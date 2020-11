Neu-Trainer Nico Hamann hat beim Fußball-Bezirksligisten TSV Lesum-Burgdamm mittelfristig sehr ambitionierte Ziele. Doch nach der Beendigung der Aussetzung des Spielbetriebes geht es vorerst nun darum, die Weichen für den Klassenerhalt zu stellen. (WK)

TSV-Spartenleiter Marco Jakubek möchte aber nicht von vier, sondern höchstens von zwei bis drei Übungsleitern in dieser Spielzeit sprechen. „Sebastian Ahmet hat es nur aus der Not heraus für zwei Wochen gemacht“, stellt der 44-Jährige klar.

Und auch Halil Acar habe von Anfang an gesagt, dass er das Amt nur so lange ausübe, bis ein Nachfolger für den Ende September nach dem 4:1-Erfolg über den TuS Schwachhausen II zurückgetretenen Oktay Özdemir feststehe – der ist nun mit Nico Hamann gefunden. Hamann war bis vor zwei Jahren Spielertrainer bei der SG Marßel in der Kreisliga A. „Lesum ist ein Verein mit einer solch großen Tradition. Der ist noch einmal eine Nummer größer, als die meisten anderen Vereine. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als das Angebot kam“, verrät Hamann.

Der 43-Jährige stand im Jahre 2018 noch als Torwart bei der SG Marßel zwischen den Pfosten, verletzte sich dann aber schwer. Auch wenn er sich mittlerweile davon erholt hat, wird der Bundeswehrsoldat in Lesum ausschließlich als Trainer fungieren. Nico Hamann bringt Noradenn Aoulad-Ali als Co-Trainer mit, der ihm auch bereits in seiner Marßeler Trainerzeit unterstützte. „Wir zwei sind wie Pech und Schwefel. Ich habe deshalb auch gesagt, dass ich es nur mit ihm zusammen mache“, erklärt der Soldat. Gemeinsam hätten sie sich bereits drei Partien ihrer neuen Mannschaft angeschaut.

Sonntagstraining geplant

„Durch die mangelhafte Vorbereitung fehlt es dem Team an Kondition“, hat Nico Hamann dabei erkannt. Um die körperlichen Defizite auszugleichen, sei die Mannschaft aber sogar bereit, ein zusätzliches Training am Sonntag einzulegen. „Das Team geht unangenehme Wege, um die konditionellen Probleme auszugleichen“, freut sich Hamann. Wegen des Lockdown liegt dieses Vorhaben aber zunächst einmal auf Eis, lediglich mit individuellen Trainingseinheiten können die Spieler jetzt den Grundstein für die Zeit nach der weitgehenden Aussetzung des Amateursports legen.

Der Tabellenvierzehnte der vergangenen Saison wolle sich nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs erst einmal stabilisieren. „Nico weiß genau, was er will. Zunächst einmal geht es darum, in der Saison anzukommen und hinten nicht mehr so offen zu sein“, erklärt Marco Jakubek. Von den ursprünglichen Saisonzielen der Lesumer ist nicht mehr viel übrig. Diese wollten unter Oktay Özdemir eigentlich einen der ersten fünf Plätze belegen. „Vom Potenzial her wäre dies auch möglich gewesen“, versichert Jakubek. Von diesem Ziel haben sich die Lesumer aber längst verabschiedet. „Jetzt zählt kurzfristig erst einmal nur der Klassenerhalt“, betont Nico Hamann. Langfristig wolle er aber mit dem Klub wieder in die Bremen-Liga zurück. „Lesum hat immerhin 31 Jahre in der Verbandsliga gespielt“, blickt Hamann zurück.

Weshalb Oktay Özdemir auf eine sehr kurze Vorbereitungszeit gesetzt hat, entziehe sich der Kenntnis von Marco Jakubek. „Ich bin da relativ weit raus“, erklärt der Abteilungsleiter. Ihm sei aber nicht entgangen, dass der Mannschaft bereits nach 50 bis 60 Minuten die Puste ausgehe. Jakubek könne sich auch keinen Reim darauf machen, dass die Nordbremer oft in den Spielen gegen gute Formationen auch selbst gut ausgesehen hätten. Den Vierten TuS Schwachhausen II besiegte der TSV bekanntlich mit 4:1. Im Match gegen den Sechsten SC Borgfeld II gab es immerhin ein 1:1-Remis. Hinzu kommt, dass sich die Lesumer bei der 1:2-Schlappe gegen den zwei Klassen höher angesiedelten TuS Komet Arsten im Pokalwettbewerb teuer verkauften. Beim 2:5 beim Fünften TSV Farge-Rekum präsentierte sich der Klub ein paar Tage nach dem Rücktritt von Oktay Özdemir allerdings ziemlich von der Rolle.

Kaum hatte Sebastian Ahmet sich bereit erklärt, das Team anstelle von Oktay Özdemir zu trainieren, setzte die Mannschaft in einer internen Absprache Halil Acar als Übergangstrainer durch, den viele noch aus der gemeinsamen Zeit beim Neurönnebecker TV kannten. „Ich bin aber kein Trainer und konnte der Mannschaft nur im konditionellen Bereich helfen“, räumt Acar ein. Er bat Marco Jakubek daraufhin, schnellstmöglich einen Nachfolger für ihn zu finden. „Die Mannschaft braucht einen richtigen Trainer“, urteilte Halil Acar. Nico Hamann ist ein solcher und möchte nun das Ruder bei dem auf einen Abstiegsplatz abgerutschten Verein herumreißen. „Die Mannschaft ist heiß und willig. Deshalb bin ich auch optimistisch, dass wir noch die Kurve kriegen“, zeigt sich Hamann zuversichtlich. Der aus Berlin stammende Coach wohnt seit 15 Jahren in Ritterhude und verrichtet seinen Dienst an der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt.

Die neue Konstellation weckt auch neue Hoffnungen im Spielerbereich. Marco Jakubek versucht, Kemal Kalac zurückzugewinnen, der unter Halil Acar nicht mehr spielen wollte. Bislang konnte Kalac allerdings nicht die Erwartungen erfüllen. Der vermeintliche Torgarant steht noch ohne Saisontor da. Bester TSV-Torschütze ist Stefan Rothermund mit vier Serientreffern. Die Nordbremer sind übrigens nur bedingt traurig, dass der Fußball derzeit ruht. „So haben unsere Verletzten Zeit zur Regeneration. Insofern spielt uns die Corona-Pandemie in die Karten“, ergänzt Marco Jakubek.