Immer wieder arbeitete sich die HSG (hier Kai Norman Rudolph) durch die Edewechter Abwehr, doch am Ende reichte es nicht. (Christian Kosak)

Schwanewede. Nun wird es eng. Nach der knappen 25:26-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten VfL Edewecht bewahrt nur das bessere Torverhältnis gegenüber dem Elsflether TB den Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen vor einem Abstiegsrang. In dem erwarteten und vor Spannung knisternden Handballkrimi in der Schwaneweder Heidehalle musste sich das junge Team des Trainerduos Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve erst 30 Sekunden vor Schluss geschlagen geben. Da erzielte Edewechts Tobias Meyer das 26. und gewinnbringende Tor für die Gäste aus Ostfriesland.

Der Treffer war ein herber Nackenschlag für Spieler und Trainer der HSG. Er fiel nämlich in einer Phase, als die Gastgeber einen Akteur mehr als der Gegner auf dem Spiel-Rechteck hatten. Und im Gegenzug nach Meyers Tor scheiterte Lukas Feller mit dem letzten Wurf der Begegnung an der Fußspitze des Edewechter Keepers Finn-Luca Schwagereit.

„Ein Unentschieden wäre mehr als verdient und gerecht gewesen“, blickte Szwalkiewicz auf eine nervenaufreibende Begegnung zurück, in der seine junge Mannschaft jederzeit mit den Ammerländern mithielt, deren Routine aber letztlich den Ausschlag für ihren dritten Sieg in Folge gab.

250 Zuschauer dabei

Die rund 250 Zuschauer in der Heidehalle sahen am Sonnabendabend ein Oberligamatch auf gutem Niveau. Darin boten die Schwaneweder wie so oft in dieser Saison einer Spitzenmannschaft Paroli, aber einmal mehr wurden sie in der Schlussphase nicht belohnt. Nach 23 von 26 Pflichtspielen weist das Torverhältnis der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ein Minus von 27 Treffern auf. Eine deutliche Abfuhr hat das Team also bislang nie über sich ergehen lassen.

Der Tabellenzweite musste denn auch in der Heidehalle vor allem in der ersten Halbzeit zur Kenntnis nehmen, dass ihm ein schweres Stück Arbeit bevorstand. Nur zwei Mal gelang es den Gästen, mit einem Tor in Führung zu gehen. Meistens aber kontrollierten die „Schwäne“ das Geschehen, lagen in der 27. Minute sogar mit drei Treffern in Führung (14:11) und gingen mit einem 14:13 in die Pause.

Doch dass die Edewechter nicht gewillt waren, ein Gastgeschenk in Form von einem oder zwei Punkten zu verteilen, demonstrierten sie nach dem Wiederanpfiff. „Da haben sie deutlich gemacht, dass wir nicht gegen irgendwen, sondern gegen den Tabellenzeiten spielen“, analysierte Szwalkiewicz später. Gleichwohl spielte in dem von den beiden Unparteiischen Carsten Bohmbach und Marco Meyer souverän und fehlerlos geleiteten Handballkrimi auch Fortuna einmal mehr eine Rolle.

Dabei war die Glücksgöttin den Gästen gewogener als den Gastgebern. Sonst hätte sie einen von dem überragenden HSG-Defensivregisseur Fabian Rojahn abgeblockten Ball nicht auf dessen Fuß springen lassen. Rojahn kassierte in der 56. Minute eine Zwei-Minuten-Strafe, als seine Mannschaft 24:23 in Führung lag. Prompt nutzten die Ammerländer die Schwaneweder Unterzahl zu zwei Treffern und lagen nun ihrerseits in der 58. Minute mit einem Tor vorne (25:24).

Dann aber musste der Edewechter Lukas Brötje auf der Strafbank Platz nehmen, während Rojahn wieder mitwirken durfte. Den personellen Vorteil allerdings vermochten die „Schwäne“ nicht zu nutzen. Zwar erzielte Tim Paltinat noch den Ausgleich zum 25:25 (58.), doch 24 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Tobias Meyer das Siegtor für den VfL, während Lukas Feller im Gegenzug am großen Zeh des Edewechter Keepers scheiterte. Andreas Szwalkiewicz: „Das waren zwei ganz doofe Schlussminuten, die uns um den gerechten Lohn gebracht haben.“

Die Trauerarbeit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen dauerte zwar länger als sonst nach einer Niederlage, aber noch bleibt Hoffnung. In den letzten drei Saisonspielen gegen Cloppenburg und Bissendorf/Holte zuhause sowie beim TV Neerstedt können noch genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden.