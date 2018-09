Das Damenteam der Startgemeinschaft Osterholzer Leichtathleten (SOL) landete in Verden auf Platz elf (von links): Lena Hildebrandt, Tia Kettelhake, Julia Fuhrmann, Jana Müller-Schmidt, Lea Püschner, Cana Niemann, Dorothea Hopfmüller und Melissa Steinwachs. (Wagner)

Marßel. In Bad Harzburg vertrat sie die Bremer Farben in den Disziplinen Kugelstoßen und Speerwurf der weiblichen Jugend U 16. Ihre Berufung hatte Hoffmann durch ihre aktuelle Bremer Spitzenposition im Wurfbereich gerechtfertigt.

Die Nominierung war Lohn für Hoffmanns konstante Leistungen, aber auch für die gesamte Jugendarbeit der SG Marßel. „Bente war die einzige Athletin aus einem kleinen Leichtathletikverein ohne jegliche Kaderbildungen“, hob ihr Trainer Gerold Christen die Auszeichnung hervor. Nicht erwartet werden konnte eine vordere Wettkampfplatzierung von Bente Hoffmann. Mit 27,24 Metern im Speerwurf und 9,58 Metern im Kugelstoßen steuerte sie drei Punkte zum Gesamtergebnis des Bremer Verbands bei. „Damit blieb Bente in beiden Disziplinen nur wenige Zentimeter unterhalb ihrer Bestleistungen“, informierte Christen. Nach seiner Ansicht habe sie das Optimum aus sich herausgeholt. „Bente hatte zwar keine Chance gegen die Spezialistinnen, ist aber nun um eine wertvolle Erfahrung reicher“, betonte Gerold Christen.

Bente Hoffmann trug auch mit 14,46 Sekunden im 100-Meter-Sprint und 3:04,90 Minuten im 800-Meter-Lauf zum neunten Platz der SG Marßel bei den Landesmeisterschaften von Bremen/Niedersachsen in der Frauen-Mannschaft in Verden bei. Hoffmann gehörte zudem zur zweiten Marßeler 100-Meter-Staffel. Am Ende fuhren die Nordbremerinnen 6661 Punkte ein. Die siegreiche StG Ankum-Lingen-Werlte kam auf insgesamt 7417 Zähler. Beste Marßelerinnen über die 100 Meter waren fast zeitgleich Charlotte Hesse (13,82) und Franka Zidlicky (13,82). Rebecca Christen (2:38,16) und Lilli Hampe (2:45,86) überzeugten im 800-Meter-Lauf.

Im Hochsprung glänzte Lilli Hampe zudem mit übersprungenen 1,52 Metern. Im Weitsprung verpassten Rebecca Christen (4,93) und Charlotte Hesse (4,88) nur knapp die Fünf-Meter-Marke. Finja Sonnenburg wartete im Kugelstoßen immerhin mit 8,75 Metern auf. Auch mit 24,33 Metern im Diskuswerfen stellte Sonnenburg das Maß der Dinge in ihrer Mannschaft dar. Die erste SGM-100-Meter-Staffel mit Franka Zidlicky, Charlotte Hesse, Rebecca Christen und Karen Jendrek benötigte eine Zeit von 53,35 Sekunden. Zum Marßeler Team zählten auch noch Johanna Christen sowie Carlotta Michaelsen.

Die SG Osterholzer Leichtathleten (SOL) belegte mit 6302 Punkten den elften Rang bei den Frauen. Mitglieder dieser Formation waren Cana Niemann, Tia Marie Kettelhake, Julia Fuhrmann und Lea-Pauline Püschner vom TV Schwanewede. Niemann und Fuhrmann sprangen beide 1,44 Meter hoch und 4,38 beziehungsweise 4,33 Meter weit. Kettelhake (4,58) und Püschner (4,52) hatten im Weitsprung sogar noch mehr zu bieten. Auch die Kugelstoßweiten von Julia Fuhrmann (8,16) und Lea-Pauline Püschner (7,65) konnten sich durchaus sehen lassen.

Im Diskuswerfen gab Tia Marie Kettelhake mit 17,25 Metern den Ton in ihrer Mannschaft an. Aber auch Lea-Pauline Püschner wusste mit 16,87 Metern zu gefallen. Tia Kettelhake und Julia Fuhrmann beteiligten sich an der 100-Meter-Staffel, die nach 55,33 Sekunden im Ziel begrüßt wurde.

Die weibliche SOL-U16-Formation holte beim Triumph des VfL Stade (8162) den fünften Platz mit 6381 Zählern. In der SOL-Staffel waren mit Fynia Zarss, Foelke El-Kharbotly, Amilia Acarsoy, Jane-Lotte Oeljeschläger, Alina Wartenberg und Emily Stockhinger gleich ein halbes Dutzend Athletinnen vom TV Schwanewede sowie Katharina von der Heide und Anna-Lena Schnakenberg von der TuSG Ritterhude am Start.

Hervorzuheben waren die 1,40 Meter von Katharina von der Heide im Hochsprung, die 4,12 Meter im Weitsprung von Alina Wartenberg, die 16,40 Meter von Emily Stockhinger im Speerwurf-Wettbewerb sowie die Darbietungen von Jane-Lotte Oeljeschläger (6,95), Alina Wartenberg (6,09) und Emily Stockhinger (6,08) im Kugelstoßen. Das 100-Meter-Staffel-Quartett mit Emily Stockhinger, Amilia Acarsoy, Katharina von der Heide und Anna-Lena Schnakenberg erreichte zudem eine Zeit von 61,55 Sekunden.