Der in der Winteraosue zurückgekehrte Phillip-Malte Barnat (rotes Trikot) konnte bei Farges 1:6 gegen OT nichts bewirken. (ANDREAS KALKA)

Farge. Die TSV Farge-Rekum eilt mit großen Schritten der Fußball-Bezirksliga entgegen. Auf eigenem Platz handelte sich der abgeschlagene Tabellenletzte der Landesliga gegen den bis dahin Vorletzten OT Bremen eine 1:6-Klatsche ein. Bedenklicher als die hohe Niederlage war indes das Zweikampfverhalten der Nordbremer. „Wir sind nie konsequent in die Duelle gegangen und haben dem Gegner schlicht zu viel Platz gelassen“, ärgerte sich Farges Coach Björn Reschke nach dem Abpfiff.

Reschkes Hoffnungen, mit einem Erfolg über den Tabellennachbarn neuen Mut im Abstiegskampf zu schöpfen, schienen bereits in der ersten Spielminute untermauert zu werden. Philip Bohnhardt erlief einen langen Steilpass und steuerte, von einem Abwehrspieler nur wenig behindert, auf den OT-Kasten zu. Doch sein Schuss war schwach und vom Torwart mühelos zu parieren. Und schon im Gegenzug folgte die kalte Dusche. Einen Flankenball von der rechten Seite konnte Muhammed Kaya mühelos zum Führungstreffer für die Gäste einköpfen (3.).

Den Rückstand steckten Farge indes noch problemlos weg. Sie präsentierten sich zwar schon in der Anfangsphase mit Abwehrschwächen, setzten aber Akzente mit schnellem Umschaltspiel. In der 20. Minute konnte Philip Bohnhardt deshalb im OT-Strafraum nur durch ein Foul von Oscar Matus am Torschuss gehindert werden. Den Strafstoß verwandelte sein Zwillingsbruder Christian sicher zum 1:1.

Wer nun aber unter den Farger Fans auf zusätzliche Motivation und Einsatzbereitschaft beim Schlusslicht gehofft hatte, sah sich enttäuscht. Die Farger Abwehr zeigte sich weiterhin wackelig, bekam keinen Zugriff auf die kampfstarken Gäste, deren Passgenauigkeit zudem wesentlich größer, als die der Gastgeber war. Ein solches Zuspiel nutzte Fabio Batke zu einem Schuss ins linke obere Toreck und die Gäste bejubelten den erneuten Führungstreffer zum 2:1 (28.). Und nach einem katastrophalen Fehlpass von Farges Timon Geier erhöhte wiederum Muhammed Kaya zum 3:1-Halbzeitstand.

Nicht nur der Stadionsprecher hoffte nach dem Anpfiff auf ein Aufbäumen des Tabellenletzten. Doch es blieb bei einem Aufflackern, dann erlosch das Feuer wieder. OT stand sicher in der Abwehr, kaufte den Nordbremern den Schneid ab und kreierte in regelmäßiger Folge Torchancen. Nachdem die TSV Farge-Rekum den Ball nicht aus der Gefahrenzone hatte befördern können, glückte Zedan Yoldas der vierte OT-Treffer (53.). Und nur sechs Minuten später ließ Miguel Troue gegen kopflose Farger das 5:1 folgen. Dann rettete zweimal der Pfosten den Tabellenletzten, den sechsten Gäste-Treffer in der 69. Minute wiederum durch Miguel Truoe aber konnten weder die Farger Abwehr noch die Balken des Tores verhindern.

Björn Reschke zog nach dem Schlusspfiff eine bittere Bilanz: „Wir haben uns mangels Einsatzwillen selbst geschlagen.“ Immer wieder habe es große Lücken im Zentrum gegeben, sei nicht konsequent gedeckt worden. Sein Trainerkollege Robert Stolp hatte sich den Ausflug nach Farge schwerer vorgestellt, freute sich aber, dass seine Mannschaft die Fehler des Gegners konsequent genutzt habe. Und natürlich darüber, dass OT die Abstiegsränge verlassen hat, die jetzt von Farge und DJK Blumenthal eingenommen werden.