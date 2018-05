Lemwerder. Aufsteiger Lemwerder TV ist gemeinsam mit dem Ahlhorner SV IV erster Tabellenführer der Faustball-Verbandsliga der Männer. "Eine geile Nummer. Ein absolut nicht zu erwartender Ausgang", wunderte sich LTV-Trainer Uwe Kienast und geriet ob der vorzüglichen Vorstellung seines Teams geradezu ins Schwärmen: "Eine megastarke, bewegliche Abwehrleistung und Raumaufteilung aller Spieler." Voreilige Schlüsse, wohin die Reise in dieser Saison gehen könnte, wollte der Coach noch nicht ziehen: "Viele Gegner sind für uns eine Wundertüte. Wir warten mal den nächsten Spieltag ab."

Zur Erinnerung: In der Hallenrunde hatte der Lemwerder TV einen Coup gelandet und war als Aufsteiger über die Relegation in die Regionalliga aufgestiegen. Was Uwe Kienast mit der Wundertüte meint, wurde besonders im zweiten Spiel gegen SV Moslesfehn III deutlich. Die "Mossis" hatten mit Jens Kolb den ehemaligen Nationalmannschafts-Schlagmann aufgeboten.

Lemwerder TV – TSV Essel 2:0 (12:10, 14:12): Die LTV-Abwehr gewöhnte sich relativ zügig an die wegen der Rasenfeuchtigkeit schnellen Bälle und entschärfte sie gut. Zudem hämmerte Matti Kienast die Angaben mit stoischer Ruhe unerreichbar ins gegnerische Feld. Aus dem Spiel heraus lief vieles nach diesem Muster: Julian Aust glänzte bei der Annahme, Daniel Bartel legte anschließend präzise vor und Patrick Bartel verwandelte. Über 6:2, 9:6, 10:8 und 10:10 holte sich der LTV im Duell auf Augenhöhe den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang musste der LTV nach einer 10:6-Führung noch zittern, beim 10:11 hatte Essel plötzlich Satzball. "Unglücklich, dass wir den Satz nicht zumachen konnten", meinte Uwe Kienast und sah in dieser Phase einen Gegner, dem alles gelang. Das LTV-Quintett ließ jedoch nicht locker, überstand diese schwierigen Minuten und hatte nach 50 Minuten den ersten Verbandsliga-Sieg in der Tasche.

Lemwerder – SV Moslesfehn III 2:1 (10:12, 15:13, 13:11): Die 8:2-Führung des LTV – zustande gekommen mit sehr beweglicher Defensivarbeit, guten Angaben und optimal verwerteten Angriffsschlägen – erwies sich als trügerisch. Moslesfehn um Jens Kolb blieb absolut ruhig, und der Ex-Nationalspieler zeigte "uns mit präzisen taktischen Rückschlägen die Grenzen beziehungsweise Lücken auf". Lemwerder hingegen fehlte die Spielruhe, und nach einer 10:7-Führung folgte das bittere Satzende zum 10:12.

Im zweiten Durchgang stellte Uwe Kienast mehr Geschlossenheit fest, und der LTV sah bei den taktischen Bällen von Kolb besser aus: "Zum Teil sind sie mit spektakulären Flugeinlagen entschärft worden." Beim 8:8 zeichnete sich ein spannender Satzausgang ab, und dazu kam es auch. "Es ging auf hohem Niveau hin und her", erklärte Uwe Kienast und befand sich bei den Spielständen von 9:10, 11:10 und 13:13 zwischen Hoffen und Bangen. Mit dem 15:13 war das Tor zum dritten Satz geöffnet. Und in dem wurde es im "Bardowicker Kessel" (Uwe Kienast) nicht nur wegen der Spielstände, sondern auch wegen der steigenden Temperaturen so richtig heiß. Bei langen Ballwechseln zum 5:7-Zwischenstand befürchtete Uwe Kienast eine Niederlage.

Doch die Auszeit mit Erfrischungsgetränken erfolgte offenbar im richtigen Augenblick. Ein Ass von Patrick Bartelt und mehrere gute Abwehraktionen bauten die LTV-Spieler auf, sie machten aus dem 5:7 ein 10:8. Moslesfehn konterte zwar noch zum 10:10, doch nach 90 Minuten bei brütender Hitze bejubelte der LTV wenig später Saisonsieg Nummer zwei. "Unser Vorteil hier war letztlich die Variabilität unseres Angriffs. Wir konnten praktisch mit Patrick und Daniel Bartelt sowie Matti Kienast mit drei ganz unterschiedlichen Angriffsspielern agieren, was bei den sommerlichen Temperaturen ein großer Vorteil für uns war", bilanzierte Uwe Kienast.

Lemwerder TV – TSV Bardowick II 2:0 (11:9, 11:7): Matti Kienast kam jetzt in der Mitte zum Einsatz, um die harten Kernschläge der Gastgeber zu entschärfen. Viele Bälle nahm er direkt in der Luft an. Der LTV zeigte, dass er den dritten Sieg nachlegen wollte, setzte Akzente und versenkte die Bälle im Angriff entschlossen. "Im ersten Satz kamen wir in keiner Phase in Bedrängnis", stellte Uwe Kienast fest. Im zweiten Durchgang bemerkte er "eine gewisse Müdigkeit" und gab beim 3:5 mit einem Time-out und Umstellungen neue Impulse. Die Rechnung ging auf, über 8:5 ging es zum sechsten Satzgewinn des Spieltages.

Der Lemwerder TV spielte mit Patrick Bartelt, Matti Kienast, Daniel Bartelt, Patrick Suhren, Julian Aust und Lasse Kienast.