SKBN-Akteur Jan-Okke Rockmann brachte seine Farben in der Begegnungsstätte der Kirchgemeinde St. Magnus mit 1:0 in Führung. (CARMEN JASPERSEN)

„Die DRK-Begegnungsstätte in Aumund war kündigungsbedingt Vergangenheit“, informierte SKBN-Spieler Gerd Janusch. So sei es also in doppelter Hinsicht ein Neubeginn in der Begegnungsstätte der Kirchgemeinde St. Magnus gewesen.

„Nur in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Kirchgemeinde und denen des SKBN war es überhaupt möglich, noch pünktlich unter strengsten Hygieneauflagen den Wettkampf stattfinden zu lassen“, teilte Janusch mit. Dafür danke er allen Beteiligten außerordentlich. Der PSV Uelzen lag vor dem achten Spieltag nur um 1,5 Brettpunkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter SV Werder Bremen III. „Man kämpfte also durchaus noch um den Aufstieg in die Oberliga“, berichtete Gerd Janusch.

Da sich viele Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle tummeln, hätte der SKBN auf der anderen Seite noch auf den vorletzten und damit Abstiegsplatz abrutschen können. Doch der Beginn für das Heimteam war recht verheißungsvoll. Jan-Okke Rockmann, der erneut als Ersatzspieler aushalf, ergatterte im Mittelspiel die Dame seines Gegners und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung.

Auch Nordbremens Gerhard Lunkmoss an Brett sechs kam gut aus der Eröffnung. „Der Gegner opferte plötzlich einen Turm, setzte falsch fort und musste sich auch hier geschlagen geben“, meinte Gerd Janusch. Sowohl Thorsten als auch Arne Döscher willigten anschließend an Brett drei und vier in ein Remis ein. „Arne hatte zwischenzeitlich sogar eine Qualität mehr, die der Gegner aber mit gutem Figurenspiel und möglicher Zugwiederholung kompensierte“, teilte Janusch mit. Uelzens Justus Bargsten hätte als Kontrahent von Robert Kosak an Brett fünf vergeblich nach der Lücke beziehungsweise einem möglichen Königsangriff gesucht. „Mit zunehmender Spielzeit kam Robert immer besser ins Spiel und untermauerte einmal mehr überzeugend, dass er dieses Jahr der fleißigste Punktesammler beim SKBN ist“, erklärte Gerd Janusch.

Gutes Debüt für Fabian Stelljes

Anschließend verbuchte auch noch Tobias Jugelt an Brett eins, trotz einer etwas schlechter stehenden Partie, ein Remis für die Gastgeber, sodass nach nicht einmal vier Stunden die Überraschung perfekt war. Der Sieg war dem SKBN beim Stand von 4,5:1,5 nicht mehr zu nehmen. Aber auch die beiden noch ausstehenden Partien endeten positiv.

Gerd Janusch versuchte an Brett zwei, Jacob von Estorff mit einem Bauernopfer vor Probleme zu stellen. „Dies gelang prompt, führte zu einem Qualitätsgewinn und auch hier zum Gewinn der Partie“ (Janusch). Es blieb dem Debütanten Fabian Stelljes an Brett acht vorbehalten, den Schlusspunkt unter eine tollen Mannschaftsleistung zu setzen. Dies gelang ihm mit Bravour. „Anfänglich unter Druck stehend, verlor er nie die Nerven. Am Schluss spielte er mit Turm, Leichtfigur und zwei Bauern gegen die Dame, sodass das Remis zum Schluss eher noch schmeichelhaft für den Gegner war“, ergänzte Janusch.

Der Schachklub Bremen-Nord kletterte somit auf Platz vier der Tabelle. Sowohl nach oben als auch nach unten geht nun nichts mehr, sodass die Nordbremer Akteure der Abschluss-Runde am Sonntag, 4. Oktober, bei der Bremer Schachgesellschaft gelassen entgegensehen können..