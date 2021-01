Schwanewede. „Ich möchte nicht einen Tag missen aus meiner Grambker Zeit“, sagt Michael Wallrabe mit funkelnden Augen, in denen sich die Highlights von neun Spielzeiten widerzuspiegeln scheinen. Aus vielen Play-offs um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga und den sechs Jahren der Zweitligazugehörigkeit ist dem heute 48-Jährigen die Heimpartie gegen den VfL Bad Schwartau im September 1996 in besonderer Erinnerung geblieben. Das erste Heimspiel des TV Grambke nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga war zwar verloren gegangen, doch gegen den als „Europa-Auswahl“ bezeichneten Gegner zeigten die Nordbremer beim 20:24 eine famose Leistung und Kreisläufer „Michi“ Wallrabe spielte sich mit vier Toren in den Vordergrund.

„Es war der Beginn einer ganz tollen Geschichte. Das Spiel hat gezeigt, was wir zu leisten imstande sind“, erklärt Wallrabe, der auch persönlich an dieser Leistung wuchs: „Ich habe einen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht.“ Bis zu diesem Spiel hatte sich Michael Wallrabe die Spielanteile am Kreis oft mit Torsten Stellmann geteilt, fortan setzte Neu-Trainer Jürgen Carstens allerdings vorrangig auf Wallrabes robuste Art. „Ich habe studiert und hatte den Vorteil, dass ich viel trainieren konnte“, erläutert Wallrabe, warum er es mit den gegnerischen Abwehrkanten in der Nahwurfzone auch körperlich aufnehmen konnte.

Nachdem der Saisonstart mit einer 24:28-Niederlage bei Spandau Berlin, das von den Grambkern als Gegner auf Augenhöhe eingestuft worden war, missglückt war, wartete auf die Gelb-Schwarzen mit sehr gemischten Gefühlen das Heimdebüt gegen den Erstliga-Absteiger VfL Bad Schwartau. Gegen vermeintlich übermächtige Schleswig-Holsteiner, die laut Wallrabe eine erste Sieben auf das Feld brachten, die mit gestandenen Nationalspielern aus vielen europäischen Ländern bestückt war.

Doch bevor der TV Grambke und Michael Wallrabe ihre Reifeprüfung mit einer grandiosen Leistung gegen den späteren Vizemeister (hinter der HSG Wuppertal) bestanden, stand Trainer Jürgen Carstens im Vordergrund. „Jürgen hat uns perfekt auf den Gegner eingestellt und vorbereitet. Er konnte das Spiel eines Gegners lesen wie kein anderer“, blickt Wallrabe zurück und erinnert sich auch an weniger spezielle Sätze, die seine Mannschaft vom Coach auf den Weg auf das Spielfeld in der gut besuchten Halle Sperberstraße mitbekommen hatte: „Das sind ganz normale Handballer. Die werden uns unterschätzen. Wir haben nichts zu verlieren.“ Ein Blick in den damaligen Kader des VfL Bad Schwartau verdeutlicht allerdings, dass den Grambkern keine „ganz normalen Handballer“ gegenüberstanden: Anders Bäckegren (56 Länderspiele für Schweden), Pierre Thorsson (180/Schweden), Marek Kordowiecki (128/Polen), Dimitri Karlov (72/Russland), Libor Sovadina (148/Tschechische Republik) und Jens Kürbis (39/Deutschland).

Was mit dem Anpfiff gegen das Starensemble geschah, beschreibt Michael Wallrabe so: „Das Spiel lief für die Mannschaft und mich Bombe. Es hat sehr viel geklappt gegen die Stars. Im Angriff haben wir uns in Szene gesetzt und in der Deckung haben wir sie festgemacht.“ Nachdem er in Berlin leer ausgegangen war, erzielte Wallrabe alsbald sein erstes Bundesliga-Tor und legte drei weitere nach. Dabei erzielte er auch den Treffer zum 15:16, nach dem die direkte Tuchfühlung allerdings abriss. „Für mich war das so etwas wie der Durchbruch. Als Mannschaft haben wir viele tolle Spiele gemacht, aber dies war eine persönliche Sache“, vertieft Michael Wallrabe seine Beweggründe, warum Bundesliga-Spiel Nummer zwei für ihn das Spiel Nummer eins seines Lebens gewesen ist.

