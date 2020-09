Philip Wollschläger (am Ball) kassierte mit Basketball Lesum/Vegesack im dritten Oberliga-Spiel die dritte Niederlage. Die Partie gegen BG '89 Rotenburg/Scheeßel ging mit 64:75 verloren. (CARMEN JASPERSEN)

Bremen-Nord. Nun ist der Fehlstart für die Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) vollends perfekt. Auch im dritten Anlauf setzte es eine empfindliche Niederlage, dieses Mal nahm die BG '89 Rotenburg/Scheeßel beim 75:64 (42:27) beide Punkte mit aus der Halle Heisterbusch.

Den Gegner, der sein erstes Saisonspiel absolvierte, hatten die Gastgeber so nicht erwartet. Im Vorfeld war man davon ausgegangen, man müsse sich vornehmlich auf die Brüder Tom und Max Louis Jacob Reinhard konzentrieren, doch mit dieser Annahme lag man bei BLV daneben. „Es war nicht der Underdog, Rotenburg kam als sehr robuste, körperlich starke Mannschaft daher“, erklärte BLV-Headcoach Mario Gäbler. Und außer dem kleineren der beiden Reinhard-Brüder, Tom Reinhard (18/2), punkteten auch noch Malte Sievers (18), Robert Wohlberg (12/2) sowie Magnus Kirschstein (11/3) jeweils zweistellig. Beim BLV-Team, dessen Wurfquote erneut schwach war, schafften dies vor erneut leeren Rängen lediglich Lennart Bäuning und Hermann Gottwich. Dabei war es gar nicht einmal die Offensivleistung der Nordbremer, die den Ausschlag zugunsten der Gäste gab, sondern erneut eine unzureichende Vorstellung in der Verteidigung in Spielhälfte eins.

„Wie in den Partien zuvor bringen wir nicht von der ersten Minute an das auf das Spielfeld, was nötig ist, um ein Spiel zu gewinnen“, bilanzierte Mario Gäbler recht angefressen. „Ich bin tierisch enttäuscht, weil ich weiß, dass viel mehr in der Mannschaft steckt“, so Mario Gäbler, der ergänzte: „Die Frage ist: Warum nicht von Anfang an?“ So ging das erste Viertel recht deutlich mit 26:12 an die Gäste, leichte Besserung aus BLV-Sicht trat in den zweiten zehn Minuten ein. Diesen Abschnitt gaben die Gastgeber lediglich mit 15:16 ab.

In der zweiten Halbzeit dann der Umschwung: 18:18 im dritten Viertel und sogar ein Viertelgewinn zum Abschluss mit 19:15. Doch wieder einmal war es da bereits zu spät. „Hätten wir in der ersten Halbzeit vernünftig verteidigt, hätte es zum Sieg gereicht. Aber so war Rotenburg an diesem Tag einfach besser als wir“, konstatierte Mario Gäbler. Durch fehlende Konstanz im Rebound-Verhalten kamen die Gäste im ersten Spielabschnitt einfach zu zu vielen zweiten Wurfmöglichkeiten, die sie weidlich für Korberfolge nutzten.

Durch die vierwöchige Herbstferien-Pause bis zum nächsten Punktspiel hat die BLV-Mannschaft nun viel Zeit, ihre Wunden zu lecken. Neuzugang Christian Depken, der nach einem Viertel mit Knieproblemen passen musste, kann ebenso gesunden wie der als sicherer Korbschütze bisher schmerzlich vermisste Thorben Rybarczik.

Verabschiedet wurde hingegen zunächst der BLV-Vereinsvorsitzende Philip Moritz Wollschläger, der zum Studieren nach Schweden geht. „Wir hätten ihm zum Abschied gerne einen Sieg geschenkt“, sagte Mario Gäbler. Doch dazu hätten alle Nordbremer eben in der Verteidigung von Anfang an härter zupacken müssen.

Basketball Lesum/Vegesack: Bäuning (13), Depken, Dierks (2), Hermann Gottwich (16/2 Dreier), Michael Gottwich (4), Gözcü, Gran (4), Ilinseer (7), Kück, Maibaum (7/1), Sirowi (9/1), Wollschläger (2).