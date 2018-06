Marc Blum (beim Wurf) erzielte in der abgelaufenen Saison 128 Feldtore. Er wird der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auch beim Unternehmen Wiederaufstieg zur Verfügung stehen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der Abstieg der HSG Schwanewede/Neuenkirchen aus der Handball-Oberliga der Männer war erst wenige Stunden besiegelt, da klingelte bei Marc Blum das Handy. Zwei Klubs hatten um die Gunst des „Herrn der Lüfte“ im linken Rückraum (128 Feldtore) gebuhlt. Aber auch Niels Huckschlag (51/3 Tore) und Tim Paltinat (89) standen bei anderen Vereinen hoch im Kurs – teilweise hinauf bis zur dritten Liga. Das Trio hielt den großen sportlichen Verlockungen stand. Es bleibt dem künftigen Fünftligisten, wie auch die meisten ihrer Mitspieler, nach dem Abstieg erhalten.

Zu den bekannten Abgängen Lukas Feller, Fabian Rojahn und Kai Rudolph (alle zum Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen) sowie Schlussmann Theo Krüger (legt studienbedingt eine Pause ein) gesellt sich lediglich noch der Keeper Tim Fieritz, den es zurück zum SV Beckdorf zieht. Einzig Torwart Rene Steffens hat sich hinsichtlich seiner Zukunft noch nicht entschieden.

„Ich hatte damals in der Schwaneweder A-Jugend eine ähnliche Situation erlebt, als wir aufgrund eines zu wenig geworfenen Tores den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatten“, vergleicht Marc Blum die heutige Zeit mit der aus dem Jahr 2015. „Die verbleibende Rumpfmannschaft hatte daraus Kraft geschöpft und ist mit einer tollen Moral Oberliga-Meister geworden.“

Tatsächlich ähneln sich die Lagen, denn die „Schwäne“ sind diesmal nur aufgrund der gleitenden Skala als Viertletzter nach achtjähriger Zugehörigkeit aus der Oberliga abgestiegen. Durch den Abstieg der Drittligisten ATSV Habenhausen, VfL Fredenbeck und OHV Aurich mussten gleich zwei zusätzliche Mannschaften die Oberliga verlassen. Diesmal fehlten ihnen 28 Tore am Klassenerhalt. Auch dieser Frust musste erst einmal verarbeitet werden. „Ich habe einige Tage gebraucht, um das zu verkraften“, gibt der Schwarzschopf Blum zu. „Da ich mich für den Abstieg mitverantwortlich fühle, möchte ich es jetzt auch wieder gutmachen.“

„Wir haben es zusammen verbockt, also müssen wir es auch wieder zusammen richten“, pflichtet ihm Tim Paltinat bei. Auch das Interesse anderer Vereine am Linkshänder, von vielen nur „Palle“ genannt, wurde in den Folgetagen des Abstiegs erneuert. „Ich sehe aber im neuen Schwaneweder Team gute Entwicklungschancen für mich. Auch das weitere Gesamtpaket mit der Vereinbarkeit von Sport, Fahrweg und Beruf ist hier einfach stimmig.“

Dennoch hatte es sich schon in sich, die sportlich höheren Ligen sausen zu lassen, wie Niels Huckschlag bestätigt: „Mir ist es nicht leicht gefallen, einem Drittligisten abzusagen, da sich die sportliche Herausforderung und dessen Konzept sehr gut anhörte.“ Da zahlte es sich für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen aus, dass Niels Huckschlag im Verein groß geworden ist und er diesem auch in dieser etwas schwierigeren Zeit zur Seite stehen will. „Wir befinden uns hier ja mit dem sportlichen Konzept auf dem richtigen Weg, jungen Spielern sehr viele Einsatzzeiten zu geben“, meint er.

Trainer Andreas Szwalkiewicz ist froh, dass sich seine Wackelkandidaten bis auf Rene Steffens („Er hat sich noch Bedenkzeit ausgebeten“) für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen entschieden haben. Er macht ihnen Mut für die anstehenden Aufgaben: „Ich bin als Spieler auch erst dreimal abgestiegen, bevor ich Torschützenkönig in der dritten Liga geworden bin. Das kann einem eine große Erfahrung bringen.“

Neuzugänge als Absteiger zu akquirieren ist allerdings nicht gerade einfach. „Sie sollen ja außerdem noch zur Mannschaft, unserer Philosophie und dem Verein passen“, erklärt der Trainer, der sein Amt zusammen mit Dennis Graeve fortführen wird. Zwei bis drei Neue sollten es schon noch sein, vier bis fünf Spieler hat „Andi“ Szwalkiewicz noch im Blick. Vollzug melden kann er bis auf die bereits bekannt gegebenen Aufrücker aus der zweiten Vertretung, Niklas Mechau und Thorin Helfers, jedoch noch nicht. Zusätzlich will er in der kommenden Spielzeit noch stärker mit der zweiten Mannschaft und der A-Jugend zusammenarbeiten, teilweise mit ihnen zusammen trainieren und Spieler mit Potenzial in den erweiterten Kader aufnehmen.

Dass jetzt alle von den „Schwänen“ den direkten Wiederaufstieg erwarten, ist Andreas Szwalkiewicz bewusst. „Das wird aber alles andere als leicht, da ja auch der Elsflether TB, TV Neerstedt und der ATSV Habenhausen II aus der Oberliga Nordsee abgestiegen sind und sich noch einige andere starke Gegner in der Verbandsliga befinden“, warnt er. Das gilt zum Beispiel für die starken Reserven aus Barnstorf/Diepholz, Wilhelmshaven und Fredenbeck, die sich ebenfalls in dieser Liga tummeln. Dies sind drei von sieben Teams, die noch in der 14er-Staffel verblieben sind. Der Rest ist durch Ab- und Aufstieg neu in die Spielklasse gekommen.

Mut macht Andreas Szwalkiewicz die kolossale Rückrunde, mit der die Niedersachsen in der Oberliga Nordsee die katastrophale Hinserie fast komplett vergessen ließen. Acht Punkte waren es in der ersten Halbzeitserie gewesen, darunter vier Unentschieden. 14 Zähler waren es schließlich im zweiten Teil der Saison, durch die das Szwalkiewicz-Team am Ende noch auf 22:30 Punkte und den elften Tabellenplatz kam. „Wir sind aufgrund unserer Hinrunde abgestiegen“, sagt der HSG-Trainer, was auf eine gute Saison in der fünften Liga hoffen lässt. „Allerdings müssen wir knallhart arbeiten, um allein schon Fabian Rojahn in der Abwehr ersetzen zu können.“

Die kommende Saison beginnt für die „Schwäne“ am 1./2. September mit einem Spiel beim TuS Haren, danach feiern sie am 7./8. September ihre Heimpremiere gegen die SG Neuenhaus-Uelsen. Weitere Gegner werden die HSG Barnstorf/Diepholz II, Wilhelmshavener HV II, ATSV Habenhausen II, VfL Horneburg, VfL Fredenbeck II, Elsflether TB, TV Langen, SG Achim Baden II, TvdH Oldenburg, TuS Bramsche und der TV Neerstedt sein. Spätestens nach dem Gastspiel am 11. Mai bei Mit-Absteiger TV Neerstedt steht dann fest, ob die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ihr großes Ziel erreicht hat oder nicht.