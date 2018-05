(Frank Thomas Koch)

Bevor das Objekt der Begierde bei der Mannschaftsfahrt zum Handgepäck werden kann, muss der BSV aber zunächst einmal im Endspiel am Pfingstmontag um 14.30 Uhr im Stadion Obervieland gegen den Bremen-Liga-Klassengefährten BSC Hastedt gewinnen. Und dann? „Bei einem Sieg schläft keiner“, kündigt BSV-Teammanager Peter Moussalli, selbst Mitglied der Mallorca-Reisegruppe, eine Party-Nacht bis zum Abflug an.

Letzter Pokalsieg vor 40 Jahren

Es wäre ein Sieg, der beim Nordbremer Traditionsverein herbeigesehnt wird. Achtmal hat der Blumenthaler SV den Pott schon geholt, doch die Erfolge liegen lange zurück – zuletzt 1978 mit dem 2:1 gegen die Amateure des SV Werder Bremen. In der jüngeren Vergangenheit war der Blumenthaler SV mehrmals nahe dran, verlor aber das Finale dreimal in Folge: 1980, 2014 und 2016 jeweils gegen den Bremer SV. In den vergangenen fünf Jahren stand Blumenthal fünfmal mindestens im Halbfinale. „Wenn es einen Fußball-Gott gibt, dann sind wir diesmal dran“, sagt Peter Moussalli.

Der Gegner ist diesmal zwar nicht der amtierende Meister, aber der BSC Hastedt ist mit Spielern, die schon Regionalliga gespielt haben, nur so gespickt. Und so lässt Moussalli, der bei der 0:1-Endspielniederlage 2014 auf der Trainerbank saß, dem Gegner die Favoritenrolle mit einer 60:40-Chance zukommen. „Aber wir fühlen uns in der Außenseiterolle wohl. Ich hab‘ das Gefühl, dass wir uns durchwurschteln“, schiebt er nach und sieht auch den größeren Druck beim Gegner: „Wir brauchen das Geld aus dem DFB-Pokal nicht, bei uns wird auch so weiter Fußball gespielt. Aber ob Hastedt nächstes Jahr ohne das Geld noch so eine Mannschaft wie jetzt hätte, würde ich stark bezweifeln.“

Dass die garantierten 115 000 Euro für den Einzug in den DFB-Pokal dem Blumenthaler SV auch gut zu Gesicht stehen würden, gibt Moussalli aber auch freimütig zu: „So ein Pokalsieg würde uns die nächsten drei, vier, fünf Jahre voll konkurrenzfähig machen. Da denkt man schon mal drüber nach.“ Nachdenklich hat den Macher aber auch die laufende Saison gemacht, an dessen Ende – sprich nach dem Pokalfinale – offenbar Veränderungen bevorstehen. Moussalli bestätigt, dass mehrere Leistungsträger den Verein verlassen werden. „Wir werden verstärkt auf junge Leute aus dem eigenen Lager setzen. Wir werden uns neu aufstellen, ich sehe darin auch eine Chance“, sagt Moussalli.

Eine Entwicklung, die mit dem kurzfristigen Abgang von „Mitch“ Kniat begann. Moussalli: „Das war das Hauptproblem.“ Zunächst hätte er als Interimstrainer das Problem noch überspielt, doch den Spielerwechseln im Sommer folgten weitere im Winter und eine „Katastrophen-Rückrunde“. All das hätte für Frust bei den Verbliebenen gesorgt. Und dass Spieler des Blumenthaler SV für andere Vereine interessant seien, wisse man ja seit Jahren.

Dieser „Unruhe vom ersten Tag an“ (Moussalli) versuchen die Verantwortlichen vor dem Endspiel, das ja wieder in einer ARD-Konferenzschaltung mit den Endspielen der anderen Landesverbände übertragen wird, Ruhe entgegenzusetzen. „Unser Trainer setzt auf Lockerheit“, hat Moussalli bei Malte Jaskosch einen entspannten Umgang mit der aufregenden Materie „Endspiel“ beobachtet. Eine Lockerheit, die möglicherweise „neue Horizonte“ sichtbar werden ließe.

Vor den beiden Pokalniederlagen 2014 und 2016 wurde alles Erdenkliche getan, um vermeintlich bestens vorbereitet zu sein. Man saß abends zusammen, man frühstückte gemeinsam. Per Video wurde der Gegner bis ins kleinste Detail analysiert. Jeder wusste, welche Farbe die Socken des Gegenspielers hatten. „Der Hype war groß“, erinnert sich Moussalli. Diesmal ist er es – zumindest in der Außendarstellung – nicht. Die Blumenthaler behandeln die Partie wie ein normales Punktspiel. „Wir versuchen, alles so normal und schlicht wie möglich zu halten“, sagt Moussalli. Sonnabend ist Abschlusstraining und Besprechung, Pfingstmontag ist Treffen am Burgwall und dann erfolgt die gemeinsame Anreise in fünf PKW.

Eher auf öffentliche Verkehrsmittel wird laut Moussalli die große Anhängerschaft des BSV setzen. Viele haben sich in ihren WhatsApp-Gruppen am Bus verabredet und fahren dann mit der Bahn und der Straßenbahn weiter. Damit gehen sie nicht nur der Parkplatznot aus dem Weg, sondern können im Fall der Fälle auch mit einem Siegerbier auf ihren BSV anstoßen. „Ich rechne so mit 800 bis 1000 Blumenthalern“, ist sich Moussalli großer Unterstützung sicher. Wer mag kann blau-rote Fähnchen schwenken, 1000 Stück werden an Sympathisanten verteilt. Sympathisanten, die 2014 und 2016 enttäuscht die Anlage verließen.

Finalerfahrung: hilfreich oder nicht?

2014 sei sein Team extrem nervös gewesen, erinnert sich Peter Moussalli an das unglückliche 0:1 des Außenseiters. Und auch 2016 (0:3) sei die Anspannung groß gewesen und am Ende hätte das Team von „Mitch“ Kniat „total versagt“. Ob die Erfahrung von zwei Endspielteilnahmen nun ein Vorteil des BSV gegen den Neuling Hastedt sei, vermag Peter Moussalli nicht zu sagen. Aber er nennt Faktoren, die den Ausschlag geben könnten. So kennen sich die Blumenthaler mit der großen Kulisse, den Kameras und dem Ablauf insgesamt aus. Zum Nachteil könnte die Erfahrung bei einem schnellen Rückstand werden, wenn sich der Gedanke entwickelt, womöglich wieder nur Zweiter zu werden. Ein anderer Gedanke könnte dann helfen. Nämlich der, dass der Lotto-Pokal die Blumenthaler einen Tag später auf dem Flug nach „Malle“ begleiten soll.