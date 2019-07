Das TTK-Duo Paulina Seidelmann (links) und Jonas Wood waren nach einer Pause wieder im Einsatz. (Eduard Tovkac)

Vegesack. "Die ungewöhnliche Umgebung hinterließ bei den angereisten Paaren einen bleibenden Eindruck. Wir haben noch nie in einem Autohaus ein Turnier getanzt. Der Veranstalter hat sich aber viel Mühe gegeben, die Räumlichkeiten schön herzurichten,“ kommentierte die Tänzerin vom TTK Grün-Weiß Vegesack, Sabrina Obuch, nach dieser gelungenen Veranstaltung.

In der Hauptgruppe D-Latein gingen zunächst Paulina Seidelmann und Jonas Wood, nach rund acht Monaten Pause, im Einzeltanzen wieder an den Start. Bei diesem Comeback konnte sich das Duo für das Semifinale qualifizieren. Für den Einzug in das Finale reichte es allerdings nicht – in einem Feld, in dem die Paare unterschiedliche Stärken und Schwächen zeigten. „Das Turnier hat viel Spaß gemacht, obwohl es wirklich sehr, sehr heiß war,“ äußerte sich der TTK-Akteur Jonas Wood dann nach dem Event.

Ebenfalls am Start waren in Delmenhorst Sabrina Obuch und Niklas Curtius, sowie Kira Goetz und Jordi Kleinschmit. „Als wir das Startfeld gesehen haben, war uns direkt klar, dass das kein Spaziergang wird. Die Paare waren schon alle gut austrainiert“, meinte Niklas Curtius.

Nach einer guten Vorrunde konnten sich Goetz/Kleinschmit für das sechspaarige Finale qualifizieren. Obuch/Curtius schlossen knapp dahinter auf dem achten Platz ab. Im anschließenden Finale überzeugte das Vegesacker Duo Goetz/Kleinschmit die fünf Wertungsrichter und platzierte sich mit paarbezogenem Tanzen und guter Dynamik letztlich auf dem zweiten Rang.