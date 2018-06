Jeremy Rostowski (links) brachte den BSV gegen den SV Eichede auf die Siegerstraße. (Christian Kosak)

Blumenthal. Dieser Blumenthaler SV hat die Zugehörigkeit zur Fußball-Regionalliga Nord der A-Junioren verdient. Im letzten Saisonspiel, das angesichts der sportlichen Bedeutungslosigkeit ein Charaktertest war, behielten die Nordbremer gegen den Tabellenfünften SV Eichede mit 5:0 (1:0) die Oberhand. Das Schicksal des BSV liegt allerdings in der Hand des VfB Lübeck. Denn nur wenn der über die Relegationsspiele gegen den FC Carl Zeiss Jena in die Bundesliga aufsteigt, steigt der BSV als Tabellenzehnter nicht ab. Die Relegationsspiele werden am 17. und 24. Juni ausgetragen.

Der gelungene Saisonabschluss wurde aber auch von Missklängen begleitet. Der seit einigen Wochen zum Trainerteam gehörende und in der kommenden Saison in der Verantwortung stehende Tarek El-Achmar, verfolgte das Geschehen aus einiger Distanz mit. "Die Anbindung zum Team ist nicht vorhanden", erklärte Carsten Herbst, der ebenso wie Mike Schnäckel und Gerrit Becker seine Tätigkeit beendet. "Lieber keine als eine negative Kommunikation. Ich habe mich zurückgezogen, damit die anderen einen schönen Abschluss haben", teilte Tarek El-Achmar mit.

Da wegen der ungeklärten Zukunft der A-Junioren und der veränderten Situation bei den Herren, bei denen Denis Spitzer nach dem kürzlich erfolgten Rücktritt von Malte Jaskosch das Traineramt übernommen hat, fast hinter jedem Spielernamen der A-Junioren ein Fragezeichen steht, war das Spiel gegen Eichede auch eine Bühne. Der jüngere Jahrgang konnte sich für den eigenen Verein, sofern er Regionalliga spielen wird, oder andere Regionalligisten empfehlen, der ältere spielten vor den Augen des neues BSV-Herrentrainers. Sicherheit scheint es letztlich nur bei Jan-Luca Warm zu geben, der in das Bremen-Liga-Team des BSV wechseln wird.

Fabian Herbst in Topform

Einer tat sich gestern Mittag besonders hervor: Fabian Herbst. Der Innenverteidiger hatte entscheidenden Anteil daran, dass in der Defensive lange nichts anbrannte und überzeugte zudem mit einem vorzüglichen Spielaufbau. Er war neben zahlreichen anderen guten BSV-Spielern der beste. Für das Toreschießen zeichneten aber andere verantwortlich. Nach feiner Vorarbeit von Hakan Yavuz erzielte der seit Wochen das Offensivspiel prägende Jeremy Rostowski nach 35 Minuten die Führung. Beim 2:0 (54.) trat Rostowski als Vorbereiter in Erscheinung, Fynn Lütjen vollstreckte durchsetzungskräftig und entschlossen. Mit dem 2:0 im Rücken und steigenden Temperaturen erlaubte sich der BSV in der Folge einige Nachlässigkeiten, die aber nicht bestraft wurden.

Mit der Einwechslung des lange angeschlagenen Torjägers Serdar Güngör kam neuer Schwung und viel Biss in die Angriffsaktionen der Nordbremer. Vor dem 3:0 (68.) jagte Güngör einem Abwehrspieler im Strafraum den Ball ab, beim 4:0 (71.) war Güngör nach einem Ballverlust der Gäste im Aufbau nicht zu halten. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Hakan Yavuz, der noch bei den B-Junioren spielen könnte, mit einem sehenswerten Schrägschuss.

"Wir haben uns ehrenwert verabschiedet", stellte Trainer Carsten Herbst fest und setzt auf die Rettung des BSV: "Ich glaube, dass Lübeck es schafft. Die haben die ganze Saison sehr konstant gespielt." Allerdings hält er die Nordost-Liga mit dem Rivalen Jena wegen der zahlreichen Nachwuchsleistungszentren für insgesamt stärker. Mannschaftskapitän Alexander Koscheck, der dem jüngeren Jahrgang einen Verbleib in der Regionalliga wünscht, fasste die Saison so zusammen: "Wir haben sehr stark angefangen und uns dann mit einem kurzzeitigen Tief in die Lage gebracht, in der wir uns jetzt befinden. Und dann haben wir wieder Gas gegeben." Spätestens am 17. und 24. Juni werden alle, denen der BSV am Herzen liegt, Fans des VfB Lübeck sein.