Freie Bahn für die heimische SVGO-Spielerin Emily Hamann (mit Ball) im Finale gegen die siegreiche HSG Schwanewede/Neuenkirchen. (Olaf Kowalzik)

Grambke. „Ende, Ende, das Spiel ist zu Ende!“ André Franke musste seinen Spielern von der Außenlinie mehrfach laut zurufen, bis sie endlich merkten, dass der Schlusspfiff längst ertönt war. Nicht nur seinen Minis von der TSV Farge-Rekum hatte das Handball-Kleinfeldturnier des SV Grambke-Oslebshausen derart viel Spaß gemacht, dass sie sich von der kleinen Lederkugel kaum trennen wollten. Auch den anderen Mannschaften erging es so, dennoch waren viele Spieler am Ende stehend k.o.

Nachdem nach dem Abpfiff des ersten Turniertages haufenweise Maikäfer über die Sportanlage „Im Föhrenbrok“ hergefallen waren, stürmte am Sonntag der jüngere Handball-Nachwuchs von der D-Jugend bis zu den Minis die sechs Rasenfelder in Grambke. Dort schaffte es die weibliche E-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf das Siegertreppchen, die E-Mädchen des SV Grambke-Oslebshausen wurden Zweite. Die weibliche D-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen und die männliche E-Jugend der HSG Lesum/St. Magnus schrammten mit dem vierten Platz knapp an einer Medaille vorbei.

Insgesamt stahl der jüngste Nachwuchs („Minis“), Kinder bis zum Alter von acht Jahren, den „Größeren“ komplett die Show. Seine Partien auf verkleinerten Feldern und Toren hatte mit Abstand die meisten Zuschauer. Kein Wunder, bei der herzerfrischenden Spielweise, bei der die Schiedsrichter – gewollt – viele Augen zudrückten. Greta Schumacher vom SVGO war die Drei-Schritte-Regel ohne zu Prellen nahezu schnuppe: Sie flitzte mit dem Leder in der Hand quer über den Platz, bis es ihr vor dem gegnerischen Tor dann doch etwas zu mulmig wurde und sie den Ball abspielte. Ihr Mannschaftskamerad Paul Gröne war derweil mit seinem Trikot beschäftigt, das dem 99 Zentimeter großen Handball-Star von übermorgen fast bis zu den Kniekehlen ging. Mia Sempf warf ihr erstes Turniertor für die Gelb-Blauen. „Diesmal nicht ins eigene“, atmete ihre Mutter Karina schmunzelnd auf. Daumen rauf gab es auch vom Nachwuchs der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, der stolz die um den Hals hängenden Medaillen betrachtete, die jeder Youngster für seine individuelle Leistung bekam.

„Wir wollen den Videobeweis!“, riefen die Fans von der HSG Laatzen-Rethen spaßeshalber bei einem Spiel ihrer Jungs gegen die HSG Lesum/St. Magnus, das von Heiner Wenzel problemlos geleitet wurde. Nun, so weit ist man beim SVGO zwar noch nicht, er hilft seinen Gästen aber ansonsten schon, wo es nur geht. Die einen bekamen flugs ihre acht georderten Bierzelt-Garnituren geliefert, auch dem PSV Bork wurden noch schnell die 100 kurzfristig bestellten Brötchen für das Nachmittagsgrillen beschafft. „Das ist ja fast schon Kleinkram für uns“, winkte der Orga-Leiter Kenneth Böhnke ab, dem vor allem beim Verpflegungsnachschub der kurze Draht zum örtlichen Fleischermeister Udo Boes massiv hilft.

Ein lange Zeit bestens gehütetes Turniergeheimnis waren die „frechen Hummeln“, die bis zum Turnierstart nicht verraten hatten, welcher Verein sich hinter ihnen bei der weiblichen D-Jugend verbirgt. „Einen Fantasienamen hatten wir bei unserem Jugendturnier noch nie“, staunte der Turnierleiter Heinz Denker, seit nunmehr 39 Turnieren beim SVGO-Freiluftfestival im Amt.

„Wir wollten unbedingt am Turnier teilnehmen, wussten bis dahin aber noch nicht, bei welchem Verein wir spielen werden“, klärte die Trainerin Regine Burkhardt auf. Ihre Mannschaft spielt bei der HSG Vegesack-Hammersbeck, schied mit ihr aber in der Zwischenrunde mit 2:6 gegen die SG Arbergen-Mahndorf aus.