Für Michael Wallrabe war die Partie gegen den VfL Bad Schwartau aber nicht nur das Spiel seines Lebens. Für ihn war es auch der „Beginn einer ganz tollen Geschichte“. Sportlich, wie menschlich. Er spielte schließlich nicht nur gegen namhafte Gegner in bekannten Hallen, sondern lernte auch die Mentalität von Italienern, Schweden, Norwegern, Polen, Weißrussen und Tunesiern kennen, die beim TVG anheuerten. Und natürlich auch Trainersohn und Mitspieler Frank Carstens, der mittlerweile seit vielen Jahren als Bundesliga-Trainer tätig ist. Vor seinem Wechsel zum TVG hatte Michael Wallrabe zwar bereits in seinem zweiten A-Jugend-Jahr bei der SG Oslebshausen unter Trainer Bernd Blanke Regionalliga-Luft geschnuppert und danach im dritten Anlauf nach diversen Play-off-Schlachten mit dem Lokalrivalen TV Grambke den Aufstieg geschafft, doch nun war er endlich in der 2. Bundesliga. Zunächst schaffte er mit dem TV Grambke als 13. den Klassenerhalt, dann landete er mit den Rängen sechs, sieben und acht im sicheren Mittelfeld. „The best of the rest“, bezeichnet er heute die Platzierungen hinter der Konkurrenz, die mit ihren üppigen Etats außerhalb der Schlagweite des TVG war. „Aber“, sagt Wallrabe, „wir haben aus ganz wenig ganz viel gemacht.“

Zwei Spielzeiten später war das Kapitel 2. Bundesliga und TV Grambke beendet. „Die finanziellen Möglichkeiten waren nicht mehr gegeben“, blickt Wallrabe zurück und entschied sich schon zu einer Rückkehr zu seinen handballerischen Wurzeln. Beim TV Schwanewede groß geworden, übernahm er die zweite Herren der HSG Schwanewede/Neuenkirchen als Trainer, war Trainer und Spielertrainer der Ersten, half hier und da aus und stand schließlich im Dezember 2018 mit seinem Sohn Niklas für die Zweite gemeinsam auf dem Spielfeld. „Ich habe immer wieder versucht aufzuhören“, denkt Michael Wallrabe an einen langen Prozess zurück, der im Spieljahr 2019/20 endete: „Da war ich endgültig raus. Ich denke wohl verdient.“ Raus aus dem Spielbetrieb, aber natürlich nicht raus aus den Erinnerungen an viele besondere Momente. Und diesen ganz besonderen 60 Minuten am 21. September 1996 mit dem Zweitliga-Aufsteiger TV Grambke gegen die „Europaauswahl“ vom VfL Bad Schwartau.

Zur Person

Michael Wallrabe (48)

lebt in Schwanewede und ist mit Diane in zweiter Ehe verheiratet. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Wallrabe und Budelmann und hat Niklas (19) und Mika (16) mit in die Ehe gebracht. Marvin (14) und Myron (12) stammen aus der ersten Ehe von Diane, Bjarne (5) ist ein gemeinsamer Sohn. Michael Wallrabe ist handballerisch beim TV Schwanewede groß geworden und wechselte in seinem zweiten A-Jugend-Jahr zu den Männern der SG Oslebshausen, die unerwartet den Sprung in die Regionalliga geschafft hatten. Zwei Jahre später schloss er sich dem TV Grambke an, mit dem er vier Jahre lang in der Regionalliga spielte. Im dritten Play-off-Anlauf stieg er mit den Gelb-Schwarzen in die 2. Bundesliga auf und gehörte in der sechsjährigen Zugehörigkeit zum Team. 2002 kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und war Spieler, Trainer und Spielertrainer in der ersten und zweiten Vertretung der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Nachdem er in der Saison 2019/20 das Spielfeld endgültig verlassen hatte, kümmert er sich jetzt ausschließlich um seinen Trainerjob im Nachwuchsbereich. Derzeit ist er für die C-Jugend verantwortlich, mit der er ungeschlagen durch die Oberliga-Qualifikationsrunde marschierte und nun von der Corona-Pandemie ausgebremst worden ist. „Die Truppe schiebt Frust. Sie hat sich zweieinhalb Jahre hochgearbeitet und wird jetzt nicht belohnt“, stimmt Michael Wallrabe die Aussetzung des Punktspielbetriebs traurig. PJ

Weitere Informationen

Der bejubelte Aufstieg oder ein tränenreicher Abstieg. Ein unvergessener Sieg, oder die bittere Niederlage in letzter Sekunde. In unserer Serie „Das Spiel meines Lebens“ erinnern sich Sportlerinnen und Sportler an den größten Moment ihrer Laufbahn – ganz egal, ob positiv oder negativ.