Berne. „Wir haben die Räume zugestellt“, lobte Trainer Michael Müller das Engagement seiner Mannschaft.

Der Landesliga-Aufsteiger rannte sich häufig in der vielbeinigen SVG-Abwehr fest. Die Braker wirkten mitunter uninspiriert, sodass Pässe im Aus landeten. Die Berne-Boys kamen einem Treffer vor der Pause ganz nahe – Gäste-Torwart Patrick Lahrmann lenkte einen Freistoß von Nico Kruck an die Latte und Edsson Ramos visierte den Ball im Nachschuss an die Lattenunterkante. Der Unparteiische ließ nach der Bodenberührung weiterspielen, hatte den Abschluss von Edsson Ramos nicht hinter der Torlinie gesehen.

Eine Einzelaktion brachte die Gäste dann in Front. Erst durch eine Konter-Attacke in der Nachspielzeit durfte sich Brake in Sicherheit wiegen. SVG-Schlussmann Daniel Anders war zuvor mehrfach stark auf dem Posten. „Wir haben uns sehr gut verkauft. Es war eine super Einheit“, bescheinigte Trainer Michael Müller seinem Team eine tadellose Leistung.

Weitere Informationen

Bezirkspokal

SVG Berne – SV Brake 0:2 (0:1)

SVG Berne: Anders; Röhrl, Litzcobi, Kranz, Kruck, Nick Fischer, Lukas Fischer, Ramos, Rydzek, Daniel Rüscher, Florian Rüscher

Tore: 0:1 (16.), 0:2 (90.+2)

Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (VfL Oldenburg) RT