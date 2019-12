Kevin Standhartinger (Sportschützen Bremen) erreichte gegen den Spitzenreiter SB Freiheit II ein Stechen und gewann es. (Christian Kosak)

Lesum. Auf der Anlage in Clausthal-Zellerfeld zogen die Lesumer aber gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SB Freiheit II mit 2:3 den Kürzeren – Freiheit II ist somit der erste Rang nicht mehr zu nehmen.

SB Freiheit II – Sportschützen Bremen 3:2: „Da unser erster Wettkampf schon um 10 Uhr stattfand, reisten wir bereits am Sonnabend an, sodass die Schützen noch eine kleine Trainingseinheit einlegen konnten“, berichtete der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke. Es sei schon ein großer Respekt im Duell mit dem hohen Favoriten vorhanden gewesen. An Position eins verwies Lesums Nicklas Kildehoj seinen Gegner Luckas Fischer dennoch mit 394:391 Ringen in die Schranken. „Unsere Eyleen Heuwinkel war hingegen nicht in Bestform und haderte ein wenig mit sich und dem Schießstand“, teilte Brenneke mit. Es kamen trotzdem starke 391 Ringe heraus. Das war aber zu wenig, um das tolle Ergebnis von Michael Bamsey zu toppen (395). Auch Freiheits Lisa Geweke erzielte 395 Ringe und ließ Guido Flierbaum, der auf 386 Ringe kam, damit nicht den Hauch einer Chance.

„Kevin Standhartinger war ebenfalls etwas nervös und kam nicht so richtig in den Wettkampf rein, rettete sich aber zu einem 384:384 und somit in ein Stechen am Ende des Wettkampfes“, informierte Brenneke. Birgit Querfurth vermochte nicht, ihre aktuelle Form abzurufen, und verlor ihren Wettkampf klar gegen Freiheits Sören Meissner. Dann stand noch das Stechen zwischen Kevin Standhartinger und Jacqueline Völcker an. „Einen zweiten Einzelpunkt konnten wir noch gut gebrauchen“ (Brenneke). Standhartinger entwickle sich so langsam zum Stechexperten. Im ersten Stechschuss traf er gleich die Zehn, während seine Gegnerin sich mit einer Neun begnügen musste. Der Wettkampf ging aber dennoch mit 3:2 an den Titelfavoriten. „Aber so knapp hat noch keine Mannschaft in dieser Saison gegen die SB Freiheit II verloren“, so Brenneke.

SV Stoppelmarkt – Sportschützen Bremen 1:4: „Der SV Stoppelmarkt ist eine tolle Mannschaft, die leider innerhalb der vergangenen beiden Jahre jeweils ihre Nummer eins an Vereine der 1. Bundesliga ziehen lassen musste. Natürlich mussten wir auch diesem Gegner mit Respekt entgegentreten“, betonte Brenneke. In den Probeschüssen hätte der Kontrahent auch bereits starke Schüsse gezeigt. Nicklas Kildehoj habe sich trotz des Einzelsieges gegen die SB Freiheit II sehr über sein Ergebnis geärgert, da er am vorausgegangenen Wochenende in der EM-Qualifikation für Dänemark mit 627,8 Ringen bei 60 Schuss im Vorkampf und 250,4 Ringen im Finale jeweils einen neuen dänischen Rekord erzielt hatte. Der Nationalschütze packte auch noch drei Ringe drauf, störte sich aber dennoch an den drei Neunern. „Bei diesen Schüssen hat Nicklas nicht konzentriert gearbeitet. Aber es reichte ja locker gegen die 384 Ringe seines Gegners“, ließ Brenneke wissen.

Eyleen Heuwinkel baute etwas gegenüber dem ersten Duell ab, erreichte aber mit 388 Ringen dennoch das Stechen. Guido Flierbaum brauchte sich ausnahmsweise mal nicht ganz so zu strecken und fuhr einen entspannten Einzelerfolg ein.

„Kevin Standhartinger fand schwach in den Wettkampf, konnte sich aber noch steigern“, sagte Brenneke. Am Ende verpasste dieser gegen Jan Niklas Heil mit einer Acht und einer Neun aber ein mögliches Stechen. An Position fünf ersetzte Jens Hinrichs Birgit Querfurth und bescherte den Sportschützen mit guten 384 Ringen den dritten Einzelpunkt. „Manchmal sollte man meinen, dass sich Eyleen Heuwinkel ab und zu mal ein Shoot-off wünscht, um etwas Spannung in die Wettkämpfe zu bringen“, erklärte Brenneke. Mit einer Zehn brachte sie den 4:1-Erfolg im Stechen unter Dach und Fach.

Die Nordbremer sind nun punktgleich mit dem Zweiten SGi Steinkirchen und treten am 12. Januar des nächsten Jahres in Vechta beim SV Stoppelmarkt gegen den Vorletzten SSV Kassau an. Bei einem Erfolg winken die Aufstiegswettkämpfe zur 1. Bundesliga am 26. Januar in Hannover.

Weitere Informationen

SB Freiheit II – Sportschützen Bremen 3:2

Luckas Fischer – Nicklas Kildehoj 391:394; Michael Bamsey – Eyleen Heuwinkel 395:391; Lisa Geweke – Guido Flierbaum 395:386; Jacqueline Völcker – Kevin Standhartinger 384:384/9:10; Sören Meissner – Birgit Querfurth 386:370

SV Stoppelmarkt – Sportschützen Bremen 1:4

Stefan Hackmann – Nicklas Kildehoj 384:397; Tim Juschkat – Eyleen Heuwinkel 388:388/9:10; Anneke Sperveslage – Guido Flierbaum 369:383; Jan Niklas Heil - Kevin Standhartinger 387:384; Adrian Börgerding – Jens Hinrichs 369:383

SSV Kassau – SGi Steinkirchen 1:4

SV Ladekop – BSG Braunschweig II 3:2

SGi Steinkirchen - BSG Braunschweig II 2:3

SSV Kassau – SV Ladekop 0:5

SV Stoppelmarkt – SV Olympia Börm/Dörpstedt 2:3

SB Freiheit II - SV Olympia Börm/Dörpstedt 4:1

Tabelle: 1. SB Freiheit II 25:5 Einzelpunkte/12:0 Mannschaftspunkte; 2. SGi Steinkirchen 18:12/8:4; 3. Sportschützen Bremen 18:12/8:4; 4. SV Ladekop 16:14/6:6; 5. BSG Braunschweig II 16:14/6:6; 6. SV Olympia Börm/Dörpstedt 14:16/6:6; 7. SSV Kassau 8:22/2:10; 8. SV Stoppelmarkt 5:25/0:12 KH