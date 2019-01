Die SVGO-Spielerin Svea Kassan (Mitte) stellte 31 Sekunden vor dem Ende den 26:26-Einstand her, doch es reichte nicht. (Olaf Kowalzik)

Bremen-Nord. Die Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen setzen ihre Achterbahnfahrt in der Landesklasse fort. Nach der glänzenden Vorstellung beim Heimsieg über den Dritten TSV Intschede zogen die Nordbremerinnen nun beim Vorletzten HSG Mittelweser/Eystrup überraschend mit 26:27 (10:11) den Kürzeren.

Die HSG Lesum/St. Magnus hat in dem Heimspiel der Handball-Landesklasse der Männer gegen den Titelanwärter SG Achim/Baden III an der Überraschung geschnuppert. Doch eine Sekunde vor dem Abpfiff erzielte der Zweite noch den glücklichen 35:34 (16:13)-Siegtreffer.

HSG Mittelweser/Eystrup – SV Grambke-Oslebshausen 27:26 (11:10): „Auf ein Hoch folgte also wieder einmal ein Tief. Anscheinend kann das Team nicht mit Lob umgehen“, ärgerte sich SVGO-Trainer Stephan Rix.

Bereits vor dem Spiel habe dieser die Körpersprache seiner Akteurinnen bemängelt. „Dabei sollte man nach so einem tollen Sieg doch mit breiter Brust und vollem Einsatzwillen ins Match gehen“, gab Rix zu bedenken. Der Übungsleiter habe überhaupt keine Bewegungsbereitschaft und keinen Zusammenhalt im eigentlichen Prunkstück des Teams, der Abwehr, erkannt. „Ich bin stocksauer über diese Leistung. Jetzt können wir uns den Sieg über Intschede eigentlich in die Haare schmieren“, schimpfte Stephan Rix.

Am Anfang sah es aber noch gut aus für den Aufsteiger. Cynthia Hett brachte die Gäste nach neun Minuten mit 4:2 in Führung. Doch dann drehten die Gastgeberinnen den Spieß aber mit drei Treffern in Folge um. In der 17. Spielminute führte der Außenseiter beim 8:5 sogar erstmals mit drei Treffern. Doch im Anschluss bewies der Liga-Neuling bei einer Zeitstrafe gegen Franziska Raschdorf Moral und verringerte den Abstand in Unterzahl auf zwei Tore. Mit einem 4:0-Lauf wendete der Gast das Blatt.

Bis zum Pausentee blieb es eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Nach dem Seitenwechsel glichen die Spielerinnen um Minette Flaig nach einem 10:12-Rückstand zum 12:12 aus. Mitte des zweiten Durchgangs zogen die Hausdamen auf 21:18 und später auf 24:21 davon. Doch Svea Kassan stellte 31 Sekunden vor dem Ende den Einstand zum 26:26 her.

Mit dem Schlusspfiff verwandelte Frederieke Stukenborg dann einen Siebenmeter zum Siegtor. „Einzig und allein die Torhüterinnen kamen an ihre Normalleistung heran. Insgesamt war die Vorstellung jedoch eine einzige Frechheit“, bedauerte Stephan Rix die unnötige Schlappe.

SV Grambke-Oslebshausen: Drees, Ruete; von Leesen (5/2), Ruhe (2), Schwenkler (1), Paltinat (1), Hett (3), Kassan (5), Iordanidis, Flaig (2), Raschdorf (7).

HSG Lesum/St. Magnus – SG Achim/Baden III 34:35 (13:16): „Das Spiel hätte keine schlechteren Vorzeichen haben können. Mir haben gleich vier Spieler gefehlt“, teilte HSG-Coach Niko Wachowiak mit. Somit standen den Gastgebern nur zwei Torhüter und sieben Feldspieler zur Verfügung.

„Dennoch erwischten wir in der ersten Halbzeit einen guten Start. Wir führten schnell mit 3:1“, berichtete Wachowiak. In der Folgezeit hätte seine Mannschaft jedoch zu viele Chancen vergeben beziehungsweise zu viele einfache Fehler begangen. Bis zur Pause setze sich der Titelkandidat auf drei Tore ab. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann deutlich gesteigert. Wir hatten mehr Biss in der Deckung. Im Angriff spielten wir unsere Chancen wesentlich konsequenter aus und schlossen mit mehr Willen ab“, ließ Wachowiak wissen. Deshalb verzeichneten die Hausherren auch den Ausgleich zum 20:20 (38.).

Im Anschluss erkämpften sich die Gäste jedoch eine 24:21-Führung. Auch nach dem 28:28 setzte sich der Gast wieder mit zwei Toren ab (51.). 157 Sekunden vor Ultimo glich das Heimteam jedoch zum 32:32 aus. „In den letzten fünf Sekunden erzielten wir dann verdient das 34:34“, sagte Niko Wachowiak. Aufgrund einer sehr fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung habe der Gast noch einen Siebenmeter erhalten. „Durch diesen Siebenmeter sind wir um unseren wohlverdienten Punkt gebracht worden“ (Wachowiak). Direkt nach dem Tor von Jeldrik Buhrdorf war Schluss.

HSG Lesum/St. Magnus: Röse, Dremel; Braunroth, Brünjes (6), Foege (4), Hinrichs (8/6), Wendland (4), Poplawski (6), Zerjatke (6).