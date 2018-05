Ausgelassene Freude. Der DC Vegesack ist zum siebten Mal deutscher Mannschaftsmeister im Dart. (Jens Pillnick)

Doppel 20 im ersten Versuch. Doppel 20 wieder im ersten Versuch. Doppel 10 nochmals im ersten Versuch. So sensationell checkte Andree Welge – im Doppel mit Robert Allenstein spielend – beim 3:0 gegen die Black Birds Kelheim aus und holte den siebten Punkt für den DC Vegesack. Den entscheidenden siebten Punkt, der den Nordbremern die deutsche Mannschaftsmeisterschaft bescherte. Die Siebte mittlerweile, und damit ist der DC Vegesack jetzt der alleinige Rekordmeister. Dass für Andree Welge bei der Siegerehrung wegen des großen Vegesacker Kaders keine Goldmedaille mehr übrig blieb, störte den Ex-Profi nicht. Er lächelte das in ganz angenehmer Art und Weise weg.

Nach dem dritten Double von Andree Welge brach der Jubelsturm los und ließ erkennen, welch großer Druck auf den Spielern des DC Vegesack gelastet hatte. Druck für den nicht nur die Konkurrenz gesorgt hatte. Druck, den sich die Nordbremer vor allem selber gemacht hatten. Nach der Finalniederlage 2016 gegen Kelheim und dem Vorrundenaus im Vorjahr wollten sie den Titel, der bald als siebter Stern auf ihren Trikots zu sehen sein wird, unbedingt. Umso mehr, weil Bremen im Bürgerzentrum Neue Vahr Ausrichter der deutschen Meisterschaft war und ein Sieg in der Heimat immer noch der schönste ist.

Der DC Vegesack hatte alles dafür getan, um sich an der Berliner Freiheit 10 erfolgreich von der Last zu befreien. Erstmals in dieser Saison standen alle 18 im Kader stehenden Spieler zur Verfügung, diese Qualität und Quantität war von der Konkurrenz nicht zu schlagen. „Wer in der Vorrunde 10:2, 9:3 und 9:3 gewinnt und Diedersen im Halbfinale mit 7:1 ausschaltet, der ist verdient deutscher Meister“, stellte Michael Klönhammer, der beim DC Vegesack ein Mann der ersten Stunde ist, nach dem 7:5 im Nord-Süd-Gipfel gegen den DC Black Birds Kelheim, die sich als ungemein fairer und sympathischer Finalverlierer präsentierte, fest. Auf die Kelheimer, die per Zug angereist waren, wartete dann noch eine 750 Kilometer lange Rückreise. Die Nordbremer nahmen nach dem Finalsieg noch das eine oder andere Siegerbier zu sich und verteilten sich dann in ihren Bremer Wohnorten, im niedersächsischen Umland, in Hamburg, Düsseldorf und Mönchengladbach.

Luxusproblem wie Bayern München

„Ich bin überglücklich, völlig kaputt und mit den Nerven am Ende“, schloss Detlef Dolinski, der Teamkapitän des DC Vegesack, schließlich das Kapitel deutsche Meisterschaft in Bremen. Er selbst hatte zwar nicht am Board gestanden, war aber für die Aufstellung in den drei Vorrundenpartien, dem Halbfinale und dem Endspiel zuständig gewesen. Und das war, angesichts des großen Kaders, einerseits komfortabel, andererseits aber auch schwierig. Aber wie sehr der Teamgedanke beim DC Vegesack im Vordergrund steht, verdeutlichte René Länder. Im Halbfinale war ihm an der Seite von Andree Welge noch ein für viel Gesprächsstoff sorgendes 3:1 gelungen. Nach einem 0:1-Rückstand hatten sie drei Shortlegs (11, 13, 12) hingelegt und den siebten Punkt gegen Diedersen geholt. Im Finale fand Länder dann jedoch überhaupt nicht zu seinem Spiel, verlor glatt und teilte Detlef Dolinski mit, dass er ihn für die Doppel lieber nicht berücksichtigen solle. „Wir sind alle austauschbar. Das ist wie bei den Fußballern von Bayern München“, beschrieb Andree Welge den Luxus, den der hochwertige Kader bietet. Und den richtigen Umgang mit diesen Möglichkeiten.

Vor dem Finale ließ Johann Peltzer, der Präsident des Deutschen Dart-Verbandes (DDV), beide Teams zusammenkommen, um „wie es sich bei einer deutschen Meisterschaft gehört“ (Peltzer), der Nationalhymne das Gehör zu widmen. Dann ging es zunächst Zug um Zug los. Alexander Patz gewann, René Länder verlor. Olaf Tupuschis gewann, der von einer Fingerverletzung gehandicapte Tomas Seyler („Ein Schnappfinger, ich werde Donnerstag operiert“) verlor – 2:2. In der dritten Einzelrunde setzte sich der DC Vegesack ab, weil Andree Welge (zweimal 180) und Robert Allenstein (eine 180) auch unter Druck auf hohem Niveau spielten. Da ließ sich Renè Berndt, der Shootingstar der Nordbremer, nicht lange bitten und brachte bei seinem Sieg auch zwei 180er an. Da Michael Klönhammer verlor, hieß es 5:3 für Vegesack.

In den Doppeln baute Detlef Dolinski mit Sefik Gergin, Torsten Wöhlk und Lars Erkelenz zwar drei neue Spieler ein, doch in die Entscheidung griffen sie nicht ein. Der sechste Punkt ging auf das Konto von Alexander Patz und René Berndt, der entscheidende siebte, wie eingangs erwähnt, auf das von Andree Welge und Robert Allenstein. Nach dem dritten Double im jeweils ersten Versuch herrschte für einen Moment fast ungläubige Stille im Bürgerzentrum, dann toste der Jubel wie bei einer in der Brandung brechendende Welle auf – und hielt lange an. Spieler, Angehörige und Fans lagen sich in den Armen. Und bei der Siegerehrung wurde das Objekt der Begierde, der Wanderpokal, auf dem der DC Vegesack nun zum siebten Mal verewigt werden wird, immer wieder in die Höhe gestreckt. „Megageil“, strahlte René Behrens, der in der PDC (Professional Darts Corporation)-Rangliste auf Platz 143 geführt. Schließlich war es für ihn – im Gegensatz zu den meisten Vegesackern – der erste Mannschaftstitel. Und soll natürlich keineswegs der Letzte bleiben ...