Dafür sorgten bei der weiblichen E-Jugend die HSG Schwanewede/Neuenkirchen und der Gastgeber aus Grambke-Oslebshausen für das einzige Nordderby in den Finalrunden. Das Endspiel wurde von den beiden Torjägerinnen Emily Hamann (sieben Tore/SVGO) und Carolin Weymann (6/HSG) bestimmt. Den Ausschlag für den knappen 9:7-Erfolg der Niedersachsen gaben schließlich die Treffer von Linda Thalmann, Enya Batista und Greta Haumüller, die die geringe Körperlänge der unten stark haltenden SVGO-Torhüterin Sharon E Lemuo mit platzierten Würfen ins obere Tordrittel geschickt ausnutzen.

Die weibliche D-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen musste dagegen im Halbfinale gegen den Handballkreis Hellweg die erste Niederlage des Turnieres einstecken. Die Tore von Paula Dennhardt, Alina Hanser und Greta Petersen reichten nicht aus, um dem körperlich überlegenen Gegner aus dem Kreis Unna bei der 3:9-Niederlage Paroli bieten zu können. Sie zogen anschließend auch noch im Spiel um den dritten Platz mit 3:5 gegen die HSG Laatzen-Rethen den Kürzeren.

Ähnlich erging es der männlichen E-Jugend der HSG Lesum/St. Magnus, die sich im „kleinen Finale“ der HSG Laatzen-Rethen mit 1:10 geschlagen geben musste. Die Rot-Blauen waren zwar noch durch einen Treffer von Tjark Händel mit 1:0 in Führung gegangen, danach verwarfen sie jedoch einen Siebenmeter und trafen anschließend gegen den körperlich haushoch überlegenden Gegner nicht mehr ins Schwarze.

„Dafür, dass meine Mannschaft fast nur aus dem jüngeren Jahrgang besteht, hat sie sich hier aber gut geschlagen“, war HSG-Trainer Hartmut Theuerkauff mit dem Abschneiden seines Nachwuchs-Teams absolut zufrieden.

Weitere Informationen

Finalergebnisse

Männliche D-Jugend (14 Mannschaften): Finale: HK Hellweg – SG HC Bremen/Hastedt 14:8; Platz drei: ATSV Habenhausen I – ATSV Habenhausen II 4:3 nach Siebenmeterwerfen

Männliche E-Jugend (11 Mannschaften): Finale: ATSV Habenhausen II – SG HC Bremen/Hastedt 13:3; Platz drei: HSG Laatzen-Rethen – HSG Lesum/Magnus 1:10

Weibliche D-Jugend (12 Mannschaften): Finale: HK Hellweg – HSG Union Halle 9:5; Platz drei: HSG Laatzen-Rethen - HSG Schwanewede/Neuenkirchen 5:3

Weibliche E-Jugend (9 Mannschaften)

Finale: HSG Schwanewede/Neuenkirchen – SV Grambke-Oslebshausen 9:7; Platz drei: SV Werder Bremen – SG Arbergen-Mahndorf 5:1

Alle Platzierungen der Nordvertreter

Männliche D-Jugend: SV Grambke-Oslebshausen: Im Viertelfinale mit 5:6 gegen den ATSV Habenhausen II ausgeschieden; HSG Lesum/St. Magnus: In der Zwischenrunde mit 1:9 gegen TS Woltmershausen ausgeschieden; TSV Farge-Rekum: In der Zwischenrunde mit 3:8 gegen den SV Grambke-Oslebshausen ausgeschieden

Männliche E-Jugend: SV Grambke-Oslebshausen: Als Gruppendritter mit 4:4 Punkten ausgeschieden; HSG Lesum/St. Magnus: Turniervierter nach 1:10-Niederlage gegen HSG Laatzen-Rethen

Weibliche D-Jugend: SV Grambke-Oslebshausen: Im Viertelfinale mit 3:5-Niederlage gegen HSG Union Halle ausgeschieden; HSG Vegesack-Hammersbeck („freche Hummeln“): In der Zwischenrunde mit 2:6 gegen SG Arbergen-Mahndorf ausgeschieden; HSG Vegesack-Hammersbeck: Im Viertelfinale mit 1:9 gegen HK Hellweg ausgeschieden; HSG Schwanewede/Neuenkirchen I: Turniervierter nach 3:5-Niederlage gegen HSG Laatzen-Rethen; Schwanewede/Neuenkirchen II: In der Zwischenrunde mit 4:5 nach Verlängerung gegen HSG Vegesack-Hammersbeck ausgeschieden

Weibliche E-Jugend: SV Grambke-Oslebshausen: Turnierzweiter nach 7:9-Niederlage gegen HSG Schwanewede/Neuenkirchen; HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Turniersieger mit 9:7-Erfolg über SV Grambke-Oslebshausen ELO