Beim Junioren-Fußball-Turnier des Kreises Bremen-Nord versuchte sich der Grohner Kai Willmann (Mitte) in dieser Szene gegen zwei Marßeler Nachwuchs-Spieler zu behaupten. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. „Das hat sein Vater sein ganzes Leben lang nicht geschafft“, kommentierte der Organisator des Kreis-Junioren-Turniers des Fußball-Kreises Bremen-Nord, Matthias Schmit, den Treffer von Luis Steinbusch zum 7:1-Endstand des gastgebenden 1. FC Burg im Feld der ersten F-Junioren gegen den Blumenthaler SV. Steinbusch hatte nämlich mit seinem schwächeren linken Fuß abgezogen. „Ich bin Rechtsfuß, war aber auch Torwart“, rechtfertigte sich der scherzhaft angegriffene Papa Sascha Steinbusch, der Coach der ersten Herrenformation des Klubs.

Da die Burger F-Junioren auch die SG Marßel, den SV Grohn sowie die TSV Farge-Rekum im Grambker Sportpark besiegten, trugen sie den Sieg in ihrer Kategorie beim Pensum-Cup davon. „Ich habe einfach geschossen“, machte Luis Steinbusch kein großes Aufsehen um seinen außergewöhnlichen Treffer im Spiel gegen den Blumenthaler SV. „Unsere Jungs waren richtig gut“, schwärmte Matthias Schmidt, der sowohl im Fußball-Kreis Bremen-Nord als auch beim 1. FC Burg Vorsitzender ist. Deshalb setzten sich die F-Junioren auch verdient an die Spitze. „Das war zu 90 Prozent eine gute Teamleistung“, meinte Burgs Trainerin Saskia Schmit, die Tochter von Matthias Schmit. Sie coacht die F-Junioren gemeinsam mit Marvin Thrams.

Serienmeister schlägt wieder zu

Während bei den F-II-Junioren die DJK Germania Blumenthal die Nase vorne hatte, behauptete sich bei den F-III-Junioren auch noch der 1. FC Burg II. Bei den ebenfalls am Nachmittag auftretenden D-Junioren schlug der Serienmeister erneut zu. Das Team des SV Grambke-Oslebshausen von Coach Peter Bailote-Penisga machte das halbe Dutzend Siege in Folge in den verschiedenen Altersklassen perfekt. Der einzige Vertreter aus dem Bremer Westen hielt die AG Aumund-Vegesack, den TSV Lesum-Burgdamm II, den 1. FC Burg, Blumenthaler SV sowie den SV Grohn auf Distanz und erzielte dabei 22:1 Tore. Den einzigen Gegentreffer brachte Luca Steinbusch dem SVGO beim 1:4 bei. Dabei traf der ältere Sohn von Sascha Steinbusch aus der Distanz in den Winkel. „Aber ich muss mir dennoch ständig anhören, dass ja keiner meiner Söhne so wie ich Torwart geworden ist“, gab Sascha Steinbusch zu bedenken.

Beim 4:1-Erfolg über den 1. FC Burg traf Cristiano Bailote-Penisga zweimal – Princewill Mbock und Joran Schad steuerten die anderen beiden Tore zum Triumph bei. „Lauf nicht so viel mit dem Ball, Berkan“, forderte Peter Bailote Berkan Teymuroglu in der Partie gegen Burg auf. Der Coach war stets darauf bedacht, die spielerische Komponente in seinem Team zu fördern. In der Abwehr ließ der 13-jährige „Ben“ Baghdadi überhaupt nichts anbrennen. Der bereits 180 Zentimeter große D-Junioren-Abwehrspieler mit der Schuhgröße 46 war für seine Gegenspieler vor allem in der Luft nicht zu bezwingen. Wenn der SVGO nicht gerade mal wieder den Pensum-Cup gewinnt, sorgt der Aufsteiger in der Bremer Verbandsliga für Furore. Dort befindet sich die Bailote-Formation derzeit auf Rang drei und trotzte gerade dem Klassenprimus Werder Bremen ein Remis ab.

Der SV Grohn musste sich mit zwei Unentschieden mit dem fünften Platz bei den D-Junioren zufrieden geben. Benjamin Samorski vertrat bei den „Husaren“ den verhinderten Coach Adam Zuber. Dieser blieb auch positiv an der Seitenlinie, wenn etwas mal nicht so gut lief. So motivierte Samorski auch Kilian Zuber, nachdem dieser beim 0:0 gegen den TSV Lesum-Burgdamm gerade hinter das gegnerische Tor geflankt hatte. Der Aushilfstrainer übte aber auch konstruktive Kritik. „Mach doch noch zwei Schritte, bevor du abziehst“, gab der in der Winterpause von der TuSG Ritterhude zum SV Grohn zurückgekehrte Spieler Jakob Schrader als Anregung mit auf den Weg. Samorski forderte auch immer wieder ein höheres Tempo von seinem Team. Über ein hohes Tempo verfügte aber zumindest Amer Khalil, der in der Defensive viele Gegenspieler mit schnellen Schritten ablief. Vorne markierte Leandro Pavlak beim 1:1 gegen die SG Aumund-Vegesack das einzige Tor für die „Husaren“.

Bei den E-I-Junioren am Vormittag behielt die SG Marßel mit fünf Siegen die Oberhand über fünf Konkurrenten. Im Endspiel der E-II-Junioren trug der TSV Lesum-Burgdamm einen 2:0-Erfolg über den Blumenthaler SV II davon. „Bei den G-Junioren und Minis gab es nur Sieger“, versicherte Matthias Schmit. Dieser zeigte sich über den verfolgten Fair-Play-Gedanken aller Teilnehmer begeistert. „So hat sich auch niemand verletzt, auch wenn alle mit vollem Ehrgeiz dabei waren“, so Schmit. Durch kurzfristige Nachmeldungen stieg das Teilnehmerfeld noch auf 56 Mannschaften an. „Ich nehme die Teams auch nach dem Meldeschluss immer noch an“, erklärte Matthias Schmit. Mit Gratis-Trikotsätzen durften sich die TSV Farge-Rekum, DJK Germania Blumenthal, SG Marßel, der Blumenthaler SV, der SV Grohn und der SV Grambke-Oslebshausen eindecken.