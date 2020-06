Mannschaftskapitän Ahmet Dogmus glaubt, dass er mit dem 1. FC Burg auch eine gute Rolle in der Fußball-Landesliga spielen kann. Mit zwei Aufstiegen in Folge haben sich die Nordbremer eindrucksvoll zurückgemeldet. (Christian Kosak)

Burg. So richtig glauben kann es Sascha Steinbusch immer noch nicht: „Niemand hat nach den Abstiegen mit einem Doppelaufstieg innerhalb von zwei Jahren gerechnet.“ Der Fußballtrainer des 1. FC Burg ist mächtig stolz auf die Leistung, die der zur Saison 2019/2020 aus der Kreisliga A aufgestiegene Bezirksligist bis zum Corona-Lockdown zeigte. Der Absturz aus der Bremen-Liga bis in die Kreisliga A schmerzte den Nordbremer Traditionsverein, doch nach der Rückkehr in die Bezirksliga unter Steinbusch hat der Erfolgscoach in seinem zweiten Jahr nun auch den Aufstieg in die Landesliga gemeistert.

Wie berichtet, hatte der Bremer Fußball-Verband (BFV) Anfang des Monats im Rahmen eines außerordentlichen Verbandstages den Abbruch der BFV-Spielklassen sowie im Zuge dessen die Wertung nach der sogenannten Quotientenregelung beschlossen, bei der ein errechneter Quotient aus Punkten pro Spiel den Tabellenstand bestimmt. Mit der überragenden Bilanz von 16 Siegen, einem Remis und einer Niederlage bedeutet das für den Überraschungsklub der Corona-Saison 2019/2020 die Rückkehr in das neue alte Fahrwasser der Landesliga.

Doch dass der 1. FCB ein reiner „Corona-Meister“ ist und ihm dieses Stigma möglicherweise angehängt wird, scheint ausgeschlossen. Denn mit einem Durchmarsch hat Burg bis zum Lockdown eine dermaßen erfolgreiche Saison hingelegt, dass Sascha Steinbusch mit fester Überzeugung äußert: „Wir haben die ganze Hinrunde gewonnen. Das hat womöglich noch nie eine Mannschaft im Bremer Amateurfußball geschafft. Ich bin stolz, denn das zeugt von Qualität und Moral.“

Zusammenhalt und Qualität

Für FCB-Kapitän Ahmet Dogmus lautet das Burger Erfolgsrezept dann auch Zusammenhalt, Geschlossenheit und Qualität: „Alt und Jung haben Respekt voreinander. Jeder versteht sich mit den anderen und es macht Spaß – das hat uns bis zur Corona-Krise erfolgreich gemacht. Auch Spiele, bei denen es knapp war, haben uns zusammengeschweißt.“ Eine Annullierung der Spielzeit hätte die Mannschaft schwer getroffen. „Wir freuen uns, dass die Saison nicht annulliert wurde. Man muss auch sehen, dass wir ja schon jeden Gegner hatten. Vielleicht hätten wir jetzt nicht jeden geschlagen, aber es hätte auch ohne Corona für die Meisterschaft gereicht“, blickt Dogmus auf die schon jetzt historische Saison zurück.

Und was für eine Saison das war! Für Ahmet Dogmus (37), der seit fünf Jahren in Grambke wohnt und sich nach Stationen in der Vahr, bei OT Bremen, Union 60, ATSV Sebaldsbrück, TSV Grolland und zuletzt bei Vatan Sport im vergangenen Sommer dem FCB anschloss, sei es etwas Besonderes gewesen, unter dem gleichaltrigen Sascha Steinbusch direkt die Kapitänsbinde zu erhalten. Die weitere Erfolgsstory ist bekannt: Der Kreisliga-Aufsteiger eilte von Sieg zu Sieg, sammelte fleißig Punkte und setzte sich schnell an die Tabellenspitze – an der der FCB bis zum Saisonabbruch nicht an Präsenz einbüßte. Die Steinbusch-Truppe überraschte die Kontrahenten, wirbelte die Liga auf und begeisterte ihre zahlreichen Fans.

Sascha Steinbusch selbst wurde Ende 2019 die Ehre zuteil, unter die besten drei Amateurtrainer Bremens gewählt zu werden – eine Anerkennung, betont Steinbusch, die nur im Verbund mit der Mannschaft, dem Verein und allen am Erfolgsweg Beteiligten ermöglicht worden sei. Diesen Erfolgsweg möchte der FCB fortsetzen.

Was erwarten Coach Steinbusch und Kapitän Dogmus vom künftigen Auftritt in der Landesliga? Ankommen, sich in der neuen Spielklasse etablieren und mit Fleiß und Willen viele Punkte sammeln – am Ende steht der Klassenerhalt als Zielsetzung fest. „Jetzt sind wir so schnell reingekommen, da wollen wir nicht mehr raus“, sagt Sascha Steinbusch, der ebenso an Bord des FCB bleibt wie sein Trainerteam um Kai Stegemann und Thomas Lange. „Der Kader bleibt zusammen“, teilt Steinbusch ebenfalls mit. Fix ist außerdem der Zugang von Tobias Behler, der aus der zweiten Herrenmannschaft dazustößt. Weitere Namen will Steinbusch aufgrund von noch laufenden Gesprächen mit drei potenziellen Kandidaten nicht nennen. „Wir wollen uns aber in der Breite noch verstärken.“

Der FCB-Coach freut sich besonders darüber, künftig mit einem Schiedsrichtergespann zu spielen, das ab der Landesliga zum Einsatz kommt. „Das ist ein ganz anderes Gefühl.“ Ob die Spielzeit 2020/2021 wie geplant Ende August starten kann, ist noch offen. Die Grambker trainieren derzeit einmal pro Woche in Kleingruppen. Feiern wollen sie ihren Aufstieg gerne mit den Fans, deshalb warten sie auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Und was, wenn die erfolgsverwöhnten Burger künftig mit Niederlagenserien konfrontiert werden? „Wir sind Realisten“, betont Ahmet Dogmus. „Als Aufsteiger nehmen wir eine gewisse Euphorie mit. Uns ist bewusst, dass wir in eine qualitativ deutlich bessere Liga kommen. Selbst, wenn es Serien von Niederlagen geben sollte, könnten wir die verkraften. Wir spielen nicht um den Aufstieg, aber vielleicht können wir in der Tabelle sogar nach oben schielen.“