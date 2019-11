Der Blumenthaler Kapitän Uwe Jaschik kann nach dem Doppelwettkampf in der Bogen-Landesliga Ost in Tarmstedt zufrieden sein – liegt seine Mannschaft doch auf dem zweiten Tabellenplatz. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Noch nie war der Blumenthaler SV so gut. Die Bogenschützen grüßen nach dem Doppelwettkampf in der Landesliga Ost in Tarmstedt erstmals von Platz zwei. „Es lief für uns wie geschnitten Brot. Das hat Spaß gemacht“, meinte Blumenthals Kapitän Uwe Jaschik. Dabei mussten die Nordbremer auf den beruflich verhinderten Sebastian Erasmi und auf den erkrankten Thomas Traue verzichten – dafür feierte Neuzugang Sebastian Siede ein starkes Debüt.

„Obwohl wir Sebastian ins kalte Wasser geschmissen haben, war er gar nicht nervös. Er hat seine Aufgabe sehr souverän gelöst“, stellte Jaschik fest. Nur Uwe Jaschik selbst erzielte noch bessere Ergebnisse als der Neuling, der noch nicht lange dabei ist und sich das Bogenschießen selbst mithilfe des Internets beibrachte. Die Blumenthaler spielten das Liga-Prozedere nur einmal vorher im Training mit ihm durch. „Ich war gut drauf und fehlerfrei“, freute sich Uwe Jaschik. Da neben dem BSV-Spartenleiter und Sebastian Siede nur noch seine Tochter Ronja Jaschik sowie Coach Bernd Rulfs mit von der Partie waren, wurde es eine harte Probe für die Kondition und die Konzentration für die Nordbremer mit insgesamt 14 Duellen.

„Wir sind am Ende ziemlich platt gewesen“, räumte Uwe Jaschik ein. Die Blumenthaler entschieden am ersten Wettkampftag fünf von sieben Partien zu ihren Gunsten. Nur der spätere Klassenbeste Hagener SV war eine Nummer zu groß. Gegen den Nordrivalen Vegesacker SV gab es ein Unentschieden. Am Nachmittag unterlagen die Nordbremer dann überraschend zum Auftakt dem SV Adolphsdorf. „Vielleicht war die Mittagspause zu lang oder das Essen zu gut“, vermutete Jaschik. Seine Formation fing sich aber schnell und bezwang zum Abschluss des zweiten Wettkampftages sogar Hagen.

„Mit dem Ausgang des Doppelwettkampfes sind wir zufrieden“, bilanzierte der Abteilungsleiter des Vegesacker SV, Christian Steinkamp. Für Vegesack liefen mit Timo Wunram, Jens Wesling und Günter Dreher-Esders nur drei Akteure auf. Am ersten Wettkampftag landeten sie zwei Siege und zwei Remis. Am Nachmittag gesellten sich drei Siege und ein Unentschieden dazu – dies langte zu Position fünf. „Der zweite Wettkampf gegen Adolphsdorf war besonders spannend. Nach den ersten beiden Sätzen lagen wir bereits mit 0:4 zurück. Aber durch die gute Teamleistung konnten die nächsten beiden Durchgänge gewonnen werden“, teilte Steinkamp mit. Vegesack bog den Spieß mit einem 6:4 noch komplett um. „Das Team hat aber nicht nur in diesem einen Match, sondern den ganzen Tag über wirklich gute Arbeit geleistet“, zog Christian Steinkamp ein positives Fazit. Besonders konstant gestaltete dabei Günther Dreher-Esders die Wettkämpfe.

„Bei den beiden anderen hielten sich Höhen und Tiefen die Waage. Allerdings hatten alle durch die lange Beanspruchung mal einen richtigen Durchhänger“, informierte Vegesacks Pressesprecher Georg Veltl. Die anderen Vegesacker waren durch Krankheit oder private Verpflichtungen verhindert. Georg Veltl freute sich besonders über unerwartete Punkte gegen vermeintlich stärkere Gegner wie die BSG Osterholz-Scharmbeck II. „Der 6:4-Gewinn über Adolphsdorf verschaffte dann wieder zusätzliche Reserven für die weiteren Wettkämpfe“ (Veltl).

