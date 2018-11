Anika Langpaap (Lemwerder TV) sicherte sich mit ihren Teamkolleginnen am dritten Punktspieltag der 2. Faustball-Bundesliga Nord in Wardenburg 2:2 Punkte. Nach der ersten vermeidbaren Punktspiel-Niederlage gegen den Ohligser TV (2:3) verteidigte das LTV-Team aber dennoch die Tabellenführung. (Christian Kosak)

Lemwerder. Ohne große Erwartungen waren die Faustballerinnen des Lemwerder TV zum dritten Punktspieltag der 2. Bundesliga Nord nach Wardenburg gefahren. Doch es lief trotz personellen Engpasses unerwartet gut, und am Ende hätte nach dem 3:1-Sieg gegen TV Voerde sogar noch ein Erfolg gegen den Ohligser TV herausspringen können. „Wir haben zu viel gewollt und sind dann eingebrochen. Woran das lag, kann ich mir nicht erklären“, sagte Trainer Arthur Dick nach der 2:3-Niederlage gegen den starken Ligagefährten.

Klassenprimus bleibt der LTV trotzdem. Er hat genau wie seine beiden unmittelbaren Verfolger 10:2 Punkte auf dem Konto, aber mit 17:5 ein besseres Satzverhältnis als der Tabellenzweite Ohligser TV (16:5) und der Wardenburger TV (15:8). Das Spitzentrio erspielte sich bereits jetzt ein komfortables Polster gegenüber dem Viertplatzierten Bayer 04 Leverkusen (6:4/12:8).

TV Voerde – Lemwerder TV 1:3 (2:11, 11:7, 8:11, 8:11): Lemwerder ging mit dezimierter Mannschaft ins Rennen. Janika und Marie Seemann waren verhindert, und Andrea Besser wird wegen einer Knieverletzung länger ausfallen. Dafür wurde Daniela Loseke reaktiviert, die aber nicht zum Einsatz kam. Arthur Dick ließ seine aus Stephanie Suhren, Anika Langpaap, Saskia Gehlhaus, Darja Seemann und Kira Hoffmann bestehende Crew durchspielen.

Das funktionierte gegen den TV Voerde zunächst hervorragend. Mit flexiblem Spiel überrollten die Lemwerderanerinnen ihren Gegner und gewannen hier verdient mit 11:2. Danach stellten sich die Faustballerinnen vom Niederrhein auf die Taktik des Tabellenführers besser ein und gingen im zweiten Satz in Führung. Beim 4:7 aus Sicht des LTV zog Arthur Dick dann die Reißleine und ermahnte seine Crew zu mehr Aufmerksamkeit. Im Anschluss kämpfte sich die Mannschaft noch einmal auf 7:7 heran, doch die letzten vier Zähler holte der TV Voerde und damit auch den Satzgewinn.

Niemals in Gefahr war der Sieg des LTV in Durchgang drei. Da ging das Team von Trainer Dick von Beginn an in Führung und gab diese bis zum Schluss nicht ab (11:8). Ganz anders der Verlauf im folgenden Durchgang: Nach einem 1:4-Rückstand pirschte sich der LTV langsam aber sicher nach vorn, und beim 8:7 hatte er erstmals die Nase vorn. Beim 9:7 nahm der TV Voerde eine Auszeit. Doch nichts konnte den ins Rollen gekommenen LTV-Siegeszug bremsen. „Die Frauen haben super zusammenagiert. Das war auch richtig schön anzusehen“, begeisterte sich Arthur Dick nach dem 11:8-Erfolg.

Ohligser TV – Lemwerder TV 3:2 (9:11, 8:11, 11:9, 11:7, 11:8): Selbstbewusst gingen die LTV-Spielerinnen gegen den Ohligser TV auf das Feld. „Das ist ein Gegner, den man nie unterschätzen darf. Und die Ohligser Frauen machen beim Spiel auch gern mal Phsychoterror“, verriet Arthur Dick. Das Kräftemessen begann ausgeglichen, keines der Teams konnte sich absetzen. „Meine Mannschaft war voll motiviert und erkämpfte sich nach einem 7:9-Rückstand mit vier Bällen in Folge den Satzsieg“, berichtete der LTV-Coach.

Der LTV glänzte mit einem guten Start in Durchgang zwei, doch nach einer Auszeit des Ohligser TV schlichen sich Fehler ein, und der Gegner glich beim 8:8 aus. Daraufhin beantragte auch Arthur Dick eine Pause, um seine Schützlinge zu beraten. Ihm war es wichtig, dass seine Frauen mehr auf die Lücken im gegnerischen Feld achteten. Das klappte in der Schlussphase mit sicher platzierten Rückschlägen perfekt (11:8). Spannend ging es weiter: Wieder übernahm der LTV die Führung, und wieder gelang es den Faustballerinnen aus Nordrhein-Westfalen gleichzuziehen (8:8). „Da hatten meine Damen den Sieg wohl schon vor Augen. Sie erlaubten sich zu viele Flüchtigkeitsfehler in der Annahme und im Rückschlag“, diagnostizierte Dick. Auch eine Auszeit konnte den Satzverlust nicht mehr verhindern (9:11). „Da war schon der Wurm drin. Es herrschte Verwirrung, und die Selbstsicherheit war weg“, erinnerte sich der LTV-Coach. So gingen auch Durchgang vier und fünf nach anfänglichen Führungen für den Lemwerder TV verloren. „Zum Schluss haben wir noch im Rückspiel variiert. Saskia Gehlhaus und Anika Langpaap haben die Positionen gewechselt, um den Gegner zu verwirren. Doch auch das brachte nichts“, berichtete Arthur Dick.

Die kommende Spielpause werde dem Team guttun, sagte der Trainer. Und am 2. Dezember, wenn der LTV gegen den TK Hannover II und den Wardenburger TV in der Ernst-Rodiek-Halle antreten wird, wolle man den Heimvorteil nutzen.