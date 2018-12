FC Burg gelingt es, sich mit Anstand aus der Fußball-Landesliga zu verabschieden. Gestern unterlagen die Nordbremer um Trainer Celestin Zurek den noch auf einen Aufstiegsrang hoffenden SFL Bremerhaven nur mit 0:1 (0:1).

„Hut ab vor eurer Leistung“, sprach Zurek seinem Team, das mit Spielern aus der zweiten Mannschaft (Heiko Bösler und Timon Jordanidis), der Ü32 (Thomas Lange) und aus Fußball-Ruhestand (Patrick Musiol) vervollständigt wurde, nach dem Abpfiff geschlossen ein dickes Kompliment aus. „Sie haben gekämpft, sich als Team präsentiert und sich zu 95 Prozent an die Marschroute gehalten“, fuhr Zurek, der mit einem 1/4/4/1-System mit Thomas Lange als eine Art Libero Beton angerührt hatte, fort.

Was die Mittelfeld- und Abwehrkette der Burger überwand, wurde – abgesehen vom 1:0 von Tim Struppe (10.) – entweder eine Beute des überragenden Torhüters Kai Lilienthal oder landete zum Glück für die Nordbremer am Gebälk oder neben dem Tor. „Natürlich hatten wir bei zwei, drei Lattentreffern auch Glück. Aber insgesamt hat SFL kein Mittel gefunden“, stellte Celestin Zurek fest.

Für seine Mannen notierte er in der 25. Minute eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch Jan Kriters Pass auf den freistehenden Kevin Stepput blieb an der Fußspitze des Gegenspielers hängen. Als die Burger in der Schlussphase verletzungsbedingt in Überzahl waren, verstärkten sie zwar ihre Offensivbemühungen, doch wirklich Zwingendes gelang ihnen nicht mehr. Die 27. Niederlage im 29. Spiel darf durchaus als Achtungserfolg betrachtet werden.