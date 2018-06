Denis Spitzer (links) wurde beim Blumenthaler SV zum Spielertrainer befördert und muss die Abgänge von Leistungsträgern kompensieren. Helfen soll dabei Torjäger Damir Begic (rechts), der als erster Neuzugang präsentiert wurde. (Christian Kosak)

Blumenthal. Das ging schnell. Knapp eine Woche nach dem Rücktritt von Malte Jaskosch präsentierte Fußball-Bremen-Ligist Blumenthaler SV einen neuen Trainer. Genauer gesagt: einen Spielertrainer. Denn Denis Spitzer, der im Januar 2017 von TB Uphusen zu den Nordbremern gewechselt war, will vom Spielfeld aus dirigieren. Im Gegensatz zum Vorjahr, als Michél Kniat den BSV in der Sommerpause verlassen hatte und Teammanager Peter Moussalli nach erfolgloser Trainersuche für ein halbes Jahr selbst in die Bresche gesprungen war, legten die BSV-Verantwortlichen nun umgehend eine Lösung vor und vermieden ein wochenlanges Sommertheater.

Der Weg, den der Blumenthaler SV jetzt mit Denis Spitzer beschreitet, erinnert an den von „Mitch“ Kniat. Der war im Sommer 2013 vom FC Oberneuland als Spieler gekommen, und ein Jahr später war ihm die Position des Spielertrainers übertragen worden. Eine überaus erfolgreiche Ära am Burgwall begann, lediglich der Bremen-Liga-Titel oder ein Finalsieg im Lotto-Pokal fehlten als i-Tüpfelchen. „Mit diesem Vergleich werde ich wohl leben müssen. Aber ich bin ein ganz anderer Typ“, erklärt der 31-jährige Spitzer.

Seit dem Weggang von Kniat, der im Sommer 2017 Denis Spitzer als Nachfolger empfohlen hatte und dies vor wenigen Tagen noch einmal bekräftigte, hat sich beim Blumenthaler SV einiges geändert. Dem Team fehlte zuletzt die innere Geschlossenheit, der Rücktritt von Malte Jaskosch nach nur viereinhalbmonatiger Tätigkeit passte ins Bild. Namhafte Spieler wie Abdullah Basdas (SAV), Malte Tietze und Tim Pendzich (beide Bremer SV) entschieden sich dazu, den Blumenthaler SV, der nun vor einem Umbruch steht, zu verlassen. „Nach der goldenen Generation beginnt ein neues Zeitalter“, beschreibt Denis Spitzer, der Geschäftsführer eines Produzenten für Tassen ist, die zum Merchandising-Bestand der Fußball-Bundesligisten gehören, die Lage am Burgwall und sieht darin durchaus Chancen. Und zwar besonders für A-Junioren aus dem eigenen Lager, die den Sprung in die Bremen-Liga schaffen sollen.

Einem Umbruch, dem sich Denis Spitzer mit Unterstützung des ewigen Co-Trainers Rainer Raute ab Ende Juni/Anfang Juli widmen wird. Dass Denis Spitzer die Hauptrolle beim Umbruch spielen wird, hatte sich nach dem Rücktritt von Malte Jaskosch schnell abgezeichnet. Nachdem Teammanager Peter Moussalli ihm das Angebot zur Übernahme des Trainerpostens unterbreitet hatte, war nach kurzer Absprache mit der Ehefrau alles klar. „Dass ich Trainer werden will, war mir immer bewusst. Aber eigentlich wollte ich noch drei Jahre spielen“, sagt Denis Spitzer und gibt offen zu, lieber nur Spieler oder nur Trainer sein zu wollen. Aber da er die Chance jetzt nutzen wollte und eben noch Bock darauf habe, zu spielen, wird er jetzt Spielertrainer. Und hofft darauf, weiterhin auch auf dem Feld entscheidende Impulse setzen zu können.

Impulse, den Trainerjob zu übernehmen, hatte es laut Spitzer in den vergangenen Monaten immer mal wieder aus der Mannschaft heraus gegeben. „Mein Name ist da immer mal wieder auf den Markt geschmissen worden. Allerdings mehr aus der Bierlaune heraus, dachte ich. Ich habe das nicht für voll genommen“, stufte er diese Idee ein und sei dann „schon überrascht“ gewesen, als ihn Peter Moussalli angerufen habe. Moussalli hatte nach eigenem Bekunden unmittelbar nach dem Rücktritt von Jaskosch mehrere Anfragen von externen Trainern erhalten, aber die "BSV-DNA" bevorzugt. Auch weil er Denis Spitzer in längeren Gesprächen, jüngst auf Mallorca, noch weiter schätzen gelernt hatte: "Er ist ehrgeizig, kann gut vermitteln, reden, erklären und hat ein hohes Standing in der Mannschaft. Ich wünsche ihm einfach nur viel Glück."

Bevor das Abenteuer Spielertrainer in der Bremen-Liga beginnt, hat der zweifache Familienvater noch einiges zu erledigen. Demnächst steht der Umzug aus dem Stephaniviertel nach Neuenkirchen bevor, Wackelkandidaten möchte er zum Bleiben überzeugen, die A-Junioren unter die Lupe nehmen und sich nach dem einen oder anderen erfahrenen Spieler auf dem Markt umschauen. „Der Zeitpunkt ist aber sehr spät, fast alle haben schon irgendwo zugesagt“, weiß Spitzer. Aber immerhin: Eine Zusage eines erfahrenen und gleichermaßen torgefährlichen Spielers liegt dem Blumenthaler SV vor. Damir Begic (Moussalli: "Er hat eine gute Quote, ist sehr beweglich und kann wichtige Tore für uns schießen"), der den Lokalrivalen SAV in der Winterpause verlassen und beim Bremer SV kein sportliches Glück gefunden hatte, spielt künftig am Burgwall.

Zudem will sich Denis Spitzer auf seine Rolle einstimmen, künftig vor der Mannschaft zu stehen und die Entscheidungen zu treffen. „Ich hatte viele Trainer und habe mir vorgenommen, von allen das Beste für mich herauszupicken und dann meinen Weg zu finden“, sagt Denis Spitzer, der sich mit den befreundeten Trainern Dennis Offermann (Brinkumer SV) und Benedetto Muzzicato (BSV Rehden) zu Gesprächen verabredet hat, und sich wertvolle Tipps für den Einstieg erhofft. So könne sich laut Denis Spitzer der eine oder andere Fehler vielleicht vermeiden lassen.

Davon, was seine Mannschaft auf dem Spielfeld möglichst rasch verkörpern soll, hat der 31-Jährige ganz feste Vorstellungen: „Ich habe immer meinen eigenen Fußball-Kopf gehabt. Die Mannschaft soll jung, ehrgeizig, frech und mutig sein und sehr offensiv spielen. Das habe ich mir an meine Fahne geschrieben.“