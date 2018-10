Max Litau vermochte zwar nicht ganz seine 275 Ringe aus dem vierten Wettkampf zu bestätigen, lieferte aber dennoch ein gutes Resultat ab. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die Vegesacker nutzten im abschließenden Wettkampf ihren Heimvorteil und zogen dank des Tagessieges mit 808 Ringen noch um insgesamt sieben Ringe letztlich an den bis dato führenden Schwanewedern vorbei.

„Das lag vor allem am überragenden Ergebnis von Matthias Knüwer, der mit 278 Ringen seine Saisonbestleistung zum richtigen Zeitpunkt bringen konnte“, frohlockte Vegesacks Pressesprecher Georg Veltl. Er selbst und Max Litau ergänzten das Vegesacker Team. „Wir anderen Schützen aus der Mannschaft konnten unser Niveau einigermaßen halten“, stellte Veltl fest. Dieser wiederholte mit 261 Ringen sein Ergebnis aus dem vorausgegangenen Wettkampf. Max Litau vermochte zwar nicht ganz, seine 275 Ringe aus dem vierten Wettkampf zu bestätigen, lieferte mit 269 Ringen aber dennoch ein ordentliches Resultat ab.

„Und so konnten wir noch an den Schwanewedern vorbeiziehen, die auf allen Postionen ein paar Ringe schlechter waren als sonst“, teilte Georg Veltl mit. Schwanewedes Alexander Wulf brach mit 266 Ringen um zwölf Ringe im Vergleich zum vorangegangenen Wettkampf ein. Bei seiner Ehefrau Marina Wingert waren es mit 262 Ringen sogar satte 15 Ringe weniger. Der dritte Schwaneweder im Bunde, Albert Pointinger, baute um 13 Ringe ab. Er kam somit nur noch auf 260 Ringe.

Mit einigem Abstand hinter dem SV Hüttenbusch belegte der Blumenthaler SV den vierten Platz. Selbst mit der höchst möglichen Ringzahl hätten die Nordbremer die Hüttenbuscher nicht mehr vom Siegertreppchen stoßen können.

Blumenthals Michael Nonnewitz knüpfte mit 254 Ringen aber wieder an seine Darbietungen vom Saisonanfang an. André Handschke verzeichnete sogar 259 Ringe und damit sein stärkstes Resultat in dieser Serie. Das gleiche gilt für Anneliese Neugebauer, die das Blumenthaler Team komplettierte. Sie beendete die Saison mit tollen 271 Ringen. Damit erzielte Neugebauer das viertbeste Ergebnis aller Aktiven am finalen Wettkampftag.

In der Einzelwertung behauptete sich wieder einmal sehr souverän Cliff Wedemeyer vom SV Hüttenbusch, der auch am letzten Tag zusammen mit Matthias Knüwer mit 278 Ringen das beste Resultat verbuchte. Für den Seriensieger wurde damit in vier von fünf Wettkämpfen der Tagessieg im Einzel notiert. Wedemeyer setzte sich im Einzelklassement deutlich gegen Alexander Wulf und Georg Veltl durch. Cliff Wedemeyer hätte sich in Vegesack praktisch nur noch selbst schlagen können, indem er mit weniger als 250 Ringen nicht mehr in die Punkte gekommen wäre.

„Wir Vegesacker waren mit dem letzten Wettkampf durchaus zufrieden. Einige Schützen konnten sich dann im Verlauf des Rundenwettkampfes kontinuierlich steigern. Dazu gehörten Matthias Knüwer und Detlef Kohring. Die anderen vermochten mit leichten Schwankungen nach oben und unten letztlich ihr Niveau in etwa zu halten“, zog Georg Veltl eine positive Bilanz.

Detlef Kohring empfahl sich mit 256 Ringen für Einsätze in der Vegesacker Mannschaft in der kommenden Runde. Nur am ersten Wettkampftag hatte er mit 255 Ringen eine ähnlich gute Vorstellung geboten. Vegesacks Manfred Hürtgen war hingegen mit seinen 234 Ringen nicht besonders glücklich. Auch dessen Klubkollege Theo Schmöle hatte sich im ersten Wettkampf mit 266 Ringen noch deutlich stärker präsentiert als nun mit 243 Ringen. Im Mai des kommenden Jahres geht es dann wieder los.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Teamwertung: 1. Vegesacker SV 808 Ringe am fünften Wettkampftag/4007 Ringe insgesamt; 2. SV Schwanewede 788/4000; 3. SV Hüttenbusch 785/3967; 4. Blumenthaler SV 784/3799; 5. SV Heidberg-Falkenberg 763/3453

Einzelwertung: 1. Cliff Wedemeyer (SV Hüttenbusch) 278 Ringe am fünften Wettkampftag/1378 Ringe insgesamt/91 Punkte; 2. Alexander Wulf (SV Schwanewede) 266/1349/472; 3. Georg Veltl (Vegesacker SV) 261/1337/67; 4. Max Litau (Vegesacker SV) 269/1348/65; 5. Benno Böhm (SV Buschhausen) 270/1332/61; 6. Marina Wingert (SV Schwanewede) 262/1336/58; 7. Ingo Karbowski (SV Heidberg-Falkenberg) 275/1078/55; 8. Matthias Knüwer (Vegesacker SV) 275/1078/47; 9. Anneliese Neugebauer (Blumenthaler SV) 271/1062/44; 10. Albert Pointinger (SV Schwanewede) 260/1315/43; 14. Theo Schmöle (Vegesacker SV) 243/1255/18; 15. Michael Nonnewitz (Blumenthaler SV) 254/1253/18; 16. Manfred Hürtgen (Vegesacker SV) 234/1203/13; 17. André Handschke (Blumenthaler SV) 234/1203/13; 18. Detlef Kohring (Vegesacker SV) 256/970/10; 19. Demitrij Scheidemann (Blumenthaler SV) 235/1190/9; 20. Hans-Jürgen Schoo (Blumenthaler SV) 245/990/9; 22. Wolfgang Gerke (Blumenthaler SV) -/493/6; 23. Sigrid Heininger (Vegesacker SV) 238/1153/5; 28. Walter Jones (Blumenthaler SV) 216/671/0; 30. Marco Lilienthal (Blumenthaler SV) -/454/0 KH