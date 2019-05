Blumenthals Denis Chinaka ragte beim 7:4-Erfolg seines Teams in der Fußball-Verbandsliga Bremen der A-Junioren gegen JFV Bremerhaven heraus. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Der Trainer des Blumenthaler SV, Tarek El-Achmar, bezeichnete Denis Chinaka nach dem 7:4-Erfolg seiner Mannschaft über den JFV Bremerhaven in der Fußball-Verbandsliga Bremen der A-Junioren als „Man of the Match“, weil der BSV-Spieler an fast allen Toren beteiligt gewesen sei. Der Nordrivale JFV Bremen sicherte sich dank eines 5:2-Triumphes beim ATSV Sebaldsbrück bereits drei Spieltage vor dem Ende der Sommerrunde den Klassenerhalt.

ATSV Sebaldsbrück – JFV Bremen 2:5 (1:2): „Es ist schön, dass wir unser Saisonziel bereits jetzt erreicht haben“, sagte JFV-Coach Luis Serrano Leonor. Ebrima Bojang nutzte schon nach elf Minuten eine Hereingabe von Leon Föge zum 1:0 für die Nordbremer. ATSV-Torwart Noah Cruz Meyer vermochte den Ball nach der Flanke dabei nicht festzuhalten. Ebrima Bojang versäumte es in der Folgezeit zweimal, auf 2:0 zu erhöhen. Oguzhan Hoshaber glich dann nach 23 Minuten aus heiterem Himmel zum 1:1 aus.

„Wir haben da wieder einmal hinten gepennt. Dabei hätte zu diesem Zeitpunkt bereits alles klar sein können“, berichtete Serrano Leonor. Aber Sheriff Jallow bescherte dem Gast dann nach einer Vorleistung von Moritz Sarstedt noch vor der Pause das wichtige 2:1.

„Wir haben nach dem Ausgleich eine gute Reaktion gezeigt“, lobte Luis Serrano Leonor sein Team. Nach einer von Torhüter Oguzahn Apaydin ausgehenden starken Kombination fädelte Ali Omeirat die Vorentscheidung zum 3:1 von Sheriff Jallow ein. Dem 4:1 von Sheriff Jallow ging ein toller Spielzug über Moritz Sarstedt und Ebrima Bojang voraus.

„Das war das schönste Tor des Tages“, schwärmte Leonor. Auch das 2:4 von Giuliano Bordonaro brachte den Sieg nicht mehr in Gefahr. Nach einem Doppelpass mit Sheriff Jallow setzte Ebrima Bojang vier Minuten vor Ultimo den Schlusspunkt zum 5:2. „Das war eine Topleistung der gesamten Mannschaft“, jubelte Luis Serrano Leonor. Er fände es nur schade, dass sich seine Formation immer wieder durch völlig unnötige Aussetzer selbst in Bedrängnis bringe.

Blumenthaler SV – JFV Bremerhaven 7:4 (5:1): „Wir haben sehr gut angefangen und die komplette erste Halbzeit im Griff gehabt. Wir konnten einen starken Druck ausüben“, teilte Tarek El-Achmar mit. Das 1:0 von Buba Demba resultierte aus einem Einwurf auf der linken Seite von Denis Chinaka auf Maurice Hesseling. Denis Chinaka leitete auch das 2:0 von Maurice Hesseling mit einem langen Einwurf ein. Hesseling köpfte den Ball dann über den herauskommenden JFV-Torwart Max-Ole Ballhoff hinweg ein.

Denis Chinaka vollstreckte mit einem Volleyschuss einen Freistoß von Hakan Yavuz zum 3:0 (24.). BSV-Keeper Marcel Welsch verschuldete einen Strafstoß, der zum 1:3 führte. Denis Chinaka sah beim folgenden Anstoß, dass Max-Ole Ballhoff zu weit vor seinem Gehäuse stand und stellte von der Mittellinie den alten Abstand wieder her.

Der Burgwall-Akteur Denis Chinaka holte den Elfmeter heraus, den Rojhat Torba dann zum 5:1 verwandelte. Nach einem Eckball von Rojhat Torba machte Ben Starke mit einem wuchtigen Kopfball ins rechte Eck das halbe Dutzend voll. Beim 7:4 bediente Marcel Welsch den eingewechselten Lafleur Akouma mit einem langen Ball. Akouma behauptete sich in einem Sprintduell mit dem gegnerischen Verteidiger und bugsierte den Ball schön in den Winkel. „Insgesamt bin ich mit der Mannschaftsleistung, speziell in der ersten Halbzeit, sehr zufrieden. Wir konnten genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, zog Tarek El-Achmar ein positives Fazit. Obwohl in der Liga nun weder oben noch unten noch viel passieren werde, lobte dieser die hohe Eigenmotivation seiner Kicker: „Darauf können die Jungs echt stolz sein.“