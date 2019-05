Dennis Zäbe (links) will mit der TSV Farge-Rekum die Aufholjagd krönen. (Maximilian von Lachner)

Farge. Im Bremer Norden zeichnet sich ein Wunder von der Weser ab. Die nur einen Steinwurf vom Strom entfernt beheimatete TSV Farge-Rekum befindet sich auf dem besten Weg, den Ende März von Insidern wie Außenstehenden für unmöglich gehaltenen Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga zu schaffen.

Mitte März waren die Farger zehn Punkte vom rettenden Ufer entfernt, heute befinden sie sich auf einem Nichtabstiegsplatz und können den Klassenerhalt im vorletzten Saisonspiel an diesem Sonnabend (15 Uhr) perfekt machen. Dafür benötigen sie einen Dreier im Kellerduell bei CF Victoria Bremen ‚05. Ein Sieg, der alles andere als Utopie ist. Schließlich haben die Nordbremer, beginnend mit dem 2:1 gegen ATS Buntentor am 31. März, eine Erfolgsserie hingelegt, die für einen Abstiegskandidaten ungewöhnlich ist. Aus sieben Spielen holte die TSV Farge-Rekum sagenhafte 15 Punkte.

Fünf der insgesamt acht Saisonsiege, darüber hinaus gab es noch zwei Unentschieden, fielen damit in die Amtszeit des Trainertrios Malte Golla/Jerome Schröder/Dennis Zäbe, das die Nachfolge von Björn Reschke, der aus gesundheitlichen Gründen ausschied, angetreten hatte. Aber wie ist es dem Trio gelungen, aus einem Fiat einen Ferrari zu machen und auf der Überholspur den Weg Richtung Klassenerhalt eingeschlagen zu haben? „Wir haben die Intensität höher gesetzt – egal und wie viele im Training da waren“, nennt Dennis Zäbe eine Maßnahme die ergriffen wurde, um zu retten, was noch zu retten war. Zudem habe man in der Folge bessere Möglichkeiten als zuvor gehabt, denn die zweite Vertretung unterstützte die erste nach Kräften.

Scheinbarrer Knock-out

Trotzdem stellte sich der Erfolg natürlich nicht über Nacht ein. Das erste Spiel unter Leitung des neuen Trainertrios ging mit 0:8 gegen den Blumenthaler SV II verloren, danach folgte ein 3:6 gegen den die SG Aumund-Vegesack II. Diese beiden Niederlage gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf waren der scheinbare Knock-out. „Wir haben es auch in die Mannschaft hineingetragen, dass es jetzt nicht mehr zu schaffen ist“, erinnert sich Dennis Zäbe. Jeglicher Druck war damit weg. Und der Weg frei für diese wunderbare Geschichte, die die Farger vom fast sicheren Absteiger zum fast geretteten Bezirksligisten machte.

Aus einer Mannschaft, deren Zustand Dennis Zäbe Mitte März als „kritisch“ einstufte, war eine Mannschaft geworden, die fortan wieder brannte. Und das Feuer wurde so richtig entfacht, als an einem Freitagabend Mitte April ein 6:4-Sieg bei Tuspo Surheide gelang. „Ein starker Gegner, gegen den wir das beste Spiel seit zwei Jahren gemacht haben“, erklärt Dennis Zäbe und bezeichnet diese 90 Minuten als „Knackpunkt“.

Aus den nächsten drei Spielen holten die Farger weitere sechs Punkte. Zudem spielte ihnen der Rückzug des Bremer SV II (jetzt werden noch zwei weitere Absteiger gesucht) in die Karten und zog Victoria in der begradigten Tabelle ganz tief in den Abstiegskampf hin. Und eben gegen diesen CF Victoria Bremen ‚05, der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat als die Nordbremer, steht nun das vorletzte Saisonspiel auf dem Programm. Und im Gegensatz zu den Wochen und Monaten haben diesmal die Farger etwas zu verlieren: nämlich ihren Nichtabstiegsplatz. „Ich persönlich spüren jetzt ganz schönen Druck“, gibt Dennis Zäbe zu. Druck, der an diesem Sonnabend entweichen soll: Mit einem Sieg gegen Victoria und einer anschließenden Klassenerhaltsfeier auf dem Vegesacker Hafenfest.