Mittwoch, 2. Dezember: Als Mitglied beim RC General Rosenberg konnte ich hier in Schwanewede auch meinen größten reiterlichen Erfolg mit meiner Schimmelstute Luzie im Jahr 2019 als Bremer Landesmeisterin der kleinen Tour im Springen erlangen. Eigentlich bin ich von Mai an bis einschließlich September regelmäßig auf Reitturnieren unterwegs. In diesem Jahr sind allerdings die meisten Turniere aufgrund von Corona ausgefallen. Meine beiden Stuten Luzie (14) und Clarina (8), sowie der Wallach meiner Mutter Birgit Tröger, Avid (16), stehen gegenüber vom RC General Rosenberg bei Hermann und Henning Bahr. Die Nähe zum Reitverein macht es mir möglich, das schöne Ausreitgelände und die vielen Reitplätze zu nutzen. Da wir sowohl bei uns im Stall, als auch im Verein sehr viel Platz zur Verfügung haben, ist es kein Problem, sich an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften zu halten. Mein Tag beginnt um 7.30 Uhr. Und da ich diese Woche im Home-Office arbeite, spare ich mir die Anfahrtszeit zum Büro. Normalerweise muss ich mich täglich durch den Stau auf der A27 bei der Lesumbrücke quälen, was besonders zu Stoßzeiten sehr anstrengend sein kann. Direkt nach Feierabend gegen 17.30 Uhr fahre ich in den Stall zu meinen Pferden. Da ich eine 42-Stunden Woche habe, bin ich sehr froh, dass ich von meinen Freundinnen und Vereinskolleginnen Maliza Mertens und Anika Huxoll Unterstützung bekomme. Maliza hat zwei eigene Pferde bei Hermann Bahr stehen und ist ebenfalls Springreiterin. Sie unterstützt mich mit meiner Stute Clarina, sowohl in der dressurmäßigen Arbeit zu Hause, als auch im Springen auf Turnieren. Anika hingegen reitet regelmäßig meine Stute Luzie mit. Ich absolviere heute Dressur-Arbeit mit Clarina. Dabei stehen vor allem Tempowechsel im Galopp im Fokus, da dieses auch zwischen den Sprüngen im Parcours sehr wichtig ist. Luzie wird heute longiert, dieses hilft unter anderem die Rückenmuskulatur zu lockern. Nach getaner Arbeit bekommen Clarina und Luzie noch ihr Lieblings-Futter (Mash).

Donnerstag, 3. Dezember: Im Home-Office stehen verschiedene Online-Meetings an. Seit es Corona gibt, finden auch in unserem Unternehmen die meisten Meetings online statt. Dieses empfinde ich zeitweise als sehr anstrengend. Es ist schon etwas anderes, ob man seine Arbeitskollegen gegenüber sitzt, oder nur per Videokonferenz hinzugeschaltet wird. Aber dennoch bin ich sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, damit ich nicht nur mit meinen Kollegen telefonieren, sondern sie auch per Kamera sehen kann und wir uns gegenseitig Präsentationen live zeigen können. Nach Feierabend fahre ich in die Waterfront, um erste Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Leider gibt es in Bremen nicht mehr so viele Möglichkeiten, gut shoppen zu gehen. Ich finde es sehr traurig, dass auch die Bremer Innenstadt aufgrund von Corona sehr beeinträchtigt ist. Außerdem vermeide ich nach Möglichkeit Bus- und Bahnfahrten, weil hier sehr viele Menschen aufeinandertreffen. Deswegen fahre ich normalerweise auch lieber nach Oldenburg zum Shoppen. Clarina und Luzie haben ihren freien Tag, den sie auf der Weide genießen.

Freitag, 4. Dezember: Der Wecker klingelt bereits um 6.45 Uhr, da ich im Büro arbeite. Die Straßen sind erstaunlicherweise recht leer. Gegen 14 Uhr mache ich Feierabend. Weil ich heute früher im Stall bin als sonst, kann ich die Zeit nutzen, solange es hell ist und draußen reiten. Luzie und Clarina werden am liebsten draußen geritten. Hier gibt es viel zu sehen, sodass ihnen nicht langweilig wird. Unsere Reitplätze draußen sind zum Glück auch im Winter gut bereitbar. Luzie ist hochmotiviert und recht temperamentvoll, weil sie merkt, dass es kälter wird und sie geschoren ist. Anschließend gehen wir noch eine kleine Runde ins Gelände. Sie genießt es auszureiten. Das mache ich auch regelmäßig in der Turniersaison, damit wir beide den Kopf freibekommen. Leider können wir in den Wintermonaten nur an den Wochenenden ausreiten, weil es schon so früh dunkel wird. Anschließend ist Clarina dran. Sie ist besonders lauffreudig. Pferde sind sehr schlaue Tiere. Auch Clarina und Luzie wissen genau, dass ich ihnen nach dem Reiten immer etwas zum Essen mitbringe, wenn ich zum Schrank gehe. Heute gibt es für beide eine extra Schüssel Freizeitmüsli. Ich fahre dann zusammen mit meinem Freund Lars zum Einkaufen. Wir wollen am Wochenende Kekse backen und das Haus weihnachtlich schmücken. Zum Start ins Wochenende holen wir uns von unserem Lieblings-Italiener Aki aus dem Restaurant Mona Lisa etwas zum Essen. Es gibt Nudelauflauf und Calzone. Normalerweise gehen wir sehr gerne essen. Indem wir jetzt öfters etwas zum Abholen bestellen, hoffen wir die ortsansässigen Restaurants, auch in der schwierigen Corona-Krise zu unterstützen. Den Abend lassen wir mit einer Flasche Glühwein vor dem warmen Ofen ausklingen. Da es keine Weihnachtsmärkte gibt, improvisieren wir und machen es uns zu Hause gemütlich.

