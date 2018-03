Die Gerätturnerinnen der WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack freuten sich über ihren zweiten Platz in der Weserliga I. (fotos: Karsten Hollmann)

Bremen-Nord/Schwanewede. „Ich habe Angst vor meiner Übung, weil ich schon mal einen schmerzhaften Sturz hatte“, ahnte Amelie Bruns vom TV Schwanewede vor ihrer Übung am Balken in der Weserliga II nichts Gutes. Bereits im Training sei sie reihenweise vom Balken geflogen. Die Elfjährige sollte recht behalten. Aber trotz einer nicht fehlerfreien Vorstellung verletzte sie sich beim Abschlusswettkampf der beiden Weserligen der Gerätturnerinnen in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck wenigstens nicht noch einmal.

Da konnte die Schwanewederin auch die 6,55 Punkte verschmerzen, die sie am Balken einheimste. Ihre Teamkolleginnen sorgten mit stärkeren Leistungen dafür, dass sie hier gar nicht erst in die Wertung kam. Eigentlich wollte Bruns gar nicht erst am Balken antreten. Doch durch den Ausfall von Melissa Isik und Emely Eberling sei ihr Start erforderlich gewesen, so die Elfjährige. Mit ihren Wacklern am Balken befand sich Amelie Bruns allerdings in bester Gesellschaft. Viele Turnerinnen mussten das Gerät bereits vor Ende der Übung unfreiwillig verlassen. „Das ist aber auch das schwierigste Gerät“, gab Schwanewedes Turnerin Lenja Meyer zu bedenken.

Ihre Trainerin Manuela Deinzer, die auch als Kampfrichterin am Balken eingesetzt wurde, pflichtete ihr bei: „Man fällt halt mal mehr und mal weniger oft vom Balken.“ Der TV Schwanewede bejubelte aber am Ende mit 204,05 Punkten einen beachtlichen dritten Platz in der Weserliga II hinter der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (211,70) und dem TSV Grolland (209,40).

Dazu leistete auch die zweitjüngste Schwanewederin, Emily Deinzer, ihren Beitrag. Die Neunjährige fand mit allen vier Übungen Eingang in die Teamwertung. „Meine Übung am Reck hat besonders gut geklappt“, stellte die jüngste Tochter von Manuela Deinzer fest.

Sogar noch ein Jahr jünger ist ihre Teamkollegin Juna Wedemeyer. Sie freute sich besonders über die gelungene „Schiffchenhaltung“ beim Sprung. Diese wurde auch mit 12,40 Punkten belohnt. Emelie Kretzschmar zeigte sich vor allem mit ihren 12,85 Zählern am Boden zufrieden. „Der Sprung ist dagegen gar nicht mein Ding“, so Kretzschmar. Dafür erhielt sie aber immerhin auch noch 12,20 Punkte.

Für die Wettkampfgemeinschaft (WG) Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack langte es in der Weserliga II mit 188,75 Zählern nur zum siebten Platz. Mit der privat verhinderten Nisa Akaya sowie mit der erkrankten Jesslyn Olsen mussten sie allerdings auch ohne zwei Leistungsträgerinnen auskommen. „Das war sehr schade für uns“, bedauerte WG-Trainerin Lara Swoboda. Sie freute sich aber darüber, dass sich keine Turnerin verletzte. Alina Drewlau kehrte zwar ins Team zurück, befand sich aber noch nicht in Hochform. Den besten Eindruck hinterließ hier Olivia Czyz (49 Punkte). „Wir agieren stets nach dem Motto 'Augen zu und durch'“, teilte Lara Swoboda mit.

In der Weserliga I verbuchte die WG Lüssumer SV/SAV einen Rang zwei hinter der schier unschlagbaren TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Nach dem Comeback von Nele Bahlau trat der Hinrunden- und Rückrundenzweite wieder vollzählig an. „Nele war aber noch nicht wieder richtig fit“, stellte Schwanewedes Coach Antje Krahlheer fest.

Mit 14,10 Zählern am Boden steuerte Bahlau aber auch ihren Beitrag zum Gewinn der Vizemeisterschaft bei. Antje Krahlheer war auch als Wertungsrichterin am Boden im Einsatz. „Ich habe zwar nicht so viel von den anderen Geräten gesehen. Aber dennoch bin ich mit unseren Leistungen zufrieden“, erklärte Krahlheer. Hinter der herausragenden Annette Migotina trat auch Caroline Petri positiv in Erscheinung (55,20) – sie glänzte mit 14,15 Punkten am Balken.

Der TV Schwanewede war als Dritter der Hinrunde in das Weserliga-I-Finale gestartet. Doch die SG Arbergen-Mahndorf/OT Bremen sammelte in der Rückrunde mit 218,20 Punkten ganze 0,45 Zähler mehr als Schwanewede ein und zog noch um Haaresbreite am TVS vorbei. Dessen Übungsleiterin Manuela Deinzer war aber nicht enttäuscht: „Meine Mädchen haben es insgesamt wieder gut gemacht.“

Pamela Hinrichs wartete dabei als stärkste Schwanewederin mit 58,50 Punkten an den vier Geräten auf. An jedem einzelnen Gerät ergatterte sie ebenfalls den besten Wert in ihrer Mannschaft. Mit 14,90 Punkten beim Sprung, 14,80 Zählern am Barren, 14 Punkten am Balken sowie 15,75 Punkten am Boden musste Hinrichs auch den Vergleich mit den Spitzenturnerinnen der anderen Vereine nicht scheuen.

Ebenfalls recht konstant präsentierte sich ihre Teamkameradin Anna Metschulat (53,20). Nur mit ihren 11,20 Zählern am Balken lieferte die Schwanewederin ein Streichergebnis ab. Alle anderen Leistungen waren vollkommen in Ordnung.