Der TSV Lesumstotel musste auf seinen beruflich verhinderten Mannschaftsführer Ergun Orman verzichten. Björn Müller, Jan Pink, Peter Brand, Holger Schönert und Neuling Wulf Frost machten ihre Sache aber ordentlich. „Ich fand unsere Punktzahl aber schon recht ansprechend“, sagte Ergun Orman. Er zeigte sich erstaunt über die guten Leistungen des SV Adolphsdorf und freute sich besonders über einen Sieg über die BSG Osterholz-Scharmbeck II. „Wir waren besser als erwartet“, so Orman. Er selbst weise mit seinem neuen Bogen, bei dem das Mittelteil komplett verändert wurde, allerdings noch einen Trainingsrückstand auf. „Es wäre schon gut, wenn wir den sechsten Platz halten könnten“, erklärte Orman. Dann würde der TSV auch automatisch die Klasse halten. Mit dem nicht angetretenen SV Wendisch-Evern, der seine Lizenz für die Landesliga zurückgab, steht bereits ein Absteiger fest. Der nächste Wettkampftag findet am 11. Januar in der Halle Sandwehen statt.

Weitere Informationen

1. Wettkampftag

TSV Lesumstotel - Blumenthaler SV 2:6; Hagener SV - SV Adolphsdorf 2:6; BSG Osterholz-Scharmbeck II kampflos 6:0; MTV Lübberstedt - Vegesacker SV 6:0; MTV Lübberstedt - TSV Lesumstotel 6:0; Blumenthaler kampflos 6:0; SV Adolphsdorf - BSG Osterholz-Scharmbeck II 2:6; Vegesacker SV - Hagener SV 3:7; Blumenthaler SV - SV Adolphsdorf 6:4; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Vegesacker SV 0:6; Hagener SV - TSV Lesumstotel 6:0; MTV Lübberstedt kampflos 6:0; Hagener SV kampflos 6:0; SV Adolphsdorf - MTV Lübberstedt 2:6; Vegesacker SV - Blumenthaler SV 5:5; BSG Osterholz-Scharmbeck II - TSV Lesumstotel 4:6; SV Adolphsdorf - Vegesacker SV 6:0; TSV Lesumstotel kampflos 6:0; MTV Lübberstedt - Hagener SV 2:6; Blumenthaler SV – BS Osterholz-Scharmbeck II 6:0; BSG Osterholz-Scharmbeck II - MTV Lübberstedt 0:6; Blumenthaler SV - Hagener SV 2:6; Vegesacker SV kampflos 6:0; TSV Lesumstotel - SV Adolphsdorf 0:6; Hagener SV – BSG Osterholz-Scharmbeck II 6:0; Vegesacker SV - TSV Lesumstotel 5:5; Blumenthaler SV - MTV Lübberstedt 6:2; SV Adolphsdorf kampflos 6:0

2. Wettkampftag

Vegesacker SV - SV Adolphsdorf 6:4; Blumenthaler SV - BSG Osterholz-Scharmbeck II 2:6; Hagener SV kampflos 6:0; MTV Lübberstedt - TSV Lesumstotel 4:6; MTV Lübberstedt - Vegesacker SV 0:6; SV Adolphsdorf kampflos 6:0; BSG Osterholz-Scharmbeck II - Hagener SV 2:6; TSV Lesumstotel - Blumenthaler SV 6:4; SV Adolphsdorf - BSG Osterholz-Scharmbeck II 6:2; Hagener SV - TSV Lesumstotel 6:0; Blumenthaler SV - Vegesacker SV 6:0; MTV Lübberstedt kampflos 6:0; Blumenthaler SV kampflos 6:0; BSG Osterholz-Scharmbeck II - MTV Lübberstedt 6:0; TSV Lesumstotel - SV Adolphsdorf 0:6; Hagener SV - Vegesacker SV 5:5; BSG Osterholz-Scharmbeck II - TSV Lesumstotel 7:1; Vegesacker SV kampflos 6:0; MTV Lübberstedt - Blumenthaler SV3:7; SV Adolphsdorf - Hagener SV 0:6; Hagener SV - MTV Lübberstedt 6:2; SV Adolphsdorf - Blumenthaler SV 6:4; TSV Lesumstotel kampflos 6:0; Vegesacker SV – BSG Osterholz-Scharmbeck II 4:6; Blumenthaler SV - Hagener SV 6:4; TSV Lesumstotel - Vegesacker SV 6:2; SV Adolphsdorf - MTV Lübberstedt 6:2; BSG Osterholz-Scharmbeck II kampflos 6:0

Tabelle: 1. Hagener SV 78:28 Sätze/23:5 Mannschaftspunkte: 2. Blumenthaler SV 72:44/19:9; 3. SV Adolphsdorf 66:40/18:10; 4. BSG Osterholz-Scharmbeck II 51:51/14:14; 5. Vegesacker SV 54:56/13:15; 6. TSV Lesumstotel 44:62/13:15; 7. MTV Lübberstedt 51:51/12:16; 8. nicht angetretenes Team 0:84/0:28 KH