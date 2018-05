Andree Welge ist eines von zahlreichen Assen des DC Vegesack bei der DM-Endrunde. (Christian Kosak)

Vegesack. Der Gewinn der siebten deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Dart ist das erklärte Ziel des DC Vegesack bei den am morgigen Sonnabend und am Sonntag stattfindenden Titelkämpfen. Besonderen Titelkämpfen. Denn sie werden im Bürgerzentrum Neue Vahr (Große Freiheit 10) ausgetragen und sind quasi eine besondere Verpflichtung für die Nordbremer. Ein Titelgewinn im eigenen Wohnzimmer wäre ein besonderes Erlebnis, ein frühes Scheitern allerdings auch eine besonders herbe Enttäuschung.

Wie sich ein frühes Scheitern anfühlt, haben die Vegesacker im vergangenen Jahr erlebt. Da mussten sie bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Doch schon wenig später kündigten sie für 2018 einen neuen Anlauf Richtung DM-Titel an und wurden bis zu diesem Zeitpunkt den hohen eigenen Erwartungen gerecht. Die Qualifikation für die Endrunde mit den jeweils besten vier Teams aus dem Süden und dem Norden der Republik war schnell unter Dach und Fach, am letzten Spieltag gab es den Nordtitel als Sahnehäubchen in einem Fotofinish mit SC Diedersen Treble Bull noch obendrauf.

Selbstbewusst, aber nicht übermütig treten die Nordbremer nach den Ereignissen der vergangenen zwölf Monate auf. "Letztes Mal haben wir uns mit dem Ziel des Titelgewinns weit aus dem Fenster gelehnt und waren früh raus. Aber diesmal sind alle dabei", sagt Michael Klönhammer, der beim DC Vegesack ein Mann der ersten Stunde ist und bei allen bisherigen sechs Titelgewinnen dabei war. Klönhammer ergänzt: "Es ist schwer, uns zu schlagen. Wenn wir uns nicht selber schlagen, dann kommen wir ins Finale." Das Gründungsmitglied freut sich schon auf die "coole Atmosphäre" und hofft darauf, das eine oder andere Spiel auf der großen Bühne auszutragen zu dürfen. Dass dem DC Vegesack, anders als im Verlauf der Bundesliga-Saison, an diesem Wochenende alle gemeldeten Spieler zur Verfügung stehen und mehrere deshalb zuschauen müssen, ist für Michael Klönhammer nur eine Randnotiz: "Der Teamchef stellt die Mannschaft auf. Es wird nicht gemeckert und nicht gezickt. Und genau deshalb spielen wir in dieser Konstellation zusammen."

Die Qual der Wahl hat also Detlef Dolinski, der ebenfalls seit der Gründung im Jahre 1986 dabei ist. Zunächst einmal gilt es, für die Vorrunde am Sonnabend (10 Uhr Vorstellung der Teams, 10.30 Uhr Spielbeginn) die richtigen Aufstellungen zu wählen. In der Vorrundengruppe B treffen die Vegesacker auf den Klassengefährten DSV Blind Gewinnt Dortmund (3. Nord), Dartspub Walldorf (2. Süd) und DC Dartmoor Darmstadt (4. Süd). In Gruppe A kämpfen DC Blackbirds Kelheim (1. Süd), DV Kaiserslautern (3. Süd), DSC Diedersen Treble Bull (2. Nord) und 1. DSC Bochum 1982 (4. Nord) um den Einzug ins Halbfinale. Die Semifinalspiele beginnen am Sonntag um 10 Uhr.

In der Gruppenphase geht der DC Vegesack damit den Titelträgern der beiden Vorjahre (Kelheim 2016 und Kaiserslautern 2017) aus dem Weg. "Das heißt aber nicht, dass Walldorf und Darmstadt leichte Beute wären. Aber die anderen Mannschaften müssen schon ihr bestes Dart spielen, um uns in Gefahr zu bringen", meint Detlef Dolinski, der Kelheim, Kaiserslautern und seinem Team die Favoritenrolle zukommen lässt. Ein Außenseitertipp ist für Dolinski Bochum: "Wenn die junge Mannschaft komplett antritt." Aber in erster Linie wollen die Vegesacker auf sich selbst schauen. Die Marschroute von Detlef Dolinski klingt so: "Unser Ziel ist, und dafür müssen wir jeden Gegner annehmen und schlagen, die siebte deutsche Meisterschaft." Und da stimmt Michael Klönhammer trotz der Enttäuschung aus dem Vorjahr mit ein: "Wir wollen unbedingt in Bremen gewinnen. Denn wann gibt es die nächste Endrunde in Bremen?"

Weitere Informationen

Der Zeitplan

Vorrunde Gruppe A: Sonnabend, 10.30 Uhr: Kelheim – Kaiserslautern, Diedersen – Bochum; ca. 13 Uhr: Kelheim – Diedersen, Bochum – Kaiserslautern; ca. 15.30 Uhr: Bochum – Kelheim, Kaiserslautern – Diedersen

Vorrunde Gruppe B: Sonnabend, 10.30 Uhr: Vegesack – Dortmund, Walldorf – Darmstadt; ca. 13 Uhr: Vegesack – Walldorf, Dortmund – Darmstadt; ca. 15.30 Uhr: Vegesack – Darmstadt, Walldorf – Dortmund

Finalspiele: Sonntag, 10 Uhr Halbfinale, dann Endspiel PJ