Sonnabend, 5. Dezember: Eigentlich nutze ich die Wochenenden, um in Ruhe auszuschlafen. Heute klingelt der Wecker allerdings recht früh, da ich bereits um 8.30 Uhr Dressurunterricht bei meinem Trainer Roenke Springer-Börger habe. Roenke hat eine eigene Reitanlage in Wittstedt und kommt einmal die Woche zu uns in den Stall, um Unterricht zu geben. Besonders in den Wintermonaten nutze ich die Zeit, um die dressurmäßigen Grundlagen für den Springparcours mit Clarina zu festigen. Glücklicherweise ist Einzelunterricht auch in Corona-Zeiten erlaubt, sodass die Pferde auch während dieser schwierigen Zeit bewegt werden können. Auch wenn es sehr früh am Morgen ist, ist Clarina motiviert und arbeitet gut mit. Roenke ist zufrieden mit uns und gibt mir noch einige hilfreiche Tipps. Ich mache mich mit meiner Freundin Anika Huxoll dann auf den Weg zum Möbelhaus Meyerhoff, um einen Weihnachtsbaum für sie zu kaufen. Auch wenn der Weihnachtsbaum etwas größer als geplant ist, passt er problemlos ins Auto. Anschließend wird der Weihnachtsbaum aufgebaut und geschmückt. Den restlichen Tag verbringe ich mit Lars – wir backen Kekse.

Sonntag, 6. Dezember: Den Tag nutzen Anika und ich, um Fotos mit Clarina und Luzie zu machen. Auch Anikas Hund Emma ist dabei. Zum Glück spielt das Wetter mit. Auch wenn meine Stuten das Gras auf der Rennbahn interessanter finden, als die Kamera, kommen am Ende doch sehr viele schöne Fotos zusammen. Ich erfreue mich dann beim Rundendrehen mit Luzie auf der Rennbahn daran, dass ich zu dieser Jahreszeit noch so gut draußen reiten kann. Nachmittags steht das Werder-Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an. Lars guckt dieses zusammen mit seinem besten Freund Dennis Schwab. Die Hoffnung ist groß, dass Werder das Heimspiel für sich entscheiden kann. Leider verliert Werder aber mit 1:2. Trotz allem war es ein spannendes Spiel. Den Abend verbringen Lars und ich bei seiner Mutter Monika Sonnberg. Wir erfreuen uns an Glühwein und unseren selbstgebackenen Keksen.

Montag, 7. Dezember: Der Montag ist meiner Meinung nach der anstrengendste Tag der Woche, da man gefühlt noch im Wochenend-Modus ist. Bei mir stehen den ganzen Tag nur Meetings an. Umso größer ist die Freude, als ich gegen 17.30 Uhr endlich Feierabend machen kann. Da ich diese Woche für den Bürodienst eingeteilt wurde, bleibt mir der Fahrtweg nicht erspart. Am Abend fahre ich zu den Pferden. Zu Hause schmücke ich noch das Haus zu Ende, weil meine Mutter Birgit aus dem Urlaub wiederkommt, den sie mit meiner Oma Elfriede Otten verbrachte.

Dienstag, 8. Dezember: Ich begebe mich auf die Suche nach weiteren Weihnachtsgeschenken. Weil ich normalerweise immer sehr spät damit dran bin, habe ich mir vorgenommen, früher damit zu beginnen. Nach der Arbeit fahre ich daher direkt in die Stadt. Die restlichen Geschenke, die ich nicht finde, werde ich im Internet bestellen. Ich finde es allerdings sehr wichtig, auch an die ortsansässigen Geschäfte zu denken. Den restlichen Abend verbringe ich mit meiner Mutter Birgit und meiner Oma Elfriede. Wir machen uns etwas Leckeres zum Essen. Es gibt mein Lieblingsessen, Schweinefilet-Auflauf mit Kroketten und Reis. →→ KH

Zur Person

Patricia Tröger (30) ist Springreiterin beim RC General Rosenberg und seit 15 Jahren Mitglied im Verein. Die in der Baubranche im Management der Firma Zech angestellte Personal-Controllerin wohnt in Schwanewede und ist mit Lars Sonnberg (33) zusammen.