zur Freude von Thomas Bienert bestand indes Neuverpflichtung Sofia Stefanska ihre Feuerprobe in der Regionalliga. Die 14-Jährige, die in der vergangenen Saison für die Mädchenmannschaft des TuS Horsten und für das Damenteam der TTG Nord Holtriem II (Bezirksoberliga) spielberechtigt war, gewann ihr Einzel gegen die ebenfalls an Position vier spielende Melanie Greil in vier hart umkämpften Sätzen mit 3:1. Sofia Stefanska war für die verhinderte Jennifer Bienert eingesprungen.

In drei der restlichen vier Einzeln setzten sich schließlich auch Elina Vakhrusheva und Katarina Belopotocanova durch. Vakhrusheva bezwang Poppenbüttels Nummer zwei Larissa Schmidt in fünf abwechslungsreichen Sätzen 3:2 und Anna Tietgens unangefochten mit 3:0. Und die an Position zwei spielende Katarina Belopotocanova behielt mit 3:1 gegen Larissa Schmidt die Oberhand. Im ersten Doppelspiel hatten sich die beiden Marßelerinnen allerdings überraschend mit 1:3 dem SC-Gespann Anna Tietgens/Melanie Greil geschlagen geben müssen. Und auch die glatte 0:3-Niederlage von Klara Bruns gegen Poppenbüttels Nummer vier, Melanie Greil, hatte Thomas Bienert nicht unbedingt auf seiner Rechnung gehabt.

TuS Germania Schnelsen – SG Marßel 1:8: Einen Tag nach der Niederlage beim SC Poppenbüttel zeigte sich die SG Marßel gut erholt und gewann in Eimsbüttel im Schnelldurchgang (105 Minuten). Der Hauptgrund: Schnelsen musste ohne ihre Spitzenspielerinnen Amrutha Puschpak und Min Jiang Ding antreten. Pushpak hält sich noch in ihrem Heimatland Indien auf und Ding ist verletzt. Am Sonntag konnte Schnelsen deshalb nur mit drei Spielerinnen antreten und gab ein Doppel und ein Einzel kampflos ab.

Trotz des personellen Handicaps hieß es nach den Doppeln 1:1, denn Vieth Than Tran und Juliette Gez setzten sich in fünf hart umkämpften Sätzen mit 3:2 gegen Klara Bruns und Sofia Stefanska durch. Marßels Teamchef Thomas Bienert: „Weil Klara und Sofia noch nie zusammen als Doppel trainiert haben, waren die Abstimmungsfehler verständlich.“

Und sie waren leicht zu verschmerzen, denn in allen folgenden Einzeln ließen die Nordbremerinnen ihren Konkurrentinnen keine Siegchance. Im oberen Paarkreuz gewann Katarina Belopotocanova (Nummer zwei) gegen Viet Than Tran (Nummer eins) ebenso locker und ungefährdet in drei Sätzen wie Elina Vakhrusheva (Nummer eins) gegen Daniele Hennig (Nummer zwei). Auch im direkten Vergleich der beiden Spitzenspielerinnen sowie der Zweitplatzierten behielten die Marßelerinnen ungefährdet die Nase vorn, wobei sich Katarina Belopotocanova gegen Daniela Henning einen Satzverlust erlaubte.

Im unteren Paarkreuz blieb Klara Bruns gegen Julietta Gez ebenfalls ohne Satzverlust 3:0-Siegerin, während Sofia Stefanska mit 3:1 gegen Julietta Gez die Nase vorn hatte. Die junge Marßelerin war auch gegen Schnelsen für die verhinderte Jennifer Bienert zum Einsatz gekommen. Freute sich ihr Trainer Thomas Bienert: „Sie hat gezeigt, dass ihr Sprung in die Regionalliga geglückt ist.“ Die SG Marßel bestreitet ihre nächsten Partien beim Doppelspieltag in Berlin am 13./14. Oktober.

Weitere Informationen

SC Poppenbüttel – SG Marßel 8:4: Tietgens/Greil – Vakhrusheva/Belopotocanova 3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:9); Oshoniake/Schmidt – Bruns/Stefanska 3:1 (11:3, 13:11, 8:11, 12:10); Oshonaike – Belopotovanova 3:0 (11:5, 11:7, 11:3); Schmidt – Vakhrusheva 2:3 (11:9, 4:11, 4:11, 11:8, 8:11); Tietgens – Stefanska 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:4); Greil – Bruns 3:0 (11:6, 11:5, 11:8); Oshonaike – Vakh­rusheva 3:0 (11:3, 11:7, 11:8); Schmidt – Belopotocanova 1:3 (11:9, 2:11, 6:11); Tietgens – Bruns 3:2 (6:11, 11:414:16, 11:8, 11:9); Greil – Stefanska 1:3 (10:12, 15:13, 11:13, 9:11); Tietgens – Vakhrusheva 0:3 (6:11, 10:12, 7:11); Oshoniake – Bruns 3:1 (11:3, 9:11, 11:3, 11:6)

TuS Germania Schnelsen – SG Marßel 1:8: Tran/Gez – Bruns/Stafanska 3:2 (11:5, 7:11, 10:12, 12:10, 11:9), zweites Doppel kampflos für Vakhrusheva/Belopotocanova; Tran – Belopotocanova 0:3 (7:11, 7:11, 8:11); Hennig – Vakhrusheva 0:3 (6:11, 6:11, 6:11); Gez – Stefanska 1:3 (9:11, 8:11, 11:6, 5:11), Bruns gewinnt kampflos 3:0; Tran - Vakhrusheva 0:3 (9:11, 10:12, 2:11); Hennig – Belopotocanova 1:3 (8:11, 19:17, 7:11, 7:11; Gez – Bruns 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) GRU