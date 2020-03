Jetzt ist er bereits eingeschränkt, ab Dienstag ruht der Betrieb im Sportbad Grohn gänzlich. (Maximilian von Lachner)

Blumenthal. Der Sportbetrieb ruht. Am Freitag, 13. März 2020, setzten annähernd alle Sportverbände von den Profis bis hinab in die untersten Ligen und Wettkampfformen die Wettbewerbe aus. Und nicht nur das. Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, verfügte wegen der zunehmenden Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus die Schließung der städtischen Sportanlagen. Uwe Schnibben, der Vorsitzende des rund 850 Mitglieder starken Blumenthaler TV (BTV), schildert exemplarisch für die Vereine in Bremen-Nord und umzu mit welcher Dynamik die Entwicklung verlaufen ist und für welche Folgen die Ausbreitung des Coronavirus in den Sportvereinen gesorgt hat.

Noch bevor sich die Ereignisse am Freitag überschlugen, traf der Vorstand des BTV schon am Donnerstag die Entscheidung, die für den 3. April terminierte Jahreshauptversammlung zu verschieben. 50 Personen eng beieinander in einem nicht klimatisierten Raum am Löh – dieses Risiko sollte nicht eingegangen werden. Der Entscheidung mit Weitblick folgte die Tagesaktualität. Immer mehr Sportverbände stellten den Sportbetrieb ein. „Das Telefon stand nicht still. Plötzlich war Tischtennis und Basketball weg“, erinnert sich Uwe Schnibben, der die Situation sogar an zwei Fronten bewerten musste. Denn der 59-Jährige ist nicht nur Vorsitzender des Blumenthaler TV, sondern auch des Vereins Sportbad Bremen-Nord e.V., Trägerverein des Grohner Bades an der Friedrich-Humbert-Straße.

Was das Bad angeht, gab es eine zweigleisige Entscheidung. Am Freitag wurde der Trainingsbetrieb für den Nachwuchs zwischen fünf und 13 Jahren eingestellt, ab Dienstag bleibt das Bad gänzlich geschlossen.

Mit Schwimmen umfasst das Angebot beim BTV in insgesamt elf Abteilungen: Basketball, Faustball, Kinderturnen, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Tischtennis, Turnen/Gymnastik, Volleyball, Wandern/Wasserwandern und Wassergymnastik. Auch wenn das eine oder andere Angebot nicht in städtischen, sondern angemieteten Objekten stattfindet, hat der BTV auf Empfehlung des Senats eine komplette Einstellung vorgenommen. Schnibben: „Im Sinne der Gesamtsituation muss jeder seinen Beitrag leisten.“ Apropos Beitrag. Davon, dass die Vereinsbeiträge weiterhin fließen, geht Schnibben übrigens aus: „Ich glaube nicht, dass mit Austritten zu rechnen ist.“ Verständlich, schließlich sind ja alle Sportler und Vereine betroffen. Ein bisschen schlimmer trifft es jedoch die Schwimmabteilung, denn das Trainingslager in den Osterferien auf Fuerteventura dürfte nicht stattfinden. Was die Erstattung der Kosten betrifft, zeigt sich Schnibben nicht zuversichtlich.

Die Kosten, was die Übungsleiter angeht, bereiten dem BTV-Vorsitzenden keine schlaflosen Nächte. „Die Übungsleiter werden bezahlt, wenn sie am Beckenrand stehen“, erklärt er die Regelung für die Schwimm-Abteilung. Die Regelung, nur für Geleistetes bezahlt zu werden, gelte auch beispielsweise im Bereich Volleyball, Turnen und Rhythmische Sportgymnastik. Wie lange der Sportbetrieb ausgesetzt sein wird, darüber kann nur vage spekuliert werden. „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie und wann es weitergeht. Erstmal 14 Tage bis drei Wochen ins Land ziehen lassen und dann schauen, was machbar ist“, lautet die Devise von Schnibben, der sich als Menschen beschreibt, der immer nach vorne schaut. Auf den BTV übertragen heißt das für ihn: „Der BTV hat schon viel erlebt und wird auch das überleben.“

Seinen persönlichen Umgang mit der Corona-Krise beschreibt er so: „Nicht in Panik verfallen, nicht alles einstellen, Räume mit Menschenansammlungen meiden.“ Und nach Alternativen suchen, „um das Beste daraus zu machen.“ Eine Alternative haben die Masters-Schwimmer des BTV schon zu Hand. Sie wollen sich künftig am Löh treffen und mit einem Sicherheitsabstand zueinander Trockenübungen unter freiem Himmel machen und etwas laufen gehen. Etwas Ähnliches kann er nur den Kindern empfehlen, für die es schrecklich sei, dass sie ihre Vereinsaktivitäten nicht mehr ausüben könnten: „Die spielen sonst den ganzen Tag am PC.“

Uwe Schibben wäre nicht Uwe Schnibben, wenn er trotz der schlimmen Pandemie-Szenarien nicht das „einzig Gute“ an der Situation herausfiltern würde: „Die Welt wird sich langsamer drehen.“ Die persönliche Entschleunigung will der BTV-Boss auf dem Golfplatz finden, sobald er abgetrocknet und bespielbar ist.