Yasin Chaaban (Mitte) steht dem Blumenthaler SV nach abgelaufener Gelbsperre gegen den TSV Grolland wieder zur Verfügung. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. An den beiden noch ausstehenden Spieltagen in der Fußball-Bremen-Liga klärt sich die Frage, wer die Nummer eins in Bremen-Nord ist. Mit einem ­Heimsieg über das Schlusslicht TSV Grolland würde der Blumenthaler SV am Sonnabend um 15 Uhr einen großen Schritt in Richtung Verteidigung des fünften Platzes direkt vor der zwei Zähler entfernten SG Aumund-Vege­sack machen. Die SAV empfängt bereits um 14 Uhr den Zehnten ESC Geestemünde.

SG Aumund-Vegesack – ESC Geestemünde: „Wir schauen in erster Linie auf uns. Wenn wir dann am Ende aber vor Blumenthal liegen sollten, wäre es natürlich umso besser“, sagt Vegesacks Coach Björn Krämer. Vor der Saison habe aber im Jahr eins nach dem Umbruch noch niemand das Ziel ausgegeben, den Lokalrivalen hinter sich zu lassen. Der ESC Geestemünde kommt auf den ersten Blick als graue Maus aus dem Mittelfeld der Tabelle daher.

Doch ein zweiter Blick verrät, dass sich die Bremerhavener auf Rang vier der Rückrundentabelle befinden und sogar die derzeit formstärkste Mannschaft der Liga sind. Dazu trägt auch der in der Winterpause für eine Ablösesumme von 3000 Euro vom Vertreter aus der Landesliga Lüneburg, FC Eintracht Cuxhaven, zum ESC gewechselte Goalgetter Steffen Rohwedder mit seinen Toren bei. „Geestemünde hat schon den einen oder anderen Spieler in seinen Reihen, auf den wir aufpassen müssen“, gibt Krämer zu bedenken. Er habe auch angesichts des starken Laufes des Gegners großen Respekt vor den Seestädtern.

Sogar auf Platz drei der Rückrundentabelle liegt die SAV. „Wir haben auch bis auf das Spiel in Blumenthal eine gute Rückrunde hingelegt und möchten die Saison mit zwei Siegen beenden“, erklärt Björn Krämer. Er hat aber die größten Personalsorgen seit langer Zeit. Neben den verletzten Marcel Burkevics, Elias Steege und Christian Kolek fallen auch der nach wie vor gesperrte Torwart Marvin Ekuase sowie der beruflich verhinderte Matthias Märtens aus. Ein Einsatz der angeschlagenen Marius Bosse und Ferdi Uslu scheint zudem eher unwahrscheinlich. Von den A-Junioren wird wieder Fahruddin Ramic dabei sein.

Blumenthaler SV – TSV Grolland: Auch Blumenthals Coach Malte Jaskosch plagen personelle Probleme. Ali Dag fällt mit einer Schulterprellung aus. „Ali hätte schon beim 2:0-Sieg beim VfL 07 Bremen eigentlich nicht spielen dürfen“, betont Jaskosch. Ibrahim Fidan und Denis Spitzer müssen mit Knie- beziehungsweise Rückenbeschwerden passen. Arne Meyer hält sich aus beruflichen Gründen in den USA auf. Torhüter Malte Vollstedt ist nach seinem Comeback im Findorff in den Urlaub gestartet. Dafür steht aber mit Jascha Tiemann der andere Keeper und Pokalheld aus dem Halbfinale bei der SFL Bremerhaven wieder zur Verfügung. Auch Malte Tietze und Yasin Chaaban kehren nach abgelaufener Gelbsperre ins Team zurück.

„Alles andere als ein Sieg gegen das Schlusslicht wäre eine riesige Enttäuschung“, redet Malte Jaskosch nicht lange um den heißen Brei herum. Er warnt aber vor den Offensivkünsten des Letzten, die dieser zuletzt auch mit vier Toren bei der 4:6-Schlappe gegen die SAV unter Beweis gestellt habe. „Grolland ist vorne gut aufgestellt. Die Schwächen sind daher eher im Defensivbereich zu suchen. Dennoch wird es nicht so einfach, Grolland zu schlagen“, versichert Jaskosch. Die Gäste können befreit aufspielen, da der Klassenerhalt nicht mehr möglich ist. Die Blumenthaler ordnen derzeit alles dem Pokalfinale am 21. Mai gegen den BSC Hastedt unter. „Wir sehen die beiden noch ausstehenden Partien im Hinblick auf das Pokalfinale“, bestätigt Malte Jaskosch.