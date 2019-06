In gekonnter Manier versucht in dieser Spielszene Stephanie Suhren (vorne), die LTV-Rückschlägerin Anika Langpaap im Angriff in eine gute Position zu bringen. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Lag es an den Platzverhältnissen (siehe auch nebenstehendes Interview), an dem frühen Ausscheiden von Andrea Besser (Knie) oder waren der Ahlhorner SV und der TV Brettorf beim Heimspieltag in der 1. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen einfach einen Tick besser? Auf jeden Fall hatte der Lemwerder TV auf heimischen Boden zuerst gegen den Ahlhorner SV das Nachsehen (0:3) und nach einer Spielpause auch gegen Brettorf (1:3). Ganz wichtig aus Sicht des LTV-Teams war aber auch, dass die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf – bis auf Leverkusen, das gegen den Ohligser TV siegte, auch kein Happy End feiern konnten.

Lemwerder TV – Ahlhorner SV 0:3 (9:11, 9:11, 6:11): Wie bei der knappen 2:3-Hinspielniederlage konnten sich die Lemwerderanerinnen auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums erneut gut verkaufen – vor allem in den ersten beiden Sätzen. Zwar lag das Team um Sandra Weigt und Arthur Dick – Patrick Bartelt war aufgrund eines Einsatzes in der LTV-Herrenmannschaft verhindert – in dem ersten Durchgang ständig im Rückstand, ließ den Gegner aber in keiner Phase groß davon eilen. Vor allem Saskia Gelhaus und Janika Seemann ließen in der Abwehr nichts anbrennen, zudem konnte die Rückschlägerin Anika Langpaap wiederholt sich im Angriff erfolgreich in Szene setzen. Doch bereits in dieser Phase machte die ASV-Offensivkraft Imke Schröder vor 50 Zuschauern sehr eindrucksvoll auf sich aufmerksam und überlistete die Abwehr der Gastgeberinnen mit langen und halblangen Angriffsbällen öfters.

Andrea Besser muss passen

Entscheidend war dann in der Endphase, dass bei einer Abwehraktion die LTV-Angabespielerin Andrea Besser sich eine Knieverletzung zuzog (Bluterguss) und so beim 9:10-Rückstand das Feld verlassen musste. Für Besser musste Stephanie Suhren spontan ins Geschehen eingreifen und die Angabe schlagen. Die Folge war, dass der Ball an die Leine ging (9:11). Hiernach blieb Andrea Besser draußen und sollte für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf geschont werden. Stephanie Suhren übernahm den Angabenpart und Darja Kohlwes blieb auf der Mitte.

In diesem zweiten Durchgang war dann Suhren richtig im Spiel und hatte großen Anteil, dass der Gastgeber spielerisch erneut stets auf Augenhöhe war. Trotz einer kleinen Durststrecke zum 5:8-Rückstand kam Lemwerder durch Anika Langpaap und durch einen gegnerischen Leinenfehler wieder auf 9:10 heran. Doch dann war es bei den Gästen die eingewechselte Tobessa Köhler-Schwartjes, die letztlich den Sack zum 11:9 für Ahlhorn zumachte. Im dritten Satz kam dann noch in der Abwehr Kira Hoffmann für Janika Seemann in die Partie, doch auch eine insgesamt gut aufgelegte Saskia Gelhaus konnte die Ahlhornerinnen nicht mehr stoppen. Nach einem 3:6-Rückstand nahm die Trainerin Edda Meiners eine Auszeit und fand so anscheinend die richtigen Worte. Lemwerder machte hiernach keinen Punkt mehr, dagegen kam Ahlhorn sehr schnell wieder in die Siegesspur und gewann letztlich mit 11:6.

Lemwerder TV – TV Brettorf 1:3 (11:13, 6:11, 11:8, 8:11): Zwei Platzfehler verhinderten in diesem Spiel eine 1:0-Satzführung des LTV. Hiervon musste sich der Hausherr erst einmal berappeln und war dann erst in Durchgang drei hellwach. Mit einem Hammerangriff konnte Anika Langpaap letztlich auf 1:2 verkürzen. Am Ende sollte es dann nicht mehr zu einem durchaus möglichen Happy End reichen. „Wir wollten uns an diesem Spieltag so teuer wie möglich verkaufen – und das haben wir gemacht. Über weite Strecken hatten wir schöne Spielzüge, mit schönen Angriffsvarianten. Steffi (Suhren, Anm. d. Red.) hat schöne Angaben geschlagen. So kann man sich kaum beschweren“, meinte die LTV-Trainerin Sandra Weigt, die aber auch über die Platzsituation monierte. „In den entscheidenden Phase fehlte bei uns so die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben gemerkt, dass wir in der vergangenen Woche überhaupt kein Training hatten. Im Angabenbereich hat uns dann mit dem Ausscheiden von Andrea Besser ein zweiter Kraftpart gefehlt“, erklärte Sandra Weigt.

Lemwerder TV: Suhren; Gelhaus, Langpaap, Hoffmann, Besser, Janika Seemann, Kohlwes, Marie Seemann.