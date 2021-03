Sven Grusewski gibb seinen Spielern keine Vorgaben im Lockdown. (FR)

Mittwoch, 3. März: Unter der Woche klingelt bei mir bereits um 5 Uhr der Wecker. Als Soldat bin ich das frühe Aufstehen aber gewohnt. Wie jeden Morgen steht meine Frau Susanne zusammen mit mir auf, um mir meine Brote für den Tagesdienst zuzubereiten. Gegen 5.30 Uhr verlasse ich das Haus, um an meinen Dienstort in Seedorf bei Zeven zu gelangen. Dort beginnt der Dienst mit den alltäglichen Besprechungen am Morgen. Da meine Kompanie am Montag eine zweiwöchige Übung durchführt, muss ich dafür noch ein passendes Hygienekonzept erstellen. Die Corona-Maßnahmen gehen also auch an der Bundeswehr nicht spurlos vorbei. Meinen Dienst beende ich mit einem Lauf um den Standortübungsplatz. Dadurch bekomme ich den Kopf wieder frei. Als ich dann zu Hause ankomme, begrüßen mich meine Kinder und meine Schwiegereltern Gabi und Dieter Aichele. Sie haben am Nachmittag die Kinderbetreuung übernommen, da meine Frau auch berufstätig ist. Beim gemeinsamen Abendessen berichten wir uns alle vom Tag. Dabei ist natürlich das Home-Schooling der Kinder der Schwerpunkt. Danach schaue ich mir mit meinem Sohn Linus das DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg an. Während des Spiels analysieren wir zusammen die jeweiligen Taktiken und diskutieren, was gut und schlecht läuft. Gerade der VfL Wolfsburg überrascht mich diese Saison mit seinen Leistungen besonders. Dennoch verlieren die „Wölfe“ am Ende mit 0:2 und scheiden somit aus dem Wettbewerb aus.

Donnerstag, 4. März: Den etwa 45-minütigen Arbeitsweg nach Seedorf nutze ich, um mich gedanklich auf den täglichen Dienst einzustellen und das abendliche Training mit meiner Mannschaft zu planen. Letzteres fällt ja leider momentan bekanntlich weg. Beim Abendessen diskutieren meine Frau und ich über die gestrigen Beschlüsse in der Bund-Länder-Konferenz im Hinblick auf die Fortsetzung des Corona-Lockdown. Hierbei beziehen wir unsere Kinder mit ein. Es ist wirklich bemerkenswert, wie aufmerksam und wissbegierig die Kinder mit dem Thema umgehen. Für mich persönlich sind daran zwei Dinge entscheidend. Erstens möchte ich wissen, ab wann die Kinder wieder regelmäßig zur Schule gehen können. Gerade meinem großen Sohn Linus, der die fünfte Klasse besucht, fällt so langsam die Decke auf den Kopf. Zweitens möchte ich erfahren, ab wann wir im Landkreis wieder mit dem Training beginnen können. Wir würden gerne bereits am Dienstag wieder mit dem Training der U12 der JSG Meyenburg/Aschwarden anfangen. Dort spielt auch mein Sohn Linus. Ich trainiere diese Mannschaft zusammen mit meinem Trainerkollegen Patrick Kaufmann. Linus kann vom 15. März an auch wieder den Wechselunterricht seiner Schule besuchen.

Freitag, 5. März: Zum Ende der Woche merke ich dann doch den etwas geringen Schlaf unter der Woche. Im Dienst geht es drunter und drüber. Vor der anstehenden Übung in der nächsten Woche will jeder noch etwas von mir. Wir beenden die Woche mit einem traditionellen Lauf ins Wochenende. Gegen 12.30 Uhr bin ich dann wieder zu Hause. Am Nachmittag verbringe ich die Zeit mit meinen Kindern und bin ganz Papa. Die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gestaltet sich doch das ein oder andere Mal als schwierig bei einem Soldaten. Da hat aktuell Corona auch in der Sicht was Gutes, da durch das Wegfallen meines Hobbys Fußball so mehr Zeit für die Familie bleibt. Aktuell haben wir in der Familie das Thema Haustier. Natürlich kam meine Tochter auf diese Idee: Mädchen halt. Leni möchte gerne einen Hamster haben. Gerade die Freitage, an denen unsere Heimspiele in Aschwarden stattfinden, sind heilig und haben einen gewissen Charme. Ich genieße es, nach dem Spiel im Vereinsheim noch das ein oder andere Kaltgetränk mit der Mannschaft und Vereinsmitgliedern zu trinken und über das Spiel zu diskutieren. Nachdem am Abend ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, bereite ich noch zwei leckere Pina Coladas für meine Frau und mich zu.

