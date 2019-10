Der 1. FC Burg ist unersättlich

Burgs Allrounder Manfred Klein (rechts) kommt gegen den Roland-Schlussmann einen Schritt zu spät. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der TSV Lesum-Burgdamm hat dank eines 5:4-Erfolges über den Nachbarn Blumenthaler SV II die Abstiegsränge verlassen. Die TSV Farge-Rekum trotzte dem TV Bremen Walle 1875 immerhin ein 1:1-Remis ab, rutschte aber dennoch auf einen Abstiegsplatz ab. Der Aufwärtstrend der SG Aumund-Vegesack II wurde durch eine knappe 5:6-Heimniederlage gegen die Leher TS II vorerst gestoppt.

TSV Lesum-Burgdamm – Blumenthaler SV II 5:4 (4:3): „Das fängt ja gut an“, dachte sich Lesums Trainer Erkan Köseler, als Adnan Ayub einen von Burkhard Meyer verursachten Handelfmeter um drei Meter am Kasten vorbeisetzte. Tarik Stiefs holte das 1:0 später nach. „Wir können aber keine Ergebnisse verwalten“, ärgerte sich Köseler. Dementsprechend glich Marco Suchan prompt aus. Beim 2:1 zeigte Alex Patehe ein schönes Solo auf der rechten Seite.

Doch erneut kam der Lokalrivale postwendend durch Tarek Hamdi zum Einstand. Beim 3:2 für die Hausherren verwertete Alex Patehe einen Pass von Adnan Ayub. Auch beim 4:2 war Ayub der Ausgangspunkt. Nach einer Attacke von Alper Cotuk am Offensivmann verwandelte Tarik Stiefs den fälligen Strafstoß zum 4:2. „Der zweite Elfmeter war aber eine absolute Frechheit. Der Lesumer ist bereits eine Sekunde vorher abgehoben. Das war eine Schwalbe“, schimpfte BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt.

Die Blumenthaler ließen sich aber nicht abschütteln und egalisierten zum 4:4. „Anschließend sind beide Mannschaften etwas vorsichtiger geworden“, teilte Erkan Köseler mit. Mit einem abgefälschten Weitschuss markierte Ibrahima Bah sechs Minuten vor Schluss noch den 5:4-Siegteffer. „Wir hätten das sehr faire Spiel aber schon vorher zu unseren Gunsten entscheiden müssen“, urteilte Köseler. Aus seiner Sicht habe sich der Blumenthaler SV II zu sehr auf die wacklige TSV-Abwehr konzentriert und dabei den starken Lesumer Sturm vergessen. Die Blau-Roten fanden nur sehr schwer ins Derby. „Die erste war die schwächste Halbzeit in dieser Saison“, analysierte Daniel Rosenfeldt, der auch zwei gute Gelegenheiten zum 5:4 für die Gäste besaß. „Einen Ball davon muss ich reinmachen“, zeigte sich der Trainer selbstkritisch.

1. FC Burg – FC Roland Bremen 2:0 (1:0): „Es war eine gute Leistung meines Teams. Wir hätten durchaus auch höher gewinnen können“, betonte Burgs Trainer Sascha Steinbusch. Denis Schumann brachte den Klassenprimus mit einem 30-Meter-Distanzschuss, der unten rechts einschlug, mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit verpasste es der Klassenprimus gleich mehrfach, den Sack vorzeitig zuzumachen.

So köpfte Ahmet Dogmus die Kugel freistehend gegen die Laufrichtung von FC-Keeper Mouhamed Kabore an den Innenpfosten. Von dort aus prallte das Spielgerät an den anderen Innenpfosten und dann in die Arme von Kabore. Auch Manfred Klein und Julian Kuicek hatten das 2:0 auf dem Fuß. So musste der Favorit bis zur 89. Minute warten, ehe Kevin Stepput eine Hereingabe zur Entscheidung in die lange Ecke weiterleitete. Stepput kassierte kurze Zeit später eine Kopfnuss und revanchierte sich mit einem Schubser – dafür flogen beide Akteure vom Feld.

TSV Farge-Rekum – TV Bremen Walle 1875 1:1 (1:1): „Ich bin mit dem einen Punkt zufrieden. Einsatz und Wille haben gestimmt“, zog Farges Coach Malte Golla ein positives Fazit. Robin Dusdal nutzte nach 20 Minuten einen Eckball von Jonathan Schäfer ohne Bedrängnis zum 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Beide Formationen wollten sich aber nicht mit dem einen Zähler zufriedengeben und drängten jeweils auf das Siegtor. Dieses verfehlte Farges Nico Gnutzmann mit einem Schuss an den Querbalken in der 80. Minute nur sehr knapp. In einer anderen Szene entschied sich Robin Dusdal gegen ein Abspiel auf den frei stehenden Jonathan Schäfer und beförderte die Kugel genau in die fangbereiten Arme von TV-Torwart Sven Gätje. Auch der eingewechselte Arne Golla hätte noch das 2:1 anbringen können.

SG Aumund-Vegesack II – Leher TS II 5:6 (1:4): „Vielleicht haben uns die vier Siege am Stück nicht gutgetan“, vermutete SAV-Trainer Dave Kankam nach der unerwarteten Niederlage. Die Bremerhavener hätten überwiegend hinten drin gestanden und daher überraschend mit 4:1 geführt. Ebrima Bojang strebte zweimal in den Schlussminuten alleine auf Lehes Torsteher Luca Bahra zu, überwand ihn aber nicht.

Auch Poorya Torabi, Ahmed Atris sowie Tom Wittkowski hätten den Platzherren noch einen Punkt bescheren können. „Wir hätten das Spiel nicht verlieren dürfen, auch wenn es die Leher clever gemacht haben“, sagte Dave Kankam. Tom Wittkowski versenkte den Ball per Freistoß aus 30 Metern sehenswert zum 5:6 für die Heimelf unter die Querlatte und machte es so noch einmal wieder spannend – doch letztlich reichte es nicht ganz.