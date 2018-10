Ismaila Drammeh (am Ball) erzielte in der Schlussphase zwei Treffer für den gegen Werder II mit 3:1 siegreichen JFV Bremen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. „Unsere Einstellung hat nicht gestimmt“, ärgerte sich Tarek El-Achmar, der Trainer des Blumenthaler SV, nach der bitteren 0:5-Schlappe im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren beim Klassenbesten FC Union 60. Damit sind sämtliche Chancen auf den Gewinn der Winter-Meisterschaft dahin. Dafür befindet sich der JFV Bremen nach einem 3:1-Sieg über den SV Werder Bremen II auf dem besten Wege in Richtung Klassenverbleib.

FC Union 60 – Blumenthaler SV 5:0 (2:0): „Die Union-Spieler waren viel motivierter und heißer“, teilte Tarek El-Achmar mit. Zudem hätten die Gastgeber auch einen Vorteil im Hinblick auf die Erfahrung gehabt. Während viele Blumenthaler dem Geburtsjahrgang 2001 angehören, sind die meisten FC-Kicker bereits ein Jahr älter. „Wir wollten erst einmal abwarten“, ließ El-Achmar wissen. Dadurch brannte zwar hinten lange Zeit nichts an. Aber nach vorne ging auch wenig. „Dann haben zwei individuelle Fehler zu Gegentoren geführt“, stellte Tarek El-Achmar fest. Nach 33 Minuten nutzte Hoti Bilal einen Patzer in der BSV-Defensive zum 1:0. 120 Sekunden später hatte Avni-Serdar Güngör den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einer Linksflanke von Larry-Francklin Gogbe erwischte er die Kugel aber nicht richtig, sodass diese zu einer sicheren Beute für Unions Keeper Ole Bahr geriet.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ließen die Gäste dann Ole Bahr nach einem nicht vernünftig abgewehrten Eckball beim 2:0 gewähren. „Dieser Gegentreffer wirkte sich extrem demotivierend auf uns aus. Sonst wäre es mit Sicherheit knapper geworden“, betonte Tarek El-Achmar.

Nach dem Seitenwechsel machte der Spitzenreiter mit drei weiteren Treffern alles klar. Avni-Serdar Güngör verpasste zweimal die Gelegenheit, für ein wenig Ergebniskosmetik zu sorgen. Auf der anderen Seite verhinderte Blumenthals Torwart Daniel Dähn aber auch eine höhere Schlappe. „Daniel hat ein gutes Stellungsspiel gezeigt und noch ein paar Dinger gehalten“, berichtete El-Achmar.

JFV Bremen – SV Werder Bremen II 3:1 (0:0): „Das war eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Alle haben super gekämpft“, freute sich JFV-Coach Luis Serrano Leonor. Die Gastgeber versäumten es jedoch, eine ihrer vielen guten Gelegenheiten im ersten Abschnitt zur Führung zu verwerten. So trafen Janik Mahler und Ahmed Atris in den ersten 45 Minuten jeweils nur den Pfosten an. „Wir hätten zur Pause schon mit 3:0 oder 4:0 führen müssen“, versicherte Serrano Leonor.

In der zweiten Halbzeit waren dann gerade einmal 30 Sekunden gespielt, als Muharrem Boneshta das 1:0 für den Gast markierte. „Da haben bei uns beide Innenverteidiger gepennt“, kritisierte Luis Serrano Leonor Luca Maximilian Seidel und Jonathan Schäfer. Bei den Nordbremern stand mit Kim Reimers ein Feldspieler zwischen den Pfosten. „Meine Jungs haben aber nie den Kopf hängen lassen“, so Leonor. Doch Omar Janneh traf auch nur den SVW-Pfosten.

Fünf Minuten vor dem Ende holte Moritz Sarstedt dann einen Elfmeter gegen einen Werderaner heraus, der für sein Foul zudem die Rote Karte sah. Ismaila Drammeh egalisierte per Strafstoß zum 1:1 und erzielte kurz darauf auch noch das 2:1. Nach einer Balleroberung von Ali Omeirat tanzte Drammeh drei Gegenspieler aus und überwand anschließend auch noch Werders Schlussmann Stig Sander. Dem 3:1 von Omar Janneh in der Nachspielzeit ging ein sehenswerter Angriff über mehrere Stationen voraus. Letztlich verlängerte Janneh eine Hereingabe von Ismaila Drammeh zur endgültigen Entscheidung ins Netz. „Jetzt brauchen wir praktisch nur noch einen Sieg zum Klassenerhalt“, meinte Luis Serrano Leonor.