Sonnabend, 6. März: Meine Frau arbeitet am Sonnabend meistens auf dem Grünmarkt in Vegesack und ist deshalb schon früh aus dem Haus. Die Kinder wecken mich aber auch relativ zeitig. Ich hole dann für das Frühstück erst einmal Brötchen vom Bäcker bei uns in Neuenkirchen. Nach dem Frühstück hat meine Tochter Leni ihr wöchentliches Online-Training der Rhythmischen Sportgymnastik beim TV Schwanewede. Vormittags kommt mein Vater auf einen Kaffee vorbei. Wir sprechen über die vergangene Woche. Außerdem beginnen die Kinder und ich damit, den Garten für die schöne Jahreszeit vorzubereiten. Am Sonnabendnachmittag läuft wie immer die Fußball-Bundesliga. Insgesamt muss ich sagen, vergeht kein Tag bei uns ohne Fußball. Zum Abendbrot lassen wir uns es heute mal richtig gut gehen und bestellen etwas beim Griechen. Als glühender Fan des FC Bayern freue ich mich natürlich riesig über den 4:2-Sieg über Borussia Dortmund. Es zeigt sich auch hier wieder, dass der Gegner, der gegen Bayern zu früh die Tore schießt, am Ende leiden muss. Deshalb nützen dem BVB die beiden schnellen Tore von Erling Haaland zu einer 2:0-Führung letztendlich nichts. Das liegt auch an Robert Lewandowski, der seine Saisontore Nummer 29, 30 und 31 erzielt. Das anschließende amüsante Interview von Dortmunds Kapitän Marco Reus nehme ich lachend zur Kenntnis.

Sonntag, 7. März: Heute hat auch meine Frau frei. Deshalb schlafen wir mal ein wenig aus. Ich stehe als Erster auf und bereite mit den Kindern den Frühstückstisch vor. An der immer größer werdenden Warteschlange vorm Bäcker bemerkt man erst einmal, was Neuenkirchen in den letzten Jahren für einen Zuwachs bekommen hat. In der vergangenen Woche stand in der Zeitung, dass man in den nächsten Jahren eventuell ein weiteres Neubaugebiet dort erschließen will. Na dann hoffe ich ja mal, dass auch an weitere Einkaufsmöglichkeiten gedacht wird. Nach einem ausgiebigen Frühstück verbringen wir den Tag gemeinsam als Familie. Später gehe ich mit meinem Sohn Linus noch eine kleine Runde laufen. Eventuell besteht die Möglichkeit, dass wenigstens die Kinder am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Der Landkreis Osterholz muss hierfür aber noch sein Okay geben. Bei den Herren steht die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Fußball-Trainings ebenfalls noch aus. Da warten wir noch auf eine Info des Landkreises. Mit dem Tatort aus Kiel mit Kommissar Borowski und der Talkrunde mit Anne Will lassen meine Frau und ich das Wochenende entspannt ausklingen.

Montag, 8. März: Auf meiner täglichen Fahrt zur Dienststelle höre ich immer die NDR2-Comedy „Wir sind die Freeses“. Für mich handelt es sich bei dieser Sendung mittlerweile um ein tägliches Highlight. Heute ist es so weit: Meine Kompanie wird auf den Übungsplatz nach Munster verlegt. Unsere Kompanie stellt für die nächsten Monate die sogenannte SLE (Schnelle Luft Evakuierung). Das heißt, wenn irgendwo auf der Welt deutsche Staatsbürger in Gefahr sind, haben wir den Auftrag, diese dort sicher herauszuholen. Bei der Verlegung auf den Übungsplatz verläuft alles reibungslos. Das ist nicht selbstverständlich und bedarf einer gut geplanten Vorbereitung. Am Abend telefoniere ich noch mit Susanne. In der Regel geht es hauptsächlich um unsere Kinder, im Speziellen um die Organisation der Kinderbetreuung. Diese ist während meiner Abwesenheit nicht immer einfach, da meine Frau ja auch ihrem Job nachgehen muss. Ich denke, wenn es wieder möglich ist, sollten wir uns mal ein Wochenende ohne die Kinder freihalten und einen Kurztrip planen.

Dienstag, 9. März: Auch auf dem Übungsplatz geht es früh raus. Der Wecker klingelt bereits um 4.30 Uhr. Ich kann endlich wieder Soldat sein. Bei bestem Infanterie-Wetter führen wir ein Panzerfaustschießen durch. So etwas kommt auch als Fallschirmjäger nicht mehr so oft vor, dass man mit der Panzerfaust den scharfen Schuss trainiert. Nachdem die Ausbildung beendet ist und ich so weit alles erledigt habe, bekomme ich wie jeden Dienstag noch die eine oder andere Laufeinheit von meinen Spielern übersendet. Ich bin aber nicht der Typ von Trainer, der seinen Spielern Vorgaben im Lockdown macht. Ich vertraue da voll und ganz meiner Mannschaft, dass sie bei der Rückkehr auf den Platz eine gewisse Grundfitness besitzt. Ich freue mich aber trotzdem über jeden einzelnen Lauftrack. Schließlich telefoniere ich noch mit meinen Kindern und meiner Frau. KH

Zur Person

Sven Grusewski (38)

fungiert seit vier Jahren als Trainer des SV Aschwarden II in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz. Der Berufssoldat ist mit Susanne Grusewski verheiratet. Die Familie mit den Kindern Linus (11) und den Zwillingen Louis und Leni (8) wohnt in Neuenkirchen. KH