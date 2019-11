Gleich gegen drei Farger (rechts Christian Borhnhardt) kann sich in dieser Spielszene Yasin Caliskan (mit Ball) durchsetzen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Bremen standen gleich zwei Nord-Derbys im Blickpunkt. Zunächst traf der ungeschlagene Tabellenführer 1. FC Burg auf die abstiegsbedrohte TSV Farge-Rekum und setzte seine Siegesserie mit einem 6:2-Erfolg fort. Wenige Kilometer entfernt entschied auch die SG Aumund-Vegesack II das torreiche Nachbarschaftsduell gegen den TSV Lesum-Burgdamm mit 5:2 für sich. Zudem sicherte sich der Blumenthaler SV II im Flutlichtspiel bei der Leher TS II einen 2:1-Sieg.

1. FC Burg – TSV Farge-Rekum 6:2 (1:1): Die Schlüsselszene war wohl keines der acht Tore. Der entscheidende Moment der Partie fand in der 59. Minute statt – die Einwechslung des FCB-Routiniers Manfred „Manni“ Klein, der mit seiner Erfahrung Dynamik in das zuvor statische Spiel der Burger brachte, in der Folge ein Tor erzielte und zwei weitere vorbereitete. „Respekt an Manni – er hat das Spiel gedreht“, freute sich Burgs Trainer Sascha Steinbusch nach dem 14. FCB-Sieg in Folge.

„Bis zur Pause haben wir uns echt doof angestellt“, meinte Steinbusch. Farge-Akteur Dennis Zäbe meinte hingegen: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt.“ Bennett Heimer sorgte per Fallrückzieher für die 1:0-Führung (35.) der Platzherren, doch Christian Bohnhardt glich per Elfmeter noch vor dem Wechsel aus (44.). Im Anschluss ging Farge sogar in Führung – Jonathan Schäfer erzielte das 2:1 (49.). „Das Remis und die zwischenzeitliche Führung waren schon fast unerwartet“, sagte Zäbe.

Dann schlug die Stunde des „Manni“ Klein, und so fielen innerhalb von 20 Minuten vier Tore für die Burger. Zuerst gelang Julian Kubicek ein Doppelschlag, mit dem er das 2:2 eintütete (64.) und seine Mannschaft 60 Sekunden später in Führung brachte (65.). Zwei Minuten später markierte Denis Schumann das 4:2 (67.), ehe „Manni“ Klein traf (77.) und Bennett Heimer – erneut per Fallrückzieher – das 6:2 erzielte (84.).

„Wir schauen natürlich auf unsere guten ersten 45 Minuten“, so Dennis Zäbe. Doch eine gute Leistung müsse die TSV endlich auch mal über beide Halbzeiten zeigen. „Uns fehlt allerdings auch die Breite im Kader, weil wir verletzungs- oder berufsbedingt knapp besetzt sind. Da fehlt die Alternative, um konkurrenzfähig zu bleiben.“

SG Aumund-Vegesack II – TSV Lesum-Burgdamm 5:2 (3:2): Durch den 5:2-Sieg hat sich die SAV-Reserve auf den dritten Platz vorgearbeitet. Mit Blick auf den Abstiegskampf der vergangenen Saison sagte Vegesacks Co-Trainer Malik Öztekin: „Dieses Jahr läuft es endlich. Mit dieser Leistung können wir sehr zufrieden sein.“

Die erste Halbzeit war spannend und sehr ausgeglichen. Hillel Tladi schoss nach einer Viertelstunde das 1:0 für die Hausherren. Durch ein Eigentor von Okan Derin stand es nach einer halben Stunde dann 1:1 (33.) und der stark aufspielende Nico Fittkau erzielte die Lesumer Führung (35.). Doch unmittelbar danach glich Lennart Kettner wieder aus (35.) und noch vor der Pause sorgte Giancarlo Cristescu für die erneute Vegesacker Führung (42.). Auch wenn TSV-Trainer Erkan Köseler ein Handspiel gesehen haben wollte, erzielte Ebrima Bojang anschließend das 4:2 (53.) und Pascal Adjeapon brachte den Ball aus 30 Metern sehenswert ein weiteres Mal im Lesumer Kasten unter (56.).

Überschattet wurde die Partie von einem unschönen Vorfall in der 70. Minute. Vegesacks mit Gelb bereits vorbelasteter Lennart Kettner foulte den Lesumer Abdelmajid Elbahri und sah folgerichtig Gelb-Rot. Doch Elbahri verlor die Fassung und verpasste Kettner einen Kopfstoß, sodass dieser mit einem Jochbeinbruch ins Krankenhaus musste. Für diese Tätlichkeit sah Elbahri die Rote Karte. TSV-Coach Erkan Köseler zog die Konsequenz, dass sich die Mannschaft unverzüglich von Elbahri trennen werde. „Er wird nie wieder mitspielen“, kündigte Köseler an.

Leher TS II – Blumenthaler SV II 1:2 (0:1): Im Flutlichtspiel agierten die beiden Teams druckvoll. „Hätten wir unsere Konter besser gesetzt, hätten wir auch höher gewinnen können“, bemerkte Peter Rosenfeldt, der seinen urlaubenden Sohn Daniel an der Seitenlinie vertrat. Vor allem aufgrund einer starken Mannschaftsleistung im zweiten Durchgang sprach Peter Rosenfeldt von einem verdienten Dreier für seinen BSV II. „Da haben wir auf Sieg gespielt. Ich bin zufrieden.“

Nach rund einer halben Stunde brachte Andreas Beutelsbacher die Gäste mit einer Energieleistung in Führung. Aus der eigenen Hälfte arbeitete er sich per Doppelpass nach vorne und erzielte das 1:0 (27.). In der etwas härter geführten zweiten Halbzeit schaffte zunächst Mika Hechler den Ausgleich für die Seestädter (70.), doch fünf Minuten vor dem Abpfiff der Begegnung fasste sich Blumenthals Torben Vopalensky ein Herz, zog aus 20 Metern ab und zimmerte den Ball zum 2:1-Endstand ins Eck (85.).