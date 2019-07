Vinzenz van Koll (weiß) erzielte im Nordseestadion gegen Schwachhausen den ersten Turniertreffer für den Blumenthaler SV. (Maximilian von Lachner)

Blumenthal. Dem Blumenthaler SV ist der Griff in den Geldtopf beim 1. Seestadt F.E.T-Cup des OSC Bremerhaven nicht gelungen. Der Nordbremer Fußball-Bremen-Ligist belegte in Gruppe 2 den dritten Tabellenplatz und verpasste damit den Sprung ins finanziell reizvolle Halbfinale. Insgesamt wurde ein Preisgeld in Höhe von 4200 Euro ausgeschüttet, allein der nach Elfmeterschießen mit 5:3 (1:1) gegen SFL Bremerhaven siegreiche TuS Schwachhausen erhielt 2000 Euro. Der dritten Rang wurde im Elfmeterschießen ermittelt und ging mit 5:4 (gegen OSC Bremerhaven) an die Leher TS.

„Geld stinkt nicht. Der Einstandsabend kommt bald, da wäre ein Obolus ganz schön gewesen“, gab Blumenthals Trainer Denis Spitzer zu, dass er neben den Erkenntnissen über den derzeitigen Leistungsstand seines Teams auch gerne etwas Bares aus dem Nordseestadion mit nach Bremen-Nord genommen hätte. Rein sportlich betrachtet bewertete er den Auftritt des BSV so: „Es war nicht super, es war nicht schlecht, es war okay.“ Zum jetzigen Zeitpunkt war es für ihn auch okay, gegen die Klassengefährten TuS Schwachhausen und SFL Bremerhaven nicht gewonnen zu haben. Eine Beurteilung, die in ein paar Wochen anders aussehen könnte.

Die Einsatzzeiten (die Spielzeit betrug jeweils zweimal 25 Minuten) für das dreitägige Turnier hatte Denis Spitzer nach den Trainingseindrücken („Wer Gas gegeben hat, der wurde belohnt“) und positionsbedingten Zwängen verteilt. Beim Auftakt am Freitag verpasste der BSV nach der Führung von Vinzenz van Koll den ersten Dreier, der letztlich schon die Tür Richtung Halbfinale weit geöffnet hätte, gegen den späteren Turniersieger TuS Schwachhausen. „Wir hätten das nach der Führung sauber zu Ende spielen müssen. Aber mit vier, fünf Neuen war noch Sand im Getriebe“, stellte Denis Spitzer fest und sprach von einem unter dem Strich gerechten Unentschieden.

„Gute Spielanlage, gute Chancenverwertung, wenig zugelassen“, so fasste der BSV-Trainer seine Eindrücke aus der mit 3:0 gewonnenen ersten Sonnabend-Partie gegen den Landesligisten TS Woltmershausen zusammen. Der Gegner sei zwar nicht so ein Kaliber wie Schwachhausen gewesen, aber die Nordbremer hätten sehr seriös gespielt. Mit Sebastian Kurkiewicz, Andi Ramirez und Tim Pendzich waren ausschließlich Neuzugänge für die Treffer zuständig. Kurkiewicz trug im Nordseestadion allerdings eine Fußblessur davon und wird pausieren müssen. „Es sieht nach einer Bändergeschichte aus“, erklärte Denis Spitzer. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Nach der zweiten Sonnabend-Begegnung und der dritten insgesamt war der Zug für den Blumenthaler SV Richtung Semifinale abgefahren. Dem BSV gelang es beim 0:1 nicht, die Ketten von SFL Bremerhaven spielerisch zu knacken. Stattdessen zeigten die Seestädter ihr gefürchtetes Umschaltspiel und hätten auch höher gewinnen können. „Wir haben uns mit dem Spielaufbau schwergetan. Dass uns da eine gute Truppe gegenüber steht, hat man gemerkt“, meinte Denis Spitzer nach der Partie gegen den Bremen-Liga-Dritten der vergangenen Saison.

Der Abschluss war versöhnlich. Gegen den niedersächsischen Bezirksligisten Eintracht Cuxhaven trafen Lars Janssen und Tim Pendzich zum 2:0-Endstand. „Eines der besseren Spiele“, fand Denis Spitzer, dem die ruhige Herangehensweise und die solide Defensivarbeit gefielen.

Seit gestern steht beim Blumenthaler SV wieder der Trainingsalltag im Vordergrund. Vier Einheiten stehen auf dem Programm, bevor die Teilnahme am Schmidt & Koch-Cup des SV Löhnhorst wartet. Bis dahin will Denis Spitzer die Erkenntnisse vom Seestadt F.E.T-Cup aufgearbeitet haben. Vielleicht lässt sich ja dann in Löhnhorst ein Obolus für den anstehenden Einstandsabend einspielen.

Ein Einstandsabend, an dem Leon Krämer und Ozan Dalan nicht mehr teilnehmen werden. Krämer und Dalan sind die ersten Spieler, die Denis Spitzer aus seinem zu großen Kader gestrichen hat. „Sie waren überrascht und geschockt. Sie hatten nicht damit gerechnet“, erklärte Denis Spitzer nach der Reduzierung, bei der er ein besonderes Augenmerk auf die Homogenität des Kaders legt: „Wir brauchen die richtige Mischung aus Häuptlingen und Indianern.“

Weitere Informationen

Gruppe 1: 1. OSC Bremerhaven 8 Punkte; 2. Leher TS 6; 3. 1. FC Lok Stendal 5 (+2), 4. Bremer SV 5 (+1), 5. Tuspo Surheide U19

Gruppe 2: 1. TuS Schwachhausen 10 Punkte, 2. SFL Bremerhaven 9, 3. Blumenthaler SV 7, 4. Eintracht Cuxhaven 3, 5. TS Woltmershausen 0

Spiel um Platz drei: Leher TS – OSC Bremerhaven 5:4 im Elfmeterschießen

Finale: TuS Schwachhausen – SFL Bremerhaven 5:3 (1:1) nach Elfmeterschießen PJ