Vom Trainer zum Spielertrainer: Denis Spitzer läuft beim Blumenthaler SV mangels Alternativen wieder als Innenverteidiger auf. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die Situation ist ein wenig verzwickt. Das Pokal-Halbfinale beim Fußball-Landesligisten FC Huchting am 28. März ist längst in den Köpfen, doch den FC Oberneuland hat der Blumenthaler SV im Spiel eins nach der Winterpause an diesem Freitag (19.30 Uhr, Florian-Wellmann-Stadion) vor der Brust. Ein Spagat gewissermaßen. Denn in der Bremen-Liga müssen die Nordbremer nach dem bislang enttäuschenden sechsten Rang nachlegen und im Pokal ist die Finalteilnahme jetzt Pflicht.

Apropos Pflicht. Der BSV-Vorsitzende Peter Moussalli hat die Mannschaft und das Trainerteam kürzlich bei einer Zusammenkunft in die Pflicht genommen. Er will Zusammenhalt sehen und dass sich alle für den Trainer zerreißen. Denn schließlich steht die Vertragsverlängerung mit Denis Spitzer noch aus, und nun wolle Moussalli neben den verbalen Bekundungen für Spitzer auch ein klares Zeichen auf dem Platz sehen. Ein Zeichen, bei dem es dem BSV-Boss nicht primär um das Ergebnis gehe, wie er betont: „Man kann auch 0:3 verlieren und trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben.“ Eine Klatsche ist das, was Moussalli jedenfalls nicht sehen will. Keine Klatsche bekommen und ein gutes Spiel abgeliefert – das ist das, was dem Blumenthaler SV beim 0:1 im Hinspiel gelang.

„Ein glückliches 1:0 für den FCO“, sagt BSV-Co-Trainer Gerrit Becker rückblickend, der wegen eines Trauerfalles in der Familie Spitzer den Trainer zusätzlich entlastet. Zwar seien die Karten im Rückspiel neu gemischt und der FCO sehr stabil, ohne Chance sieht Becker die Nordbremer aber nicht. „Wir müssen uns beweisen“, sieht er sein Team vor der Aufgabe, sich in den verbleibenden zwölf Bremen-Liga-Spielen zu steigern. Becker: „Es ist klar, dass wir in der Meisterschaft keine Rolle mehr spielen, auch wenn wir uns das anders vorgestellt hatten. Aber wir schauen schon Richtung Platz drei.“ Dass der Fokus aber auf das Pokalspiel gerichtet wird, daraus macht weder Gerrit Becker, noch seine Mitstreiter am Burgwall ein Hehl. Pokal hat Priorität.

Bestens aufgestellt im Meisterschaftskampf ist indes der FC Oberneuland. Und der hat eine Vorbereitung hinter sich, die völlig gegensätzlich zu der des BSV verlief. Namhafte und spielstarke Gegner – darunter Bundesligist VfL Wolfsburg – reihten sich förmlich aneinander. Der Blumenthaler SV testete indes gegen OSC Bremerhaven (3:3), SV Heiligenfelde (0:2), VfL Stenum (2:0), TSV Achim (6:1) und den TSV Bassen (3:1). Gerade die Partien gegen die drei niedersächsischen Bezirksligisten sollten jedoch einen besonderen Zweck erfüllen. Und damit wären wir wieder beim eingangs erwähnten Spagat. „Stenum, Achim und Bassen sollten dem Profil des FC Huchting entsprechen. Sie quasi abbilden“, erklärt Gerrit Becker, der die Gegner als rustikal und körperbetont auftretend beschreibt.

„Die letzten Ergebnisse lassen einen positiven Trend erkennen“, wähnt Peter Moussalli das Team auf einem guten, auch wenn der Hochgeschwindigkeits-Fußball des FC Oberneuland und der anderen Topteams der Bremen-Liga natürlich eine ganz andere Herausforderung mit sich bringen wird. Einer Herausforderung, der sich Denis Spitzer bis auf weiteres auf dem Feld stellen wird. „Es ist anhand des Torverhältnisses ja leicht zu erkennen, wo der Schuh drückt“, redet Gerrit Becker nicht drumherum, was der Trainer auf dem Feld bewirken soll. Die Anzahl der Gegentreffer – 40 in 18 Partien – soll reduziert werden.

Und so lange es die personelle Lage (Trainingsrückstand bei Dennis Jordan, Kreuzbandriss bei Lars Janssen) erfordert, wird Denis Spitzer als Innenverteidiger auflaufen. Was auch für ihn ein Spagat ist: denn als Spielertrainer steht man unter besonderer Beobachtung und kann das Spiel selbst nur sehr eingeschränkt beobachten.

Nach den fünf Liga-Spielen gegen FC Oberneuland, SG Aumund-Vegesack, Leher TS, BTS Neustadt und Habenhauser FV sowie dem Pokal-Halbfinale beim FC Huchting wird sich gezeigt haben, wie der Blumenthaler SV mit der verzwickten Situation, die Liga nicht zu vernachlässigen und sich im Pokal keine Blöße zu geben, klargekommen ist.