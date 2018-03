Bremen-Nord. Tabellenführer ist zwar die mit 24:14 gegen Bremen 1860 siegreiche HSG Vegesack-Hammersbeck, doch die hat drei Partie mehr als der SVGO I absolviert. Die HSG Lesum/St. Magnus war spielfrei.

SV Grambke-Oslebshausen I – SV Grambke-Oslebshausen II 27:12 (17:7): „Viele vergebene Chancen und technische Fehler verhinderten einen noch höheren Sieg für uns“, bilanzierte Stephan Rix. Er räumte allerdings ein, dass ihm letztendlich auch ein Erfolg mit einem Tor Unterschied über die eigene Vertretung gereicht hätte. „Es ist schon immer eine doofe Geschichte, gegen den eigenen Verein zu spielen“, gab Rix zu bedenken. Er freute sich besonders darüber, dass Elisadel Libchen nach ihrem Praktikum in Süddeutschland wieder zum Team gestoßen war.

Bereits nach sieben Minuten ­verwandelte Nicole Tesch einen Siebenmeter zu einer 6:1-Führung für den Titelfavoriten. Erst dann fand auch der Außenseiter ein wenig besser in die Partie. „Am Anfang stand die Abwehr nicht gut. Wir waren nervös und unkonzentriert. Daraus resultierten jede Menge Pass- und Fangfehler sowie Tempogegenstöße“, erklärte die selbst nicht mitwirkende Jana Pahler vom SVGO II. Sabrina Grieme ­sorgte zunächst mit einem verwandelten Siebenmeter zum 4:9 dafür, dass der Abstand nicht noch größer wurde. Doch dann zog der ­Titelkandidat mit einem 5:0-Lauf bereits vorentscheidend auf 14:4 davon.

Gleich nach der Rückkehr aus den Kabinen verpasste es Sabrina Grieme, den Abstand per Siebenmeter zu verringern. Insgesamt ließen die Gäste drei Siebenmeter ungenutzt verstreichen. Der Favorit baute seinen Vorsprung auf 23:8 aus. In der Folge­zeit gestaltete der Achte die vereinsinterne Auseinandersetzung noch ein bisschen ausgeglichener, sodass es bis zum Ende bei dieser Tordifferenz blieb. Es war ein sehr faires Derby mit nur einer einzigen Zeitstrafe. ­Diese kassierte Sabrina Grieme in der 24. Minute. Rieke Hapke traf aber in dieser ­Phase sogar in Unterzahl mit einem Siebenmeter für die Gäste ins Schwarze.

SV Grambke-Oslebshausen I: Drees, Zachow; Stämmerling, Schwenkler (6), Libchen (1), Hett (1), Iordanidis (5/1), Stucke (2/1), von Leesen (5), Tesch (1/1), Schultze (5), Czernek, Voß (1).

SV Grambke-Oslebshausen II: Fricke; Voß (1), Grieme (6/2), Rathjen, Siuts (2), Schmidt, Ruete, Schultze, Raschen, Hapke (3/2).

HSG Vegesack-Hammersbeck – Bremen 1860 21:14 (12:8): „Wir kamen gut ins Spiel und führten schnell 4:0. In der 19. Minute beim Stand von 10:4 war das Spiel praktisch schon zu unseren Gunsten gelaufen“, teilte HSG-Coach Carsten Blum nach dem neunten Sieg im zwölften Saisonspiel mit. Seine Mannschaft habe in der Folgezeit einen Gang zurückgeschaltet, sodass der Gast den Abstand zur Pause ein wenig verringerte. „In der zweiten Hälfte konnten wir zwar nicht unser gutes Spiel aus den ersten 20 Minuten wieder aufnehmen. Aber es reichte immer noch, um uns beim Stande von 13:10 wieder nach und nach abzusetzen“, berichtete Blum. Über ein 15:10 eilte der Tabellenführer auf 19:12 davon. „Zwar versuchte 1860 alles, um sich wieder ins Spiel zu bringen. Aber es gelang nicht, uns unter Druck zu setzen“, stellte Carsten Blum fest.

Nadine Rattai setzte mit dem Treffer zum 21:14, der ihr insgesamt vierter war, bereits fünf Minuten vor dem Ende für den Schlusspunkt. In den verbleibenden Minuten dominierten dann die beiden Abwehrreihen. Mit fünf verwandelten Siebenmetern bei insgesamt sechs Versuchen verzeichneten die Gastgeberinnen eine recht gute Treffer­quote. Nur Susann Lüders vermochte das Heimteam mit ihren sechs Toren ein wenig zu ärgern. „Unser Sieg war letztendlich nie gefährdet“, ließ Carsten Blum abschließend wissen.

HSG Vegesack-Hammersbeck: Ludemann, Rasch; Rattai (4), Weiß (1), Gerber (3/2), Anders (2), Stelljes, Schacht (5), Kammerloch (1), Zielonka (5/3).