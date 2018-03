Grambke. Nach einem Remis gegen den Tabellen­nachbarn OSC Bremerhaven und einer 3:5-Niederlage gegen die SG Arbergen-Mahndorf ist der Abstieg des SV Grambke-­Oslebshausen aus der Badminton-Verbandsliga besiegelt. Nur einen einziger Zähler konnte das ersatzgeschwächte Team bislang erobern (1:21).

Zur Abschiedsvorstellung trifft der SVGO an diesem Sonnabend um 16 Uhr in der Halle an der Lerchenstraße auf die SG Aumund-Vegesack II. „Wie es nächste Saison weitergeht, steht noch nicht fest. Darüber macht sich jeder einzeln und die Mannschaft zusammen in den kommenden Wochen Gedanken“, berichtete Katrin Tews, die wegen ihrer Babypause die Saison über schmerzlich fehlte.

SV Grambke-Oslebshausen – OSC Bremerhaven 4:4: Gegen den Mitabstiegskandidaten aus Bremerhaven eroberte der SVGO seinen ersten Punkt. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten wäre die geringe Chance, den Klassenerhalt noch zu verwirklichen, gewahrt gewesen. Keine Chance hatten erneut die SVGO-Damen. Ersatzfrau Maren Lindhorst konnte weder im Einzel, noch im Doppel an der Seite von Andrea Prock punkten.

Dafür war die Ausbeute bei den Herren gut: Eine überzeugende Leistung bot insbesondere Mathias Tews, der im Spitzeneinzel seinen Kontrahenten David Busch souverän beherrschte (21:14, 121:12) und das Doppel mit SVGO-Teamchef Thomas Paulig glatt in zwei Sätzen gewann (21:11, 21:12). Auch Steven Bleckwedel zeigte sich im Einzel von seiner besten Seite. Er besiegte OSC-Spieler Marc Behre in drei Durchgängen (22:20, 13:21, 21:12). Einen weiteren Zähler erbeutete das Mixed Paulig/Prock beim 21:19-/21:14-Erfolg über Böttger/Hanke.

SV Gambke-Oslebshausen – SG Arbergen-Mahndorf 3:5: Mit einer knappen Niederlage musste sich das SVGO-Team tags darauf gegen die SG Arbergen-Mahndorf abfinden. Die Gastgeber hatten ihre Aufstellung umgestellt und die Einzel stark gemacht. „Leider ging die Rechnung nicht auf“, bedauerte Teamsprecherin Katrin Tews. Während Andrea Prock und Steven Bleckwedel ihre Punkte einfahren konnten, enttäuschten Thomas Paulig und Mathias Tews in ihren Einzeln und im Doppel. Dafür durfte diesmal das Damen-Doppel in der Besetzung Prock/Bundfuss einen Drei-Satz-Erfolg gegen Risom/Grahs bejubeln (20:22, 21:14, 